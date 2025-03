Alejandro Sanz se sincera sobre el tuit que hizo hablando de su salud mental

En mayo de 2023, Alejandro Sanz conmocionó a sus seguidores con un mensaje en redes sociales que dejaba al descubierto su estado emocional.

Recientemente, en una conversación con Yordi Rosado, Sanz decidió profundizar en el significado de aquel tuit y en el proceso de introspección que vivió tras compartirlo públicamente. Según relató, aunque el mensaje fue sincero y salió de lo más profundo de su ser, no esperaba el nivel de reacción que desató.

“Eso era un poco lo que me pasaba y lo expliqué ahí; creo que salió así, estaba muy bien dicho, porque estaba sacado desde el corazón y las entrañas. Al principio me asusté un poco por todo el revuelo, pero me di cuenta que efectivamente, eso a mucha gente le sirve porque en el momento en el que exteriorizas eso, es cuando caminas hacia adelante. Busqué ayuda, nunca había sentido eso y por eso me asusté más de la cuenta, no era capaz de reconocer lo que me estaba pasando. Fue un proceso enriquecedor, aprendí mucho sobre mí y sobre las relaciones con los demás. Soy más feliz desde entonces”, expresó el intérprete de “Amiga mía” en la entrevista.

En aquel momento, el cantante español expresó que no se encontraba bien, mencionando que se sentía triste y agotado, incluso llegando a confesar que en ocasiones no quería seguir adelante. La publicación generó una ola de preocupación entre sus fanáticos y compañeros de la industria musical.

El tuit, que se viralizó en cuestión de horas, decía: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase, llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Poco después de aquella declaración, Sanz también hizo pública su ruptura con la artista plástica Rachel Valdés, con quien compartió tres años de relación. Aunque no profundizó en los detalles de la separación, sus palabras dejaron entrever que atravesaba un momento de cambios y reflexión personal.

El artista enfatizó que, aunque aquel período fue difícil, logró encontrar herramientas para afrontar sus emociones y mejorar su bienestar. Su testimonio ha servido para abrir una conversación sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda cuando es necesario.

