La Opinión Hoy: Trump afirma que los aranceles para México y Canadá sí entrarán en vigor el 4 de marzo

El presidente Donald Trump afirmó que los aranceles impuestos a México, Canadá y China entrarán en vigor este 4 de marzo y no el 2 de abril, como se había dicho anteriormente.

A través de un mensaje difundido en la plataforma Truth Social, el republicano de 78 años señaló que sus planes de gravar las explotaciones de sus socios comerciales con 25% y China con un 10% adicional seguirán adelante de acuerdo a lo planeado.

Trump argumenta que tanto México como Canadá no han cumplido con el compromiso de frenar el contrabando de fentanilo hacia los Estados Unidos y eso perjudica la salud de miles de sus ciudadanos, así que se impondrá aranceles a sus productos exportados.

Así mismo, a China se le aplicará un arancel adicional del 10% en ese día, la fecha del arancel recíproco del 2 de abril seguirá en pleno vigor y en efecto.

El presidente ha reiterado en múltiples ocasiones que otro de sus objetivos es apostar por la producción nacional, aunque algunos analistas señalan que en caso de concretarse la puesta en marcha de aranceles probablemente algunos sectores de la industria estadounidenses resultarán afectados, trasladaran el pago del 25% adicional a los productos que elaboraran el principal perjudicado será el consumidor final esto podría generar un impacto realmente negativo para la economía del país.

Pantallas

Recuerden que los viernes, tenemos la buena costumbre de tener las mejores recomendaciones para estrenos en cines y plataformas digitales, en voz de Rafael Cores, que seguramente ya está muy emocionado y calentando motores con la inminente entrega de los Oscar.

“Llevo ya desde el lunes por la noche que llegué a Los Ángeles y ya hemos estado en diferentes actividades previas a los Oscar, que se entregan este domingo a partir de las 4 de la tarde hora local de Los Ángeles. El año pasado ya adelantaron una hora el comienzo de la ceremonia para que no se haga muy tarde que siempre se alarga, yo creo que fue un acierto adelantarla se hace un poco raro que una alfombra roja empiece casi que a mediodía porque a partir de las dos y tres de la tarde de acá ya empiezan a llegar los famosos a la alfombra, pero bueno lo que es la ceremonia empieza a las 4 y calculé que ya saben mínimo 3 horas y media se va a alargar y además muy abierta”, aseguró Rafael Cores.

Agregó que “Vayan a laopinión.com y ahí arriba en ese menú de temas que tenemos uno de los premios Oscar, ahí van a encontrar toda la cobertura que estamos sacando, me gustaría destacar que hicimos ayer una entrevista con Janet Yang, quien es la presidenta de la Academia del Cine, que este año ha sido un poco complicado, ella tomó en 2021 la responsabilidad de la presidencia de la academia en un año muy difícil porque estábamos en plena pandemia, fueron aquellos Oscars que prácticamente no hubo invitados, se entregaron los premios, pero no hubo alfombra roja prácticamente, una cosa muy reducida, con muy poca audiencia desde entonces han ido remontando en audiencia en televisión, pero este año llegaron los incendios de los Ángeles. Las nominaciones se tuvieron que retrasar, el anuncio tanto la votación como el anuncio de las nominaciones y después no se celebró el tradicional almuerzo de los nominados, que es casi un mes antes”.

