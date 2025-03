Muere papá de Alicia Villarreal y Cruz Martínez se lamenta: “Fue un padre para mí”

La cantante Alicia Villarreal, de 53 años, está pasando por momentos muy complicados en el plano personal, pues no solo tiene que lidiar con las acusaciones de violencia en contra de Cruz Martínez, su pareja, sino que también con la muerte de su padre, Don Víctor Villarreal, quien murió el viernes 28 de febrero tras pasar varios días internado en un hospital de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Aunque la exintegrante de Grupo Límite no se ha pronunciado abiertamente en sus redes sociales sobre lo sucedido, sí ha compartido en sus historias algunos de los mensajes de aliento que le han hecho llegar sus seguidores a través de Instagram.

Su hija, Melenie, ya reaccionó y compartió un video en el que se ve a su abuelo en la pista de baile sacando a relucir sus mejores pasos y lo acompañó del texto:

“Así de alegre te recordaremos siempre. Que en paz descanse, welito Víctor”, escribió la también hija de Arturo Carmona.

Además de ella, Cruz Martínez, el aún esposo de Alicia Villarreal también le dedicó unas palabras a su suegro, a quien, asegura, lo vio como un padre, pues hay que recordar que el suyo murió durante la pandemia por Covid-19.

“Hoy otra espina desangra mi corazón. Mi suegro partió a los brazos del Señor, él fue un padre para mí, siempre supe que lo quise así”, escribió Cruz Martínez, quien lamentó no poder estar a lado de su suegro en estos momentos de dolor.

“Me duele mucho no estar ahí, se fue el abuelo de mis hijos, pero me quedo con los recuerdos que ahora inundan mis ojos y me dejan con la conciencia en paz. Descanse en paz, suegro”, continuó.

Hasta el momento se desconocen las causas de la partida del patriarca de la familia Villarreal, quien deja un gran legado y en un enorme hueco en el corazón de quienes lo amaban.

Sigue leyendo: