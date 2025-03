Mikey García dice qué debe hacer Crawford para vencer a Canelo

Mikey García, excampeón de múltiples divisiones, comentó la estrategia que debe utilizar Terence Crawford ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez para intentar vencerlo cuando se enfrenten en septiembre en Arabia Saudita.

En una entrevista con Fighthype, García cree que Crawford no debería medir fuerza con Canelo Álvarez y le recomendó que usara su experiencia para boxear y eludir al mexicano con su velocidad para tener una oportunidad.

“Crawford es súper talentoso, uno de los peleadores más talentosos que he visto. Creo que el tamaño sí importa en ese momento, porque ya vimos un poco cuando peleó con Madrimov. No era el Crawford que estamos acostumbrados a ver. Ahora, subir dos categorías de peso adicionales será un gran desafío, pero ambos se van a casa con bolsas llenas de dinero. Eso es todo lo que importa”, dijo.

Terence Crawford subirá dos divisiones para enfrentar a Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

“Se enfrentarán a su mayor desafío, pero se van con todo ese dinero, y luego, solo la experiencia de estar allí, eso es una victoria en sí misma. Yo digo boxear. No intentes medirte en fuerza y ​​tamaño cuando estés peleando con Canelo. De hecho, me gusta verlo (a Crawford). No intentes ser tan fuerte como Canelo. Boxear, boxear, boxear. Sé elusivo, sé rápido y usa tu experiencia. Ponte de zurdo y de nuevo de derecho y confunde a Canelo. Eso es lo que tienes a tu favor”, agregó.

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos en el deporte, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

La posibilidad del duelo con Bud aumentó luego del acuerdo de cuatro peleas entre Canelo Álvarez y el Turki Alalshikh. Según el jeque árabe, la disputa con Bud será la segunda de esta unión y se está planificando para el 13 de septiembre.

El primer duelo en el Riad del peleador mexicano será contra William Scull, monarca de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el sábado 3 de mayo para unificar los cuatro títulos y después -si sale victorioso- hacer la superpelea con Terence Crawford por el campeonato indiscutido.

Canelo Álvarez protagonizará una superpelea con Terence Crawford en septiembre. Crédito: John Locher | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

