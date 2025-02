Opciones para almacenar debajo de la cama y ayudar a eliminar el desorden

Los expertos comparten sus mejores consejos y herramientas para abordar los problemas más comunes con el espacio de almacenamiento

By Anna Kocharian

Pregunta a cualquier habitante de una casa pequeña sobre la cantidad de espacio de almacenamiento con el que cuenta y es probable que te diga que necesitaría más. Encontrar formas creativas y eficientes de crear espacio para todo podría considerarse prácticamente un deporte olímpico, especialmente para quienes viven en espacios reducidos.

Por eso recurrimos a organizadores profesionales para que nos dieran algunos consejos sobre qué hacer y qué no hacer, especialmente en lo que respecta al almacenamiento debajo de la cama, para intentar aplicar un poco de método a esta locura.

Antes de comprar

La ropa fuera de temporada, los zapatos, el equipaje y la ropa de cama y sábanas son solo algunos de los artículos que no siempre caben en un armario lleno de ropa, pero el espacio debajo de la cama es una zona preparada para ayudar a ocultar ese desorden.

Sin embargo, antes de empezar a llenar esa zona, los expertos recomiendan planificar con cuidado en lugar de actuar por desesperación. “Es mejor guardar allí cosas a las que no necesitas acceder todos los días, ya que es un poco incómodo”, dice Sharon Lowenheim, organizadora profesional certificada y fundadora de Organizing Goddess.

Coloca de forma que puedas ver los artículos para los que necesitas espacio de almacenamiento y así tendrás una idea visual de con qué vas a trabajar. Agrupa las piezas similares y usa este ejercicio como una oportunidad para hacer una limpieza. Puedes tirar, reciclar o donar los artículos que ya no necesitas.

Decide qué quieres poner debajo de la cama

“Piensa en lo que quieres y lo que necesitas guardar debajo: la frecuencia de uso, la accesibilidad y las limitaciones de espacio”, dice Jeanie Engelbach, organizadora profesional y fundadora de Apartmentjeanie. “Si el plan es ampliar la capacidad de almacenamiento de tu armario, entonces querrás un almacenamiento específico para cada categoría en lugar de contenedores más grandes que contengan más cosas”. Así que evita tirar todo en un contenedor grande y voluminoso y dar por terminado el día.

Mide dos veces, compra una

Guardar todos tus artículos esenciales en espacios designados puede parecer bastante simple, pero en realidad, puede requerir algo de planificación. Primero, mide la cantidad de espacio que puedes asignar al almacenamiento. Observa la distancia desde el piso hasta la barandilla lateral de la cama (en lugar de la base donde se asienta el colchón) para tener espacio para deslizar fácilmente los contenedores hacia adentro y hacia afuera. Una vez que tengas una mejor idea del tamaño de los contenedores que necesitarás, asegúrate de que todos quepan debajo de la cama.

Opta por contenedores cubiertos

A pesar de estar fuera de la vista, el espacio debajo de la cama no es inmune al polvo, por lo que encontrar un lugar de almacenamiento con tapa es fundamental. Esto es especialmente cierto para la ropa de cama, sábanas y la ropa de vestir, que pueden beneficiarse de contenedores herméticos o bolsas de almacenamiento para protegerlas de los ácaros del polvo, el moho y la absorción de olores. “Debajo de la cama se llena de polvo incluso en los hogares más limpios”, dice Karin Socci, fundadora de The Serene Home, un servicio de organización profesional.

Si bien puedes encontrar contenedores de plástico en una variedad de formas y tamaños, existen alternativas que incluyen cajas de almacenamiento de polipropileno para un enfoque menos estructurado, o bambú o madera maciza para quienes prefieren una opción más natural.

Cómo guardar los artículos básicos

Como no existe una estrategia única para guardar las cosas debajo de la cama, cada categoría o grupo de artículos puede beneficiarse de un enfoque específico. Los organizadores profesionales con los que hablamos nos lo explican.

Zapatos

En el caso de los zapatos, hay dos grupos con los que trabajar: los pares que se usan todos los días y los que conviene reservar para ocasiones especiales o temporadas alternas. Independientemente de lo que guardes, dice Socci, siempre deben estar cerrados. Esto es importante para evitar que los zapatos acumulen polvo y que se filtren olores. También recomienda utilizar contenedores con tapa y ruedas cuando sea posible (para facilitar el acceso) y evitar los contenedores de tela para zapatos porque no mantienen su forma y tienden a colapsar.

Los contenedores con una funcionalidad similar a la de un cajón también son prácticos para el uso diario. Lowenheim y Engelbach recomiendan un cajón apilable debajo de la cama; eso tiene la ventaja de mantener el contenido visible pero libre de polvo.

Consejo profesional: Para los zapatos que necesitan protección adicional, la organizadora Karin Socci aconseja colocarlos en bolsas de tela antes de guardarlos dentro de contenedores.

Ropa de cama y sábanas

Los armarios para ropa de cama están en lo más alto de la lista de lujos subestimados de una casa. La ropa de cama y sábanas de repuesto pueden ocupar una cantidad significativa de espacio y, si no tienes espacio de almacenamiento en el baño, el área debajo de la cama puede ser la siguiente mejor solución.

Dado que la ropa de cama tiende a ser más pesada, opta por un contenedor con ruedas para una movilidad ligera. Lowenheim sugiere un contenedor largo debajo de la cama con una tapa con bisagras para un acceso aún más fácil.

A menos que optes por contenedores con cajones, evita una configuración apilada para no tener que levantar y bajar un contenedor voluminoso cada vez que necesites una nueva funda de almohada.

Consejo profesional: Socci sugiere colocar algunas hojas para la secadora o una bolsita perfumada para así evitar que la ropa de cama huela rancia.

Ropa fuera de temporada

El almacenamiento debajo de la cama es ideal para la ropa fuera de temporada porque es posible que pases meses sin necesitarla. Antes de guardar estas prendas, asegúrate de lavarlas bien para preservar la integridad y la limpieza de toda la pila: la ropa sin lavar no solo propagará olores de una prenda a otra, sino que también atraerá a los bichos. Coloca un par de bloques de cedro frescos como medida precaución adicional contra las polillas.

Para determinar qué contenedor necesitas para la ropa que deseas guardar debajo de tu cama, considera el espacio que tienes y la cantidad de ropa que necesitarás guardar. La opción preferida de Lowenheim es un contenedor modular que se puede apilar y ahorra espacio. Su tapa con cierre, que mantendrá sus artículos básicos a salvo de los bichos, es una ventaja.

Si prefieres optar por una alternativa más transpirable, que según Engelbach puede ayudar a que tu ropa dure más, los contenedores hechos de fibras naturales serán tu mejor opción. Sugiere contenedores de almacenamiento de fieltro comprimido o una bolsa de almacenamiento de lona con cierre.

Objetos varios

Es posible que tu caja de herramientas, pilas, un paquete de bombillas de repuesto u otros objetos diversos no quepan en ningún otro lugar y acaben en una caja desordenada debajo de la cama. Piensa en ello como el equivalente a un cajón de trastos, un concepto que según Lowenheim puede ser funcional si los contenedores son poco profundos, lo que te permite ver todo lo que hay dentro. Y un poco de organización en su interior puede ser de gran ayuda.

Si entre tus objetos varios hay cosas a las que necesitarás acceder con regularidad, como ropa de gimnasia, aparatos electrónicos o calcetines, Socci sugiere utilizar un cajón extragrande que se pueda sacar fácilmente, como el cajón de madera maciza que se muestra a continuación. Para mantener las cosas más ordenadas, también puedes añadir elementos de organización más pequeños que puedan ir dentro del cajón, como separadores o contenedores compartimentados.

Para los artículos que necesitas tener a mano pero que usas solo periódicamente, como documentos o libros, Engelbach recomienda el contenedor de almacenamiento con tapa rodante que se muestra a continuación. Sus asas recortadas lo hacen aún más práctico. Puedes usarlo como un archivador improvisado en el que puedas guardarlo todo.

Pero eso no significa que debas guardarlo todo. “Si guardas cosas debajo de tu cama simplemente porque es posible que las necesites algún día o te sientes culpable de dejarlas ir, piensa por qué las guardas en un primer lugar”, dice Socci.

