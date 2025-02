Le ordenan al ICE ubicar a 600,000 menores no acompañados que han ingresado a EE.UU. desde 2019

El presidente Donald Trump mantiene firme su compromiso de campaña de determinar dónde están y qué ha sucedido con los menores de edad no acompañados que han ingresado a Estados Unidos en los últimos cuatro años.

Una fuente familiarizada con los planes del mandatario de la nación le reveló, bajo condición de anonimato, a la cadena de televisión ABC News que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas y Control de Aduanas (ICE) recibieron la orden de localizar a cerca de 600,000 menores de origen extranjero que, a través de la frontera compartida con México, se introdujeron en el país sin la documentación necesaria para avalar su estancia, pero lo más grave es que lo hicieron sin un tutor legal que los acompañara.

De acuerdo con un documento interno del ICE, titulado “Implementación en el campo de la Iniciativa Conjunta para Niños Extranjeros No Acompañados”, el objetivo de la solicitud del presidente es prevenir que los niños sean víctimas de trata de personas u otros tipos de explotación.

Al determinarse dónde se encuentran estos inmigrantes se les notificará que deben presentarse ante un tribunal de inmigración, pues de lo contrario serán deportados.

Los menores de edad que se introdujeron en el país sin un tutor legal en los últimos cuatro años podrían ser detenidos por los agentes del ICE con el objetivo de deportarlos. (Crédito: Bryan Cox / AP)

Desde 2019, el ICE ha llevado a cabo un minucioso proceso de recopilación de información sobre los menores de edad no acompañados, el cual está clasificado en tres grupos: “riesgo de fuga”, “seguridad pública” y “seguridad fronteriza”.

Con respecto a la primera categoría, los agentes permanecen atentos para evitar su segregación por el país a fin de evitar ser expulsados, pues debido a que, en su momento no se presentaron ante las autoridades como se les pidió, ya tienen órdenes de deportación, esto de acuerdo con la fuente mencionada.

Se menciona que en un informe interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expone que más de 32,000 niños migrantes no acompañados optaron por no presentarse a sus audiencias en el tribunal de inmigración, pero lo más delicado del asunto es que el ICE después ya no logró determinar su ubicación.

Aunque los republicanos han mencionado constantemente que durante la administración encabezada por Joe Biden se les perdió el rastro de cerca 300,000 menores de origen extranjero que ingresaron a Estados Unidos sin la presencia de un tutor legal o un padre, no existe evidencia para corroborarlo.

