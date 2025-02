Promotor de Benavídez dice que no verá Canelo vs. Crawford

Sampson Lewkowicz, promotor de David Benavídez, dijo que no verá la posible pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford en septiembre porque le preocupa lo que podría pasarle al estadounidense.

En declaraciones a Sean Zittel, Lewkowicz comentó que no le gusta para nada el duelo por la diferencia de peso porque piensa que Crawford podría poner en peligro su salud ante un peleador más grande como Canelo Álvarez.

“Son solo negocios, Canelo, y buena suerte para él. Es muy inteligente y sin duda merece ser un promotor inteligente. No me gusta esa pelea. No la veré. Vi lo que pasó con Amir Khan (cuando Canelo lo noqueó) y lloré porque conocía a Khan desde hacía muchos años”, dijo.

Canelo Álvarez estaría muy cerca de cerrar un acuerdo con Terence Crawford. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Lloré cuando lo vi caer porque pensé que estaba muerto, y eso podría pasar. Él (Canelo) pesaba 25 libras más que ese chico. Fue horrible. Entonces, podría volver a pasar lo mismo (con Crawford, que es más pequeño, débil y mayor de 38 años). No quiero ver esa pelea porque respeto a todos los peleadores”, agregó.

Según algunos reportes de periodistas, la posibilidad de que el duelo entre ambos se dé ha aumentado en las últimas semanas y se maneja el 13 de septiembre como la posible fecha para que el tapatío y Bud Crawford suban al ring de una vez por todas.

Si este combate se llegase a concretar, gran parte de los expertos en el deporte pronostican que Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer a al campeón de 168 libras en su propio terreno.

Canelo Álvarez también ha estado negociando con Turki Alalshikh para realizar tres peleas en la temporada del Riad y una de ellas sería ante Crawford. Además, el mexicano tam bién tendría ya asegurado su oponente para el mes de mayo: Jake Paul.

Terence Crawford subirá dos divisiones para enfrentar a Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

