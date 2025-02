Nacho Beristáin apoya a Crawford en pelea con Canelo

Nacho Beristáin, famoso entrenador mexicano, declaró que está apoyando a Terence Crawford en la pelea que protagonizará con Saúl ‘Canelo’ Álvarez en septiembre por los títulos de las 168 libras.

En una entrevista con el Clinch, Beristáin expresó que Crawford le dará una gran pelea a Canelo Álvarez porque “es un verdadero crack” y tiene las habilidades para complicarle las cosas al mexicano sobre el ring.

“Haciendo un análisis de la clase del Canelo y la gran clase del negrito, me sigo quedando con el negrito. (…) Pero de que le va a dar una gran pelea el negrito y que a lo mejor se la deja caer, sigo estando con Crawford, con la gran calidad de Crawford. Ya me dejaron con muchas dudas, no quiero hacer ninguna comparación, estamos hablando y yo meto las manos por Crawford, lo demás, para mí… no quiero saber”, dijo.

Terence Crawford subirá dos divisiones para enfrentar a Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

“Tiene la pegada, tiene la clase, pelea de zurdo, pelea de derecho, como le digan. Está en todo su derecho de ir por un billetote, ese es otro pedo, pero ahora es que no le vayan a embarrar la mano, y el entrenador que tiene Crawford es un negro difícil un negro muy muy derecho”, agregó.

Según algunos reportes de periodistas, la posibilidad del duelo entre ambos aumentó en las últimas semanas y, tras el acuerdo de cuatro peleas de Canelo Álvarez con Turki Alalshikh, la pelea con Bud se está planeando para el 13 de septiembre.

La primera pelea en Arabia Saudita del mexicano será contra William Scull, campeón de peso supermediano de las 168 libras, el 3 de mayo para unificar los cuatro títulos y luego hacer la superpelea con Terence Crawford.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos en el deporte, Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer a al campeón de 168 libras en su propio terreno.

Turki Alalshikh confía en que pronto se darán buenas noticias sobre el duelo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

