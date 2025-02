Cecilia Flores, madre buscadora de Sonora, pide que “El Chato” sea juzgado por la desaparición de su hijo

Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, pidió a las autoridades que Alfonso Orduño, alias “El Chato”, detenido por homicidio, también sea juzgado por la desaparición de su hijo Alejandro.

A través de sus redes sociales, Cecilia Flores dijo que un día después de que ella fue a tocar a la casa de “El Chato”, el sujeto fue arrestado por homicidio, pero no por la desaparición de su hijo, por lo que pide a las autoridades del estado de Sonora que se haga justicia y lo enjuicien por desaparición en agravió de su hijo Alejandro.

Pide que “El Chato” le diga dónde está su hijo

La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora dijo que la justicia que pide no es la de las leyes porque esas no se aplican ni funcionan para el dolor que ha pasado, desde que desapareció su hijo.

“Pido justicia para Alejandro, que me diga este hombre dónde lo puedo encontrar”, es la súplica de Cecilia Flores a través de un video que publicó en su cuenta de la red social X.

“No pido justicia porque no existe ninguna ley que pueda reconstruirme el alma. Pero sí pido que las autoridades lo hagan pagar por cada muerte y por la desaparición de mi hijo”, indicó Flores.

Alejandro, desapareció el 10 de octubre de 2015, en Los Mochis, Sinaloa.

“El Chato” fue detenido el pasado 18 de febrero, pero no por la desaparición de Alejandro, sino por homicidio.

Por lo que la súplica de la madre buscadora es que sea juzgado por cada una de las muertes que se le han imputado y también por la desaparición de su hijo.

Cecilia Flores dice que solo quiere encontrar a su hijo Alejandro

“Hoy Alfonso Orduño “El Chato”, está preso por homicidio de otra persona, no por la desaparición de mi hijo. No he podido dormir imaginando a cuántas madres dejó destruidas, cuántos secretos guarda, cuánto dolor ha causado este hombre, y cuántas familias podrían tener paz si él hablara”, destacó Cecy Flores, como le llaman en el colectivo.

Flores dice que no busca justicia, ya que solo quiere encontrar a su hijo Alejandro, que incluso se arrodilló ante “El Chato” para que le dijera sobre su paradero, pero que él no mostró empatía por su situación.

“Yo siempre he dicho que no busco justicia, porque yo solo busco a mi hijo, pero ese hombre me vio de rodillas suplicar que me dijera dónde me lo dejó y no le importó“, aseguró la madre buscadora.

Flores indicó que no exige justicia para ella porque no hay ninguna ley que le pueda reconstruir el alma, pero que sí pide que “El Chato” pague por cada una de las muertes de la que es responsable y por la desaparición de su hijo.

“Es injusto que él tenga paz mientras las familias de sus víctimas perdemos la vida tratando de desenterrar a nuestros niños”, indicó.

Madre de “El Chato” la amenazó, denuncia Cecilia Flores

Flores aseguró que la madre de “El Chato” la amenazó y le mandó un mensaje.

“A su madre que me amenazó hace unos días, le recomiendo que agradezca a la vida porque tendrá una celda para visitarlo y no necesitará vivir con el recuerdo de su voz. Siempre he dicho ‘es mejor tener un hijo preso que desaparecido'”, precisó la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

