Famoso cutman cree que Benavídez puede vencer a Beterbiev y Bivol

El famoso cutman Russ Anber cree que David Benavídez tiene grandes posibilidades de vencer a Dmitry Bivol, recién coronado campeón indiscutido de las 175 libras, y a Artur Beterbiev.

En una entrevista con SecondsOut, Anber explicó que si Benavídez enfrenta a Bivol o Beterbiev sería considerada pelea del año porque el mexoamericano es el peleador más emocionante de la división.

“Creo que Benavídez tiene posibilidades (de vencer a Bivol y Beterbiev). Me gusta David Benavídez. Creo que tiene un estilo determinado que podría ser problemático. Sin duda sería emocionante. No hay forma de ponerlo a pelear con Bivol o Beterbiev. No hay forma de que no sea candidata a pelea del año o a la emoción del año. Sin duda, es una pelea emocionante. Él hace que la emoción suceda”, dijo.

David Benavídez venció a David Morrell Jr. y defendió su puesto como retador de las 175 libras. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Incluso en su última pelea contra Morrell, hubo momentos en los que parecía que estaba lastimado, y se recuperó de inmediato. (…) Pienso que es una gran combinación. Creo que (Benavídez) es un perro vivo en cualquiera pelea (Bivol y Beterbiev). Creo que hay que hacer de alguno de los dos un ligero favorito o, en el mejor de los casos, incluso ganar dinero. No creo que Benavidez sea el favorito para ganar, pero hombre, eso sería emocionante. Creo que él es (Benavídez) la emoción de la división”, añadió.

David Benavídez defendió su puesto de retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 175 libras tras vencer a David Morrell Jr. y aseguró que su intención es obtener la oportunidad de pelear por el campeonato indiscutido ahora que Dmitry Bivol se lo arrebató a Artur Beterbiev en la revancha.

El Monstruo Mexicano había dejado claro anteriormente que prefería enfrentar a Bivol que a Beterbiev y podría obtener ese chance, pero el jeque árabe Turki Alalshikh afirmó que si los rusos estaban de acuerdo una trilogía entre ambos se realizaría a continuación.

Artur Beterbiev y Dmitry Bivol podrían protagonizar una tercera pelea. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Por los momentos habrá que esperar si se concreta el tercer combate entre los rusos o Dmitry Bivol decide enfrentarse a su retador David Benavídez. Tras el triunfo sobre Beterbiev, al nuevo campeón indiscutido se le han abierto un abanico de opciones para su primera defensa y Canelo Álvarez también suena como favorito para quitarle el puesto al Monstruo Mexicano.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) a David Morrell tras vencerlo por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

