Trump golpea a Europa con un 25% de arancel a autos

La tensión comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea ha alcanzado un nuevo punto álgido con el anuncio de un arancel del 25% a los automóviles importados.

Lee también: China impone nuevos aranceles a autos de EE.UU.

La medida, anunciada por el presidente Donald Trump desde su residencia en Mar-a-Lago, busca reducir el déficit comercial con Europa, el cual, según sus palabras, alcanza los $350,000 millones de dólares.

Puedes leer: Hyundai IONIQ 5 2025: probamos a fondo este SUV mejorado

Trump justificó su decisión con duras críticas a la política comercial europea: “La Unión Europea ha sido muy injusta con nosotros”. El mandatario ha defendido que esta medida es necesaria para nivelar el campo de juego y proteger la economía estadounidense.

Una estrategia de presión

Más allá de los automóviles, el anuncio de Trump incluye impuestos similares para sectores como los semiconductores y la industria farmacéutica, con incrementos previstos a lo largo del año.

Esta estrategia busca presionar a los socios comerciales de EE.UU. para que reduzcan sus propias barreras comerciales a los productos norteamericanos.

El presidente explicó su posición con contundencia: “Tenemos un déficit de 350.000 millones de dólares. No se llevan nuestros autos, no se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan casi nada, se llevan muy poco. Vamos a tener que arreglar eso y lo vamos a hacer. No tengo ninguna duda al respecto”.

Sus palabras reflejan una preocupación de larga data en su administración, centrada en equilibrar el comercio internacional.

Mercedes-Benz EQE. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Reacciones y tensiones diplomáticas

El anuncio no tardó en generar respuestas desde Europa. El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, tiene prevista una reunión en Washington con altos funcionarios estadounidenses para tratar de frenar una posible escalada comercial.

Se reunirá con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y con el representante comercial, Jamieson Greer, en un intento por suavizar el impacto de las nuevas medidas.

Desde Bruselas, el portavoz de la Unión Europea, Olof Gill, reafirmó la postura de la UE, advirtiendo que tomarán medidas en caso de que la situación se deteriore. “Aunque estamos comprometidos a encontrar soluciones mutuamente beneficiosas con nuestros amigos estadounidenses, también estamos preparados para defender nuestros legítimos intereses cuando sea necesario”, afirmó Gill.

Aranceles y desigualdad comercial

Uno de los puntos clave del conflicto radica en los diferentes niveles de aranceles entre ambas regiones.

Actualmente, la Unión Europea impone un 10% a los automóviles importados, además del IVA, que varía entre el 17% y el 27% según el país. En cambio, Estados Unidos solo aplica un arancel del 2.5% a los vehículos extranjeros.

Trump ha sido especialmente crítico con el sistema impositivo europeo, calificándolo de “arancel encubierto”. Según él, esto coloca en desventaja a los fabricantes estadounidenses que buscan vender en Europa.

“La Unión Europea tenía un impuesto del 10% sobre los automóviles y ahora tiene uno del 2.5%, que es exactamente lo mismo que nosotros. Así que ya hemos ahorrado una cantidad enorme. Sería fantástico si todos hicieran eso. Estaríamos jugando entonces en igualdad de condiciones”, declaró.

Impacto en la industria automotriz

La decisión de Trump podría tener un impacto significativo en la industria automotriz global. Grandes fabricantes europeos como BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen podrían ver reducidas sus exportaciones hacia el mercado estadounidense, lo que afectaría no solo a sus ventas, sino también a la economía de sus países de origen.

Por otro lado, los consumidores estadounidenses podrían enfrentar un aumento en los precios de los vehículos importados, lo que podría llevar a una mayor demanda de autos fabricados en EE.UU.

No obstante, muchos fabricantes internacionales también tienen plantas de producción en territorio estadounidense, lo que podría mitigar el impacto de los aranceles.

Volkswagen Golf eHybrid. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Posibles consecuencias políticas

Las implicaciones de esta medida van más allá del comercio y podrían jugar un papel importante en la política interna de EE.UU.

Sin embargo, la medida también podría generar fricciones con empresarios y consumidores que podrían verse afectados por el aumento de precios y las posibles represalias comerciales de Europa.

La Unión Europea podría responder con medidas similares contra productos estadounidenses, lo que escalaría la tensión entre ambos bloques.

Con la entrada en vigor de estos aranceles, el comercio internacional podría experimentar un nuevo periodo de incertidumbre.

La reacción de la Unión Europea será clave para determinar si esta medida desencadenará una guerra comercial de mayor escala o si se podrá alcanzar un acuerdo para evitar daños económicos en ambas regiones.

Seguir leyendo:

Volkswagen extiende el legado del GTI con un motor icónico

Nissan en crisis: recortes, cierres y un futuro incierto

La jugada de Tesla para vender su camioneta más polémica