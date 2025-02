Elon Musk amenaza con despedir a empleados federales renuentes a responder un email sobre sus logros

Elon Musk, titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) volvió a amenazar con despedir a los empleados federales renuentes a responder un email solicitado desde el sábado con la anuencia del presidente Donald Trump donde se les pide agregar cinco logros laborales conseguidos durante su última semana laboral.

A todo el personal que labora en agencias federales se les había exigido enviar dicho correo electrónico antes de las 11:59 pm del lunes, pues de lo contrario, quien se negara a hacerlo corrí el riesgo de ser destituido de su empleo.

Sin embargo, el multimillonario sudafricano decidió brindarles una segunda y última oportunidad a los colaboradores del gobierno para ponerse al día con el requerimiento.

“Sujeto a la discreción del presidente, se les dará otra oportunidad. Si no respondes una segunda vez, serás despedido“, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Lo controversial del mensaje del personaje que le aportó más de $200 millones de dólares en donativos a la campaña presidencial de Donald Trump es que la Oficina de Gestión de Personal (OPM) emitió otro correo electrónico donde echa por tierra la obligatoriedad de responder al requerimiento de Musk.

“Esta tarde, la OPM, durante una reunión del Consejo de directores de Capital Humano, informó a las agencias que las respuestas de los empleados al correo electrónico de la OPM son voluntarias.

La OPM también aclaró que la falta de respuesta al correo electrónico no equivale a una renuncia”, señala el texto.

Elon Musk continúa con la depuración de la plantilla laboral de las agencias federales. (Crédito: Matt Rourke / AP)

Por su parte, Kash Patel, director del FBI, giró órdenes para no responder a la solicitud del titular del DOGE.

“Si se necesita más información, coordinaremos las respuestas. Por ahora, les pido que detengan cualquier respuesta.

El FBI, a través de la Oficina del director, está a cargo de nuestros procesos de revisión y llevará a cabo revisiones”, indicó en un mensaje.

Con el objetivo de evitar fricciones entre Elon Musk y el resto de los titulares de las agencias federales, durante un encuentro con los representantes de los medios informativos el propio Donald Trump respaldó la petición del multimillonario sudafricano.

“Estamos tratando de averiguar si la gente está trabajando, así que estamos enviando una carta: ‘Por favor, díganos qué hizo la semana pasada’. Si la gente no responde, es muy posible que no exista esa persona o que no esté trabajando”, enfatizó.

