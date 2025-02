Buscan a mujer por encerrar su novio durante días en un almacén en Carolina del Norte

Autoridades informaron que se encuentran en la búsqueda de una mujer de Carolina del Norte acusada de intento de asesinato por encerrar a su novio en un almacén durante varios días sin comida ni agua antes de ser rescatado.

Robin Deaton, de 52 años, de Matthews, Carolina del Norte, está siendo buscada por cargos de intento de asesinato y secuestro, dijo el Departamento de Policía de Monroe.

La mujer sigue prófuga, confirmó un portavoz del departamento a ABC News el miércoles.

La policía dijo que su novio, de 51 años, había quedado encerrado en la unidad el jueves. Deaton supuestamente lo convenció de arrastrarse hasta la parte trasera de la unidad para buscarle algo, luego la cerró de golpe y dijo: “Esto es lo que te mereces”.

No tenía comida, agua ni fuente de energía y había dos cerraduras en la unidad de almacenamiento, de acuerdo con las autoridades.

El hombre llamó al 911 el lunes y le dijo al operador que su novia lo había encerrado en su unidad de almacenamiento en Cooper Storage en Monroe.

“He estado encerrado en un trastero durante una semana y acabo de encontrar mi teléfono. Mi novia me encerró aquí. Me puso el candado dos veces y no sé cómo me metió ahí, pero me metió aquí”, dijo en la llamada al 911, publicada por los Servicios de Emergencia del Condado de Union.

Indicó que estaba en la unidad 43 y que su teléfono estaba a punto de quedarse sin batería. Cuando le preguntaron si necesitaba servicios de emergencia, dijo: “Necesito salir de aquí. No puedo respirar. No he bebido nada ni he tomado nada”.

Los oficiales respondieron a las instalaciones alrededor de la 1:15 p.m. del lunes, según el informe del incidente.

El hombre fue llevado a un hospital de la zona, pero desde entonces fue dado de alta, informó WSOC, afiliada de ABC en Charlotte, Carolina del Norte.

El informe del incidente enumeró el delito como encarcelamiento falso, aunque los detectives buscaron cargos más altos para la orden de arresto de Deaton basándose en la investigación, indicó el portavoz de la policía.

