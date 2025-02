Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de febrero de 2025

Escorpión

El amor no se visualiza en tu casilla sin embargo hay posibilidades de caricia o de salir con nuevas personas que conocerás. Si sigues comparado a las personas con tus ex parejas de verdad que estarás condenado o condenada al fracaso. Los sueños se cumplen, y lo que has pensado y soñado comenzará a hacerse realidad. Quien te la haga la paga y tu imagen de ser buena persona solo existirá para esas personas que te traten bien, pues entras en una etapa en la que no permitirás que nadie se sobre pase o lastime. Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con nuevos proyectos con otras personas, podrían traicionarte pues se visualizan pérdidas económicas. Es momento de cambiar tu estado de ánimo y ser más positivo si quieres atraer cosas verdaderamente positivas para ti. Estrés en el trabajo, dolores estomacales e irritación puede surgir. No temas a una nueva oportunidad en el amor pues estas en un ciclo en que llegarán nuevas personas y tendrás hasta para escoger, solo que se inteligente y no los cajetes tanto.

Libra

Dolores de espalda y caídas podrían presentarse, anda con cuidado y haz las cosas a su tiempo. Tu buena disposición para aceptar lo que la vida te ofrece ha sido la clave para que tus metas se vayan materializando poco a poco. Es momento de que creas en tu capacidad de amar y de lograr todo lo que quieres y te has propuesto. No dejes pasar las oportunidades que la vida te estará brindando el día de hoy. El amor te va a dar una sorpresa, pues desarrollaras algo bonito por una amistad que te comenzará a echar los perros, ponte trucha y dale pa delante. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti. Mucha suerte en juegos de azar. Ten presente que la vida es corta así que aprende a disfrutarla al máximo y a no quedarte más con ganas de nada. Amores del pasado retornan y cambios en tu estado de ánimo que te ayudarán a consolidar un proyecto que has tenido en mente. Amores muy presentes y cambios en tu economía que te van a beneficiar en todos los sentidos. Cuidado con pagos los cuales podrían quedar pendientes de realizar y a la larga traerte problemas.

Virgo

Es momento que vayas por eso que mueve tu mundo, eso que la vida te ha puesto en frente muchas veces y no has podido tomar, ya no es momento de lamentaciones, si en el pasado las cosas no resultaron como esperabas hoy es buen momento para conseguir todo lo que te propongas. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos. Días de grandes movimientos económicos que poco a poco irán dejando grandes ganancias. No permitas que el mundo te cobre la misma factura dos veces, sino aprendes de esos errores no lograrás absolutamente nada en tu vida. Vienen amistades del pasado que comenzarán a sanar tu corazón y tu vida sin darte cuenta. Aprende a ver la vida y el mundo con otros ojos pues muchos de tus proyectos que son cancelados se deben a la negatividad que has tenido o con la que has vivido en estos últimos tiempos. Si tienes pareja y esta se ha tornado distante podría ser a causa de cierta persona que le ha metido falsas ideas o le ha andado coqueteando.

Leo

Ten mucho cuidado con comentarios falsos que llegarán a tus oídos y que solo buscarán desestabilizarte y ponerte de malas. Vienen cambios en tus actitudes, madurarás mucho en estos días y comprenderás muchas cosas que en el pasado no comprendías. Vienen días de muchos cambios para bien que deberás de atender a la brevedad o de lo contrario podrías lamentarte en poco tiempo sobre todo en el área de los dineros. No descuides la parte de tu interior y trabaja más en ella algunas veces sueles perder el piso y recuperarlo será muy complicado. La vida te va a compensar muchas cosas que en el pasado te salía debiendo, es momento de creer en eso que mueve tu mundo, no dejes nada para mañana y comienza a ver al mundo de diversas maneras, se más positivo en todo lo que hagas y realices y comenzarás a ver mejores resultados. Dificultades para el sueño aparecerán y pensarás muchas tonterías que ya no tienen remedio antes de dormir, preocúpate más por lo que tienes que hacer que por lo que ya tiene solución. Te reencuentras con familiares de tierras lejanas. Pensarás mucho en quien se fue, recuerda que mucha culpa fue tuya.

Cancer

Vienen días de muchos cambios a tu vida y un próximo una semana espectacular en el cual te la pasarás de lo mejor si así te lo propones. Si estas soltero o soltera es momento de poner las cartas sobre la mesa y saber qué es lo que quieres y buscas en una pareja pues de lo contrario seguirás equivocándote y terminando con cualquiera que se te ponga en frente. Aguas con lo que cuentas pues muchos de tus planes serán salados por la shingada gente envidiosa. Las exparejas no sirven ni para incomodar a su madre, no pierdas el tiempo con alguien que no va cambiar por nada. Posibilidades de conocer a una persona en una fiesta o reunión de amistades, te empezarán a echar los perros por una red social. Busca a esa amistad con la que no terminaste bien, deja tu orgullo y rencores atrás y decídete arreglar todas esas situaciones que quedaron pendientes e inconclusas, si sigues guardando rencores no podrás al final encontrar tu estabilidad y paz interior. Amor a distancia se visualiza. Ve tras tus sueños y metas y no permitas que nadie te detenga en ello pues es solo tu responsabilidad cumplirlos no de otras personas.

Géminis

Te vas a enterar de chismes que andan diciendo de tus amistades, no te enredes en ellos si tú no tienes vela en el entierro. Tendrás mucha suerte en juegos de azar y su te lo propones vienen buenos ingresos a tu vida que te ayudarán a salir de muchas situaciones económicas. La manera en que veas la vida será la manera en que te va a ir de hoy en adelante, ser más positivo o positiva en tu manera de pensar pues sueles atraer las cosas. Vienen grandes cambios en los cuales aprenderás de muchas cuestiones que te ocurrieron en el pasado, ya no confiaras tan pronto de las personas y eso se deberá a ciertas traicione que experimentaste o estás por experimentar. No te dejes menospreciar por nadie pues no vale la pena, deja que el mundo siga su curso y deja de lamentarte por lo que en el pasado no se pudo llevar a cabo. Cambia tu manera de pensar y actuar pues podrías cometer errores con la persona que te interesa. Oportunidad de realizar un viaje en el cual te la pasarás a toda madre, aprende a disfrutar el momento en soledad y sin necesidad de alguien. Ten cuidado con chismes que llegarán a ti en próximas fechas, no te dejes llevar por lo que escuchas. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida.

Tauro

Vienen planes para un viaje y posibilidades de reencuentro con amistad del pasado. Aguas con un vecino o vecina te va a traer en chismes. El pasado podrá seguir en tu mente y quitarte el sueño, pero en la medida que no te dejes caer será en la medida que en poco tiempo quedé bien sepultado todo eso que te ha hecho daño. Te viene un proyecto muy bueno o posibilidades de iniciar un negocio. Mientras más sigas empeñándote en cambiar la forma de ser de las personas más te expondrás a que te manden a la fregada, aprende a querer a las personas por su esencia y su forma de ser, si hay algo que te disgusta o no te parece a la fregada y busca alguien que se acople a tus necesidades. Es momento que veas hacia el pasado para no cometer las mismas equivocaciones. Ten cuidado con lo que sale de tu boca pues dañarás a una persona que significa mucho para ti. Probabilidad de cambio de domicilio en fechas próximas, ten mucho cuidado con chismes que llegarán a tus oídos, no tomes en cuenta todo lo que escuchas, recuerda que lo que no ven tus ojos carece de objetividad. Días de reflexionar en todos los sentidos, buscarás la manera de vivir de una manera mejor y más cómodamente.

Aries

No confundas tus sentimientos si esa persona te trata bien y te procura checa si lo que sientes realmente es amors o solo comodidad pues sueles confundirte y al poco tiempo termina pasando el encanto. Vienen días de mucha reflexión en los cuales deberás de poner en orden tus sentimientos. Tu tranquilidad la encontrarás el día que logres desacerté de todo eso que te afecta o te hace daño, ya no temas más al amor, estás listo o lista para volver a amar y encontrar la felicidad, ten en cuenta que la felicidad no la va a hacer la persona que se encuentre a tu lado sino tú mismo o misma pues así cuando éste o ésta se vaya no volverás a sufrir por una decepción amorosa. No te limites en buscar soluciones si las tienes en tus manos. Cuidado con un viaje el cual no resultará de la manera que quieres y has esperado. Amistad logrará un embarazo que había deseado desde hace mucho tiempo. Vienen días en los que tomarás muchas decisiones sobre tu futuro, no actúes de mala forma con quien de verdad te valora y hace todo por ti, el amor llegará mediante una amistad o red social. No comentes tus proyectos hay mucha envidia suelta.

Piscis

No permitas que deseos pesimistas o errores del pasado te sigan mermando la vida, no seas tan débil para permitir que tonterías sin sentido te quiten el sueño, aprende a soltar y dejar ir y centrar tu mirada en tus metas y sueños. Si tienes una relación se torna una discusión por familia o celos. Se aproxima un viaje o se planea para próximas fechas. Momento de grandes oportunidades para tu vida que debes de poner en una balanza cuales te conviene más porque podrías estar perdiendo el tiempo. Comprenderás que no te equivocaste en lo que pensaste sobre cierta persona, ya no te lamentes por tonterías pasadas que lo hecho, hecho está, aprende a ver tu vida más positivamente y a demostrarte a ti y a quienes no han creído en ti hasta donde puedes llegar. Vienen cambios en tu estado de ánimo, andarás bien bipolar, aprende a controlarte más y no desquitar tus enojar y errores con personas que ni la deben ni la temen. Te viene un viaje y compras con amistad. Cambios de casa o limpieza, te vas a encontrar objetos que creías perdidos. Cuidado con golpes o caídas las cuales estarán a la orden del día. No tengas miedo de expresar lo que sientes a quien no le parezca o no le guste es muy su pedo. Ya no te confíes tanto, ve tras eso que quieres y que nadie te quite las intenciones de lograr esos proyectos que tienes en mente.

Acuario

Ponte las pilas y se más perris, no permitas que sigan fregándote la existencia, aprende a no dejarte mangonear ni humillar por nadie pues permitirlo una vez es caer en eso definitivamente. No juzgues a tus amistades al final ellos o ellas saben por qué hicieron, así las cosas, ya la vida se encargará de pasarles la factura. Perdida de algún objeto material, problemas de colitis y gastritis en estos días. En la medida que aprendas a soltar y dejar ir tu pasado será en la medida que logres avanzar. Si sientes necesidad de buscar a quien ya no está a tu lado hazlo, quizás sea el momento de cerrar ese ciclo y decir todo lo que te quedó en tu buche y no pudiste soltar a su debido tiempo. Oportunidades muy marcadas en tu economía, aprende a ver más por ti y tus sueños, a lograr cuanto quieres y te has propuesto sin tener que mendigarle nada a nadie. Cuídate de caídas y golpes. Si tienes pareja ten cuidado con buscar motivos o pretextos para estar peleando, no tienes necesidad de hacerlo, enfócate en pasarla bien padre y divertirte a lo grande. No caigas en cuestiones pasadas que solo te han puesto de malas y mermado la existencia. Amistas se embaraza sin proponérselo. Un evento que tiene que ver con festejo se aproxima, podrías no ser requerido o requerida.

Capricornio

Una rutina de ejercicios y mejor alimentación podrían ser la clave perfecta para sentirte mejor anímicamente. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. No cuentes tanto tus planes pues te envuelves en mucha gente envidiosa que podrá dañarte las ideas o salarte cada uno de tus planes. Sabrás identificar a la persona correcta para tu vida pues desarrollará en ti sentimientos que pensabas que no existían. Momentos de grandes cambios en la vida los cuales te llevarán por caminos verdaderamente efectivos. Pon en claro tus sentimientos, aprende a no ser tan entregado o entregada ni querer más de la cuenta o solo te vas a arriesgar a que te dañen y al final ser quien más sufre. Te cuesta mucho trabajo olvidar a las personas y por eso muchas veces terminas sufriendo, recuerda que nadie es eterno y que todo principio tiene un final, disfruta el momento que tenga que durar. No confundas tus sentimientos y aprende a expresar lo que sientes y más si estas enamorado o enamorada. Negocio en puerta y una inversión bastante buena que te dejará grandes ganancias.

Sagitario

Cuidado con habladurías pues personas que son importantes para tu comenzarán a decir tontería y media de ti. No te dejes caer ni te permitas fracasar, hay personas que querrán dañarte y verte en el suelo, eres un ser con muchos proyección y energía que cuando te lo propones logras lo que quieres, eres una buena persona cuando estás en tu circulo de armonía y buenos deseos, pero cuando te enfadas llegas a explotar al punto de salpicar con veneno todo lo que se encuentre a tu paso. A la fregada quien está y no está en tu vida, que las cosas que te prometen las demuestren con hechos y no solo con palabras. No temas a decir lo que sientes, aprende a no callarte nada y ser sincero o sincera si a los y las demás les molesta tu sinceridad mándalos al chorizo pues no es tu culpa que se ofendan por tu manera de ser. Cambios en estados de ánimo que te ayudarán a conocer la verdadera cara de muchas personas. Cambios importantes en los dineros pues te llegará un dinerito extra que te ayudará a pagar algunas deudas. Ya no tengas miedo a lo que la vida te está ofreciendo date la oportunidad de disfrutar lo que llega a ti.