Director de “Emilia Pérez” responde a la polémica con Karla Sofía Gascón

El director de “Emilia Pérez”, Jacques Audiard, ha roto el silencio sobre la controversia en torno a Karla Sofía Gascón, protagonista del filme.

En medio de la intensa campaña de premios, Audiard ha dejado clara su postura sobre la polémica que ha opacado el éxito de la película. El cineasta francés habló en exclusiva con Deadline, expresando su decepción respecto a los comentarios y acciones de Gascón, asegurando que han tenido un impacto negativo en la relación con sus compañeros de elenco y en la percepción del largometraje.

“Es muy difícil recordar el trabajo realizado con ella sin sentir una profunda tristeza. La confianza y la armonía en el set fueron fundamentales para la película, pero todo eso se ha visto afectado”, comentó.

Audiard no ha hablado con Gascón

Gascón ha estado en el centro de la controversia debido a antiguas publicaciones en redes sociales que han sido catalogadas como ofensivas. Esto ha generado reacciones adversas dentro del equipo de producción y el reparto, incluidos nombres como Zoe Saldaña y Selena Gomez. Audiard confesó que no ha mantenido contacto con la actriz tras el estallido de la polémica y dejó entrever que no tiene intenciones de hacerlo. “Está en una dinámica autodestructiva que no comprendo. No entiendo por qué sigue haciéndose daño a sí misma y a quienes trabajaron tan duro en esta película”, explicó.

El impacto de esta situación ha trascendido más allá de lo personal, afectando la promoción del filme en Hollywood. Audiard reconoció que la controversia ha ensombrecido lo que debía ser un momento de celebración y reconocimiento. “Estoy aquí para apoyar la película y a todos los que pusieron su corazón en ella. No pienso dar un paso atrás”, afirmó.

Además, el director también abordó las críticas a su comentario sobre el idioma español, aclarando que sus palabras fueron malinterpretadas. “Siempre he admirado el español como una lengua que cruza fronteras y conecta a millones de personas. Lamento que se haya tergiversado lo que realmente quise decir”, señaló.

Netflix procura remediar la situación

Pese a las dificultades, “Emilia Pérez” sigue en la carrera por los premios más importantes del cine y con 13 nominaciones en total, Netflix busca revitalizar la campaña del filme en la recta final.

Los nominados al Oscar por la película, entre ellos Zoe Saldaña y el director y coguionista Jacques Audiard, estarán presentes este fin de semana en eventos clave de la industria que podrían impulsar su camino hacia la estatuilla.

A la vez, las posibilidades de que Karla Sofía Gascón gane el Oscar como Mejor Actriz por “Emilia Pérez” siguen desvaneciéndose. Gascón, según reportes, no participará en estas reuniones, aunque como nominada tiene asegurado su lugar en la gala.

