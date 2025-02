“El mundo de las criptomonedas es un tanque de tiburones lleno de fraudes y manipulaciones deliberadas”

Las criptomonedas han recibido el apoyo de grandes inversores, deportistas, cantantes y hasta presidentes.

Desde Nayib Bukele en El Salvador -que le dio al bitcoin el estatus de “moneda de curso legal” en el país-, hasta las criptomonedas meme promovidas por Donald Trump y Javier Milei, las divisas digitales han encontrado un espacio en el mundo de la política y los negocios.

Si bien hace unos años eran consideradas como una oscura red utilizada por organizaciones criminales para transferir dinero, ahora las divisas digitales forman parte de los portafolios de algunos inversores y de personas comunes que ven en ellas la esperanza de conseguir una alta rentabilidad.

Pero así como ha crecido su adopción, también han aumentado los robos de divisas en las plataformas donde se transan y los fraudes.

El presidente de EE.UU. lanzó en enero su propia criptomoneda llamada $Trump, la cual en pocas semanas ha registrado una caída de más de dos tercios de su valor inicial.

Y a mediados de febrero, el presidente argentino, Javier Milei, enfrentó un momento crítico tras promover la criptomoneda $Libra en la red social X. Su apoyo a la divisa digital hizo que muchas personas invirtieran en la moneda, que terminó desplomándose después de que los desarrolladores retiraran más de US$80 millones apenas una hora después de haberla creado.

“No tengo nada que ocultar ni esconder”, dijo el mandatario en una entrevista. “Yo obré de buena fe”, agregó.

“Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo, si vos sabías que tenía esas características?”, dijo en una entrevista con el canal local TN reflejando en parte la naturaleza arriesgada de estas inversiones.

En BBC Mundo conversamos con Nicholas Weaver, investigador del Instituto Internacional de Ciencias de la Computación (ICSI, por sus siglas en inglés) de California, un centro de estudios sin fines de lucro afiliado a la Universidad de California, Berkeley.

Experto en criminalidad y seguridad informática, Weaver se declara un abierto opositor a las divisas digitales y en BBC Mundo le preguntamos sobre esos riesgos.

¿Son las criptomonedas una estafa como opinan muchos después de haber visto numerosos escándalos en los últimos meses y años?

La respuesta rápida es que se trata de un esquema Ponzi [estafa piramidal por la que los primeros inversores anteriores ganan dinero con los fondos de los inversores más recientes]. La respuesta más formal es que la idea básica era crear un sistema de pago que no tuviera intermediarios capaces de bloquear las transferencias ilegales.

¿En qué sentido son una estafa? ¿Acaso no es lo mismo que invertir en la bolsa?

Comparemos esto con una inversión real, como las acciones o los bonos. Inviertes tu dinero en el mercado, lo dejas reposar un tiempo y luego vendes. Pero, mientras tanto, también has ganado con los dividendos y los pagos de intereses.

Esto crea lo que se conoce como un juego de suma positiva. Es posible que sigas perdiendo dinero en el mercado de valores, pero tienes la garantía de que al menos alguien está ganando dinero.

En el espacio de las criptomonedas, no hay dividendos. No hay pago de intereses. No hay nada. El único valor de una criptomoneda es lo que alguien más pagará por ella. Y eso no es una inversión. Eso es un juego de azar.

Y es peor debido a las ineficiencias deliberadas en los sistemas de criptomonedas. Termina convirtiéndose en un juego de suma profundamente negativa. Básicamente, por cada dólar que alguien ganó en criptomonedas, alguien más perdió dos. Y eso no es una inversión, es como apostar en las carreras de caballos.

Getty Images: Donald Trump lazó en enero su criptomoneda llamada $Trump.

¿Puede darme ejemplos de esas pérdidas millonarias con criptomonedas?

Los casos a menudo son graves, como lo que pasó con la empresa FTX [una plataforma de intercambio de criptomonedas que se declaró en bancarrota en 2022 y que en su momento fue una de las más grandes del mundo]., que perdió miles de millones de dólares de los clientes. El punto es que se trata simplemente de cómo funciona la economía fundamental del sistema. Es una transacción de suma cero. Los dólares netos en el espacio de las criptomonedas son los dólares que solo han puesto los otros especuladores.

¿Por qué dice que el sistema es un esquema Ponzi?

A menudo se describe mejor como un esquema Ponzi en el que los primeros usuarios ganan dinero a costa de los especuladores posteriores. La única diferencia real entre bitcoin y un esquema Ponzi clásico es que no hay un administrador central. Pero además, todo el espacio de las criptomonedas se utiliza básicamente para cometer fraudes.

Sin embargo, cuando el precio está alto, los bitcoiners, que han creado una especie de comunidad, aseguran que todos están ganando, que no hay perdedores cuando el precio está alto.

Sí. Y eso es parte de la estafa. Esa parte de la estafa es hacer que la gente piense que ha ganado dinero, pero no es así. No has ganado dinero hasta que se lo vendes a otro tonto.

Y, de hecho, los precios suelen estar muy manipulados. La mayoría de los precios de las criptomonedas son notoriamente manipulados por diversos fraudes para que parezcan más valiosas de lo que son.

Getty Images: Sam Bankman-Fried, ex director ejecutivo de la empresa FTX, cumple una condena de 25 años por fraude con criptomonedas.

Hace unos años los grandes bancos de inversión no le recomendaban a sus clientes invertir en criptomonedas, pero eso ha cambiado y ahora sí lo hacen. Le han dado un voto de confianza.

Las instituciones financieras proporcionan servicios a la comunidad de criptomonedas. Tomemos, por ejemplo, la creación de un fondo cotizado en bolsa para bitcoin.

Desde el punto de vista del creador del fondo, no le importa el precio porque no ha invertido en criptomonedas. Solo invierten en asegurarse de que la gente piense que es valioso y que vendan y compren y que hagan apuestas. Como hay muchos tontos y mucha publicidad, se puede extraer dinero de los tontos. Hay un gran dicho en la fiebre del oro: “No excaves en busca de oro, vende palas”.

¿Cuáles son los principales peligros para un inversor inexperto?

Perderás dinero. Para empezar, ser un juego de suma cero garantiza que por cada dólar ganado, se pierde otro dólar. Y al menos si vas a Las Vegas, tienen mejores restaurantes.

Pero además, el mundo de las criptomonedas es un tanque de tiburones que está lleno de fraudes y manipulaciones deliberadas del mercado e intercambios que implosionan.

Acabamos de ver que la plataforma de criptomonedas Bybit perdió US$1.500 millones en un robo. Si la estabas usando deberías sacar tu dinero ahora, antes de que no quede nada.

Getty Images: El valor del bitcoin subió con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Hablemos del escándalo que pasó hace unos días en Argentina, cuando el presidente Javier Milei le dio su apoyo a la criptomoneda $Libra, el precio escaló y en cuestión de horas se derrumbó. Mucha gente perdió dinero.

El objetivo del mercado de criptomonedas son las estafas. Y esto resulta ser un ejemplo de ello porque claramente hubo una prisa por crear una criptomoneda falsa para generar interés en la gente y obtener su dinero.

Se trata básicamente de una moneda meme, una criptomoneda cuyo único valor explícito es nada, excepto lo que algún otro tonto esté dispuesto a pagar por ella. Este tipo de criptomonedas están increíblemente manipuladas.

El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, hace unas semanas el gobierno anunció que ya no es más. ¿Qué opina al respecto?

La cuestión es que, en realidad, no estaban adoptando el bitcoin. Lo que quería hacer el gobierno era crear una moneda local sin crear una moneda local. Entonces el bitcoin utilizado no era bitcoin.

¿Cómo no que no era bitcoin?

Eran transacciones en una aplicación llamada Chivo Wallet. En realidad, no se utilizaban bitcoins para realizar transacciones, solo eran bitcoins como reserva nominal. Eso porque la cadena de bloques de bitcoins solo puede realizar unas seis transacciones por segundo en todo el mundo, porque la tecnología es muy mala.

Entonces, Chivo Wallet buscaba hacer una moneda digital moderna de manera efectiva, ya que tienes una entidad confiable llamada banco que actualiza los saldos en una base de datos.

Pienso que la esperanza era que pudieran separar los saldos locales de la reserva de bitcoins y, básicamente, imprimir dinero. Pero nunca sucedió. El FMI (Fondo Monetario Internacional) dijo “basta de juegos”: o dejan de ser estúpidos o no les daremos más préstamos. Y como de todas formas nadie lo usaba, se dieron por vencidos.

Getty Images: “No tengo nada que ocultar ni esconder”, dijo Milei tras el escándalo por la criptomoneda $Libra.

Miremos que está pasando en Estados Unidos. Ahora el país tiene un nuevo presidente, Donald Trump.

Trump también se salió con la suya al crear su propia moneda meme. Y esto es descaradamente ilegal. Muchos de sus seguidores han perdido mucho dinero.

Trump tiene el apoyo de la élite tecnológica y de los llamados “criptobros”, los principales promotores de las criptomonedas. ¿Qué puede pasar con las criptomonedas en el futuro?

Estados Unidos tiene problemas más grandes en este momento con todo el frenesí que está sucediendo. El mercado de valores de EE.UU. aún no ha incluido en sus precios los efectos del caos y la corrupción.

Cuando la corrupción puede enriquecer directamente a los participantes, como Trump y su moneda meme, el gobierno no va a hacer nada para limitar la criminalidad en el espacio de las criptomonedas.

El único consejo que puedo dar es evitar las criptomonedas como la peste.

