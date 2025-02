Ley SAVE: Qué es el proyecto de ley republicano que exige prueba de ciudadanía para votar

La Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE, por sus siglas en inglés), un proyecto de ley presentado por el legislador republicano de Texas Chip Roy en la Cámara de Representantes para impedir que los no ciudadanos voten, exige que los votantes presenten una prueba documental de su ciudadanía cuando se registren o renueven su registro para ejercer su derecho al voto.

El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara el año pasado, pero no logró avanzar en el Senado.

Y el hecho de que nuevamente se presente en la Cámara ha causado alarma entre las organizaciones de derechos civiles y electorales porque restringirá el derecho al voto de millones de estadounidenses.

El Center for American Progress recientemente publicó un análisis detallado sobre el impacto de la Ley SAVE junto a una hoja informativa con la información sobre como este proyecto de ley afectaría el derecho al voto de los estadounidenses.

Elecciones en Estados Unidos en 2024. Crédito: Bryon Houlgrave | AP

Estos son algunos de los aspectos más destacados del análisis del Center for American Progress sobre este proyecto de ley.

La Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo restringir el voto de los no ciudadanos, lo cual es excepcionalmente raro e ilegal.

Su aprobación y puesta en vigor causaría que:

Las licencias de conducir emitidas por el gobierno, incluidas las REAL ID, así como las identificaciones militares o tribales, no satisfacen los requisitos del proyecto de ley.

La responsabilidad de verificar la elegibilidad y el estado de ciudadanía le recaería en cada ciudadano estadounidense en vez de los funcionarios electorales y del gobierno, lo que obligaría a los ciudadanos a convencer al gobierno de que son elegibles para ejercer su derecho a votar.

en vez de los funcionarios electorales y del gobierno, lo que obligaría a los ciudadanos a convencer al gobierno de que son elegibles para ejercer su derecho a votar. Cambiaría la forma en que todos los ciudadanos se registran para votar. Trastocaría el registro de votantes en línea, haría imposible enviar una solicitud de registro por correo y eliminaría las campañas de registro de votantes.

Desde que el Partido Republicano ha logrado una trilogía de gobierno en Washington D.C. para los próximos dos años, los legisladores republicanos han acelerado el proceso de aprobación del proyecto de ley en la Cámara y se han comprometido a convertirlo en una prioridad máxima.

El voto por correo y el voto anticipado en persona en un colegio electoral son populares. Crédito: Jenny Kane | AP

La Ley SAVE dejaría a millones de estadounidenses sin poder votar

Los defensores del derecho al voto advierten que el proyecto de ley privará de sus derechos a los ciudadanos estadounidenses que no tengan una prueba de ciudadanía disponible.

La Ley SAVE exigiría que todos los ciudadanos estadounidenses que se registren para votar o actualicen su información de registro presenten una prueba documental de ciudadanía en persona.

Para la gran mayoría de los estadounidenses, esto sería un pasaporte o un certificado de nacimiento.

El pasaporte sería una de las pocas pruebas de ciudadanía aprobadas por la Ley SAVE para poder registrarse para votar. Crédito: Jenny Kane | AP

Según el Centro Brennan para la Justicia, una organización no partidista, más del 9% de los ciudadanos estadounidenses (21.3 millones de personas) en edad de votar no tienen una prueba de ciudadanía a mano.

Si bien esto puede parecer fácil para muchos estadounidenses, la realidad es que más de 146 millones de ciudadanos estadounidenses no poseen un pasaporte. Para poner este dato en contexto, según datos electorales de The Associated Press, más de 153 millones de personas votaron en las elecciones de 2024.

Según un estudio de Pew Research Center, se estima que 69 millones de mujeres que han adoptado el apellido de su cónyuge no tienen un certificado de nacimiento que coincida con su nombre legal.

La Ley SAVE no menciona la posibilidad de mostrar un certificado de matrimonio o documentación de cambio de nombre.

Boletas de voto por correo para las elecciones primarias del estado de Washington del 4 de agosto de 2020. Crédito: JASON REDMOND | AFP / Getty Images

Otras consecuencias de la Ley SAVE

El registro de votantes en línea, un servicio del que dependen 42 estados, se vería alterado o incluso eliminado. Cabe destacar que 8 millones de estadounidenses utilizaron el registro en línea en el ciclo de 2022.

Los votantes ya no podrían enviar una solicitud de registro de votante por correo postal; tendrían que presentarse en persona con la documentación para completar el registro. Los estadounidenses en zonas rurales se verían particularmente afectados.

El registro automático de votantes (AVR, por sus siglas en inglés) administrado por agencias de vehículos motorizados y otras agencias estatales se vería gravemente afectado. Millones de transacciones en línea y por correo de agencias de vehículos motorizados ya no podrían ser usadas para actualizar las bases de datos de registro de votantes.

Las personas tendrían que presentarse en la oficina electoral físicamente para poder registrarse para votar. Esto causaría que millones tengan que hacer filas en las oficinas electorales para actualizar su información de registro de votante en cada ciclo electoral. Esto representaría una barrera significativa para votar y para las oficinas electorales.

Cómo se preserva la integridad de las elecciones actualmente

