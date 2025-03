Así fue la llegada de Karla Sofía Gascón a los Premios Oscar después de la controversia

La ceremonia de los Premios Oscar 2025 estuvo marcada por grandes momentos y emociones intensas, pero una de las apariciones más comentadas fue la de Karla Sofía Gascón.

La actriz española, nominada en la categoría de Mejor Actriz por su papel en “Emilia Pérez”, llegó al icónico Dolby Theatre en Los Ángeles tras semanas de especulación sobre su asistencia.

Vestida con un elegante traje negro con detalles de pedrería, Gascón ingresó directamente al teatro, donde tomó asiento cerca de su compañera de reparto, Selena Gomez.

Ya que no desfiló por la alfombra roja del prestigioso evento, no dio declaraciones a los medios al llegar, en días previos había compartido un mensaje en el que expresaba su gratitud por la oportunidad de formar parte de una película tan significativa. “No sé cómo me siento, pero estoy agradecida de estar aquí”, mencionó en una entrevista exclusiva. “Agradezco a todos los que han creído en mí: a Netflix, a la productora y a mis compañeros. Podemos cerrar este hermoso y difícil camino que comenzó hace tres años“, le dijo en una entrevista a The Hollywood Reporter.

Karla Sofía Gascón and Selena Gomez spotted inside the #Oscars 2025 pic.twitter.com/NvjR2dYKAf — The Hollywood Reporter (@THR) March 2, 2025

Desde que resurgieron en redes sociales publicaciones antiguas con comentarios considerados ofensivos, Gascón se mantuvo alejada del foco mediático y optó por no participar en otros eventos de la temporada de premios, como los SAG Awards y los Critics Choice Awards. Su ausencia en estos encuentros dejó dudas sobre si estaría presente en la noche más importante de Hollywood. Sin embargo, la actriz finalmente hizo acto de presencia, aunque evitó la alfombra roja y los flashes de la prensa.

La polémica en torno a la actriz generó reacciones divididas entre sus colegas. Mientras que el director Jacques Audiard optó por distanciarse y declaró que no había hablado con ella recientemente, Zoe Saldaña y Selena Gomez manifestaron su postura de forma más mesurada. Saldaña expresó su rechazo a cualquier tipo de discurso discriminatorio, pero también resaltó la experiencia positiva que tuvo al trabajar en el filme. Por su parte, Gomez confesó en una entrevista que según ella “algo de la magia se ha perdido”, aunque se mantiene orgullosa del trabajo realizado en la película.

A pesar de la controversia, “Emilia Pérez” llegó a la ceremonia con 13 nominaciones, convirtiéndose en la película más reconocida de la noche.

La presencia de Gascón, aunque discreta, marcó el cierre de una etapa intensa tanto para ella como para el elenco y equipo de la cinta. Ahora, queda por ver cuál será su próximo paso en la industria cinematográfica tras uno de los momentos más turbulentos de su carrera.

