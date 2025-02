Denny’s agrega un cargo por huevos como Waffle House

La cadena de restaurantes Denny’s ha seguido los pasos de Waffle House, implementando un cargo adicional por los huevos en su menú. Esta decisión responde a un problema que ha afectado la industria alimentaria: la escasez de huevos, producto que ha visto un aumento de precio significativo debido a una serie de factores, entre ellos el brote de gripe aviar que ha diezmado millones de gallinas ponedoras en los Estados Unidos.

El aumento de precios de los huevos ha llevado a Denny’s a aplicar una tarifa extra temporal que varía según la región y la ubicación. La compañía, con sede en Spartanburg, Carolina del Sur, maneja 1,499 restaurantes, en su mayoría operados por franquicias.

En un comunicado, Denny’s explicó que, aunque hace esfuerzos para anticipar los cambios en los costos del mercado, se ha visto obligada a ajustar los precios debido a la escasez nacional de huevos y al aumento en su costo.

Este nuevo cargo se implementa tras la decisión de Waffle House, que a principios de este mes comenzó a cobrar 50 centavos adicionales por cada huevo en sus platos. En un comunicado, Waffle House señaló que esperan que el aumento en los precios de los huevos sea algo temporal, pero advirtieron que no pueden predecir cuánto tiempo durará esta escasez.

La situación ha sido complicada para las cadenas de restaurantes, que deben balancear los precios sin perder a los clientes.

Según el pronóstico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el precio de los huevos aumentará un 20% este año debido a la persistente escasez. Este fenómeno es consecuencia de la gripe aviar, también conocida como influenza aviar altamente patógena (HPAI), que se confirmó en un rebaño comercial hace tres años.

Desde entonces, la situación ha empeorado y, en los últimos 30 días, casi 19 millones de aves han sido sacrificadas debido a la propagación de la enfermedad.

El costo de los huevos ha subido considerablemente en los últimos meses. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, el precio promedio de una docena de huevos grandes, de calidad A, fue de $4.95 dólares en enero, un aumento respecto a los $4.15 dólares de diciembre. Esto representa un incremento significativo, considerando que en 2019 el precio era de tan solo $1.55 dólares por docena.

Aunque muchas cadenas de restaurantes están ajustando sus precios, International House of Pancakes (IHOP) ha logrado mantener sus tarifas sin alterarlas, a pesar de que la situación de los huevos también les afecta. IHOP, con más de 1,800 restaurantes en los EE. UU. y en el extranjero, no ha cambiado sus precios debido al aumento en el costo de los huevos, aunque no han dado a conocer su estrategia o los rubros de sacrificio para mantener los precios sin movimiento.

Este aumento de precios en alimentos básicos como los huevos no solo afecta a los restaurantes, sino también a los consumidores que, por ejemplo, ahora pagan más por productos en el supermercado. En el caso de los huevos, el precio ha aumentado un 219% desde 2019, lo que refleja una tendencia más amplia en los costos de productos alimenticios, que ha experimentado incrementos considerables en los últimos años.

También te puede interesar: