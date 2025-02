César Montes reveló que fue subestimado en Rusia

César Montes es uno de los defensores mexicanos que ha logrado mantenerse en el fútbol de Europa. A pesar de que los descensos le han jugado una mala pasada, el azteca parece haber encontrado estabilidad en Rusia. Montes lucha contra los prejuicios.

El defensor del Lokomotiv Moscú explicó que en el fútbol de Rusia consideran que los extranjeros llegan a “pasear” a la Liga Premier. César Montes reconoció que esa concepción le incomodó, pero ha trabajado para cambiarla.

“Al principio, todos aquí te ven como el que viene nada más a pasear. Cuando me dijeron que pensaban eso de casi todos los extranjeros sí me fastidió un poco porque yo no soy así. Cuando ven que uno viene a trabajar, a partirse la madre, siendo profesional y como seleccionado nacional, te miran con otros ojos y con otras responsabilidades. Eso lo tengo que defender y demostrar en el vestuario y en la cancha”, dijo Montes para Vamos.Show.

En este sentido, César Montes reveló que espera mantenerse varios años en el fútbol ruso. No está de más recordar que el mexicano ha cambiado de equipos frecuentemente por sus descensos con el Espanyol y Almería.

“No hay tercera mala, hay que hacer las cosas bien. Llegué al Lokomotiv con la idea de crecer en la institución. Aunque el futbolista no tiene una casa fija una vez que sale de México, a mí sí me gustaría tener estabilidad y pasar muchos años aquí”, reconoció.

Hasta ahora, el Lokomotiv Moscú marcha en la quinta posición del fútbol ruso. César Montes acumula 12 partidos con el club, ha marcado 2 goles y ha estado dentro del campo durante poco más de 1,000 minutos.

Ir a Europa a toda costa

César Montes estaba muy cómodo en el fútbol mexicano con Rayados de Monterrey. Sin embargo, el defensor mexicano decidió marcharse al Viejo Continente para jugar con el Espanyol, Almería y ahora el Lokomotiv Moscú. El mexicano recomienda irse al fútbol europeo, de tener la oportunidad, para jugar en un balompié de mayor nivel.

“Lo que se vive acá (en Europa) es muy diferente. Si alguien tiene la oportunidad de jugar en Rusia, España, Portugal, Bélgica o cualquier otro equipo en Europa, que lo haga. Competir por el descenso es muy jodido; que te viene el Real Madrid, que juegas contra el Barcelona… uf. Es muy jodido. Con un empate piensas que estás del otro lado. Esa es la exigencia que te lleva al máximo, y eso en México no se logra. Es la realidad”, concluyó.

