Gobierno de Trump reabre un centro de detención para migrantes cerca de Nueva York

El Gobierno del presidente Donald Trump anunció que planea reabrir un centro de detención para migrantes cerca de la ciudad de Nueva York y con capacidad para unas 1,000 personas.

Las autoridades de inmigración dicen que Delaney Hall, como se conoce la instalación en Newark, Nueva Jersey, será el primer centro de detención nuevo que se abrirá durante el segundo mandato del presidente Trump.

Delaney Hall había funcionado anteriormente como centro de detención hasta 2017. Su ubicación, a poca distancia de Manhattan y cerca del Aeropuerto Internacional Newark Liberty, aumentará drásticamente la cantidad de espacio de detención disponible para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en el área de Nueva York.

El director interino de ICE, Caleb Vitello, aseguró en el escrito que este centro es el “primero” en abrir bajo la Administración de Trump y explicó que expandirá la capacidad de detención de la agencia en la región del noreste del país para lidiar con el “creciente” número de detenciones y deportaciones.

La decisión de reabrir este centro llega en medio de la frustración por parte del Ejecutivo sobre el ritmo de los arrestos de migración en EE.UU., que no ha cumplido con las expectativas del Gobierno de Trump, según filtraciones de funcionarios a medios estadounidenses.

“La ubicación cerca de un aeropuerto internacional agiliza la logística y ayuda a facilitar el procesamiento oportuno de las personas bajo nuestra custodia mientras cumplimos con el mandato del presidente Trump de arrestar, detener y expulsar a los extranjeros ilegales de nuestras comunidades”, dijo Caleb Vitello.

Trump prometió en campaña llevar a cabo “deportaciones masivas” de los más de 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos.

Además de la reapertura de este centro, el Gobierno está desarrollando planes para detener en bases militares a lo largo del país a las personas que sean arrestadas por no tener un estatus legal, según informó el diario The New York Times.

Los defensores de los inmigrantes temen que esta reapertura tenga un impacto significativo en Nueva Jersey y más allá.

“La apertura prevista de Delaney Hall como centro privado de detención de inmigrantes representa una grave amenaza para las comunidades inmigrantes de Nueva Jersey y es uno de los contratos de detención de inmigrantes más grandes que nuestro estado haya visto jamás”, dijo Amol Sinha, director ejecutivo de la ACLU de Nueva Jersey, en un comunicado .

“Con el rápido aumento de la aplicación de la ley federal de inmigración en Nueva Jersey, este anuncio es un ataque más a nuestro estado y sólo se suma al creciente temor que sienten las personas que consideran nuestro estado su hogar”, concluyó.

Sigue leyendo:

· Gobierno de Trump contra indocumentados: DHS advierte que se autodeporten y no regresen

· Juez bloquea orden de Trump para suspender aceptación de refugiados

· Trump enfrenta nuevos desafíos legales por castigo a ciudades santuario que protegen e inmigrantes