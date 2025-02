Carolina Sandoval ataca a su expareja tras decir en redes que es “un papá presente”

Carolina Sandoval, conocida panelista del programa ‘¡Siéntese quien pueda!’, de Univision, se convirtió en tendencia tras responder a las declaraciones de su expareja, Nick Hernández, quien se autodenominó “padrre presente” en sus redes sociales.

Sandoval, conocida por ser franca con sus seguidores, calificó dichas declaraciones como “desvergonzadas” e intentó desenmascararlo con pruebas.

‘La Venenosa’ destacó que no le da “ni un dólar a su hija” y sus palabras están alejadas de la realidad. Este comunicado por parte de la venezolana llega después de que afirmó que su expareja le estaba exigiendo manutención y publicó una serie de stories en Instagram pidiendo trabajo para él.

¿Qué desató la rabia de Carolina Sandoval?

Nick Hernández compartió este miércoles en sus redes sociales una imagen junto a su hija, Amalia Victoria, acompañada de un mensaje en el que aseguraba que su prioridad es ser un padre presente. “La mejor diligencia es ser un papá presente, eso nunca puede fallar”, escribió.

Además, mencionó que había asistido a una reunión con la maestra de su hija para revisar su rendimiento académico, del cual dijo sentirse “muy orgulloso” al destacar que la niña va “muy bien” en sus calificaciones.

Sin embargo, Sandoval no tardó en responder a través de sus historias de Instagram, donde desmintió las afirmaciones de Hernández.

La periodista aseguró que el padre de su hija no la había visto en “tres o cuatro semanas” y que no contribuye económicamente a su manutención. “Mira, el papá de utilería, el que pone la fotico para que ustedes crean que ve a la niña“, expresó Sandoval, añadiendo que las fotos no pagan “ni renta, ni colegio”.

Sandoval también cuestionó el papel de Hernández en la educación y el cuidado de su hija, afirmando que es ella quien se encarga de las tareas, las actividades extracurriculares y los gastos relacionados con la educación de Amalia Victoria.

"Pregúntale quién hace la tarea con ella, quién la lleva a la actividad y quién le paga las clases de cerámica, de arte, de gramática" Carolina Sandoval

Además, la empresaria, quien actualmente está en proceso de divorcio, criticó a Hernández por intentar, según ella, beneficiarse económicamente de su trabajo.

“Un papá que no da ni un dólar, un papá que le quiere quitar el dinero que hace una mamá a su hija pa que lo mantenga pa que compre sus lujos”, denunció.

Las declaraciones de Sandoval generaron un fuerte debate en redes sociales, donde muchos usuarios han tomado partido por uno u otro.

Mientras algunos apoyan a la periodista por su franqueza, otros cuestionan la forma en que se ha manejado la situación públicamente. Lo cierto es que este episodio pone en evidencia las tensiones entre la pareja, que continúa en medio de un complicado proceso de divorcio.

Este enfrentamiento público no solo ha revelado detalles íntimos de su relación, sino que también ha dejado en evidencia las dificultades que pueden surgir cuando las disputas personales se ventilan en redes sociales.

