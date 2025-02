¿Quién es George Harris? El humorista venezolano que abuchearon en Viña del Mar

Una penosa situación ocurrió este domingo, durante la celebración del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El humorista venezolano Jorge Enrique González, conocido artísticamente como George Harris, fue abucheado por el público chileno cuando subió al escenario para su presentación de 50 minutos.

A los pocos minutos de haber iniciado, los abucheos y sonidos de “shh” comenzaron a surgir desde los espectadores, un gesto que provocó la reacción del comediante de 44 años.

Lo que respondió George Harris a los abucheos en Viña del Mar

Sintiéndose en derecho a defenderse, y tratando de hacerlo bajo su sello humorístico, el caraqueño expresó: “Si no les gusta vayan a comprar un refresco o una bebida. No entiendo por qué hay gente que compra su entrada para venir a pitar“.

“¿Vas a estar toda la noche ‘shh’? Levántate a una venezolana marico, ¿qué te pasa? ¿vas a estar toda la noche silbándome? Por eso te vas a quedar solo, hue*ón. Levántate una venezolana, ten una novia, ten una vida, ten una polola, co*o”, continuó Harris, quien después de ocho minutos decidió abandonar el escenario.

Los animadores del Festival, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, tomaron la decisión de traerlo de vuelta a la tarima. Pese a que el artista accedió, continuó el “toma y dame” con el público chileno.

Cabe destacar que entre los presentes también hubo venezolanos que lo aplaudieron y dejar ver pancartas de apoyo a su humor y presentación.

“Miren muchachos, les voy a decir una cosa, para pelear hacen falta dos. Yo no quiero pelear, yo quiero amarlos (…) yo soy un artista internacional, que vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal. Si ustedes vinieron a que yo la pasara mal, yo no la voy a pasar mal, la va a pasar mal la gente que vino y pagó la entrada para verme a mí”, expresó George Harris una vez más.

Aunque en un principio, los animadores pidieron respeto para el comediante, luego le aconsejaron que no peleara con los chilenos, porque estos siempre ganan. “Lo que pasa es que te pones a pelear con los chilenos y los chilenos siempre ganamos. No peles con los chilenos, compadre”, le dijo Araneda.

George Harris trataba de sonreír ante los comentarios, pero sus gestos corporales de incomodidad fueron evidentes y dio por terminada su presentación.

¿Quién es George Harris?

Desde 2011, el venezolano vive en Miami, ciudad donde ha consolidado su trayectoria como destacado artista del stand-up. Se ha declarado abiertamente opositor al gobierno de Nicolás Maduro, lo que le impide hacer presentaciones en su país.

Su estilo de humor se enfoca en experiencias cotidianas de los migrantes latinoamericanos. Esto lo ha llevado a escenarios icónicos como el Carnegie Hall de Nueva York, el Luna Park en Buenos Aires y el Movistar Arena en Santiago, también en Chile, donde ha cautivado a miles con su talento.

En uno de sus frases para defenderse en Viña del Mar, Harris señaló que los espectadores se dejaron influenciar por los medios de comunicación, quienes en días previos (al igual que las redes sociales) rememoraron un comentario que hizo sobre el presidente Salvador Allende.

Sin embargo, anteriormente ya había pedido disculpas, argumentando que “desconocía el impacto histórico de sus palabras”.

¿Qué dijo el director del Festival por el incidente de George Harris con el público?

Al ser consultado por la prensa, Alex Hernández, director del Festival de Viña del Mar, se mostró poco empático con el humorista venezolano y basó sus comentarios en el tiempo de la presentación y las normas establecidas en los contratos de cada artista que sube al escenario de la Quinta Vergara.

“Todos los comediantes que se suben al Festival de Viña tienen un contrato y allí hay una cláusula que especifica el tiempo: 50 minutos. Y cuando se habla con ellos, se supone que son comediantes que tienen experiencia y recursos para salir adelante en caso de que se le ponga difícil”, dijo Hernández, de acuerdo con el medio chileno La Cuarta.

También aclaró que no desean que a nadie le vaya mal en la tarima y descartó “morbo” contra Harris. “Se revisa la rutina una y otra vez y se le hacen sugerencias”.

Sin embargo, volvió a criticar al venezolano por haberse bajado del escenario. “Hay una pauta que se respeta, se respetan todos los compromisos, con la gente, con la señal extranjera… Entonces no es llegar y bajarse del escenario“, enfatizó.

Al final de sus declaraciones, culpó a “un pequeño grupo de chilenos” de haber saboteado la presentación del comediante.

Desde hace varios años, existe una disputa social entre los chilenos e inmigrantes venezolanos que hacen vida en el país austral, que desde 2019 solicita una visa para que los venezolanos puedan ingresar.

Los venezolanos acusan reiteradamente de xenofobia a los chilenos, mientras que estos aseguran que la inseguridad y el costo de vida en su país ha decaído por la masiva llegada de los inmigrantes.

Opiniones divididas entre los chilenos al salir del Festival

A la salida del evento, la prensa se dedicó a consultar a los espectadores por la situación que vivió George Harris en el escenario y los chilenos mostraron opiniones divididas.

Sonriendo mientras hablaba, un joven expresó: “El público chileno es así, somos monstruo. Lamentablemente, su rutina no fue buena, no fue entretenida pa’ nadie y lo pifieron. No fue por ser venezolano”.

Sin embargo, un hombre le interrumpió para comentar: “No estoy de acuerdo contigo”.

Seguidamente, expuso: “Soy chileno, he ido a los shows de George Harris, que ha venido dos veces a Chile, lo sigo desde las redes sociales y todas las semanas hace una rutina distinta, en Miami, con teatro lleno. Lamentablemente, nosotros como pueblo nos portamos pésimo. No todos, ojo, así como no todos los venezolanos son malos”.

Otra asistente señaló que George Harris “fue la cara visible de una sociedad que rechaza una nacionalidad, en este caso la venezolana”.

“Tienen que permitir que cualquier bandera se represente y me parece que los animadores no tuvieron ética, porque se burlaron. Al entendedor, pocas palabras, hubo burla e intentaron aumentar la situación. Todo era ‘váyanse venecos’. Yo me fui porque era muy desagradable”, sentenció.