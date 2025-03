Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de marzo de 2025

Escorpión

Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa mucho no te ausentes tanto de su vida. Cuidado con infidelidad la cual está en puerta y te pondrá muy de malas. Un familiar requiere de tu atención pues, aunque no lo parezca se ha sentido solo o sola, recuerda que lo más importante en tu vida debe de ser tu familia, no la descuides por cosas que no valgan la pena, recuerda que para todo haya tiempo. Algunas veces llegas atontarte mucho pues sueles seguir creyendo en personas que te han traicionado una y otra vez, no pierdas más tu tiempo y aprende a desconfiar de todos pues las decepciones en tu vida se deben por dar todo y confiar tanto en los demás. A medida que pase el tiempo lograrás comprender el por qué las cosas no funcionaron y que muchas veces es mejor estar solo que con alguien que te llenaba de reproches y mensadas y media. Es momento de aprender de tus error para no volver a cometerlos y aprender de cada lección que se te esté presentando en tu vida.

Libra

Te vienen días en los cuales vas andar un poco melancólico o triste al recordar a personas del pasado que fueron importante en tu vida. Date la oportunidad de pensar primero en ti antes que en las demás personas. Amores del pasado serán tu karma, no les des entrada en tu vida pues te arriesgas a caer en sus redes, recuerda que eres de corazón débil. Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura flojera. Te viene una salida de la ciudad y posibilidades de encamarte con amistad, aguas, recuerda que sueles enamorarte demasiado rápido. Ten mucho cuidado con cambios de humor repentinos, hay que poner mayor atención en tu dieta porque podrías estar subiendo de peso rápidamente. Cuidado con amores del pasado los cuales podrían retornar en cualquier momento. Quien te quiera te querrá de tiempo completo, así que aprende a mandar al chorizo a quien solo te desestabiliza. Se vienen días en los cuales vas andar algo melancólico en los últimos días al recordar a personas del pasado.

Virgo

Amistad comenzará a sentir cosas bellas por ti. No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta. Si estas soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores, solo disfruta. Vienen días en los cuales deberás comenzar a hacer un lado el rencor que sientes por muchas de las personas que te rodean. No permitas que la monotonía o rutina destruyan lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra. Cuidado con amores de una noche y con cambios en tu economía que te afectarán. Quien te quiera pagará tu precio quien no que se quite de la puerta tú dale para delante y no pierdas oportunidades que te pueden beneficiar. Subirás un poco de peso este mes de marzo, es momento de darle a la dieta y el gym, sueles engordar muy rápido. Se vienen posibilidades de crecimiento sobre todo en tu vida financiera que debes canalizar para tu beneficio. No te dejes llevar por chismes de vecindad que pudieran quitarte el sueño de último momento.

Leo

Ten cuidado con esperar algo que no va llegar a tu vida porque te vas a decepcionar de las personas. Una gastritis y dolores musculares podrían fregarte la existencia, no comas tantos irritantes pues podrías lastimarte más tu estómago. Te esperan noticias de ex amor y cambios de última hora en cuestión de negocios. Si no tienes una relación ten presente que el amor se construye. Ten cuidado con borracheras pues podrías aflojarle la cartera a alguien que apenas y conoces y hay probabilidades de embarazo. Amistad terminará relación en próximas fechas, trata de mantenerte al margen y no opinar de un asunto que no te corresponde pues podrías complicar las cosas y meterte en camisa de once varas. No es momento de mendigar cariño y amor por nadie, date tu lugar. Se viene grandes oportunidades en el área de los negocios aprovecha para invertir en algo que pueda dejarte ganancias sobre todo económicas. No te dejes llevar por chismes de vecindad sobre todo dentro de la familia que van a venir a perjudicarte o afectarte en muchos sentidos.

Cancer

Se vienen buenos proyectos, solo es cuestión de darle la continuidad que se necesita. En trabajo surgirá un problema a causa de chisme que te pondrá de malas, no te metas en esas cuestiones y tu dedícate hacer tus cosas. Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser perfecto es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa como reaccionarías tú. Cambios o arreglos de documentos en puerta. Un dolor en el estómago y piernas podría dañarte el día. Recuerda que si te lo propones puedes mejorar tus finanzas solo es cuestión que te sepas organizar de manera correcta. Cuídate de amores del pasado que podrían aparecer en cualquier momento en tu vida, no te dejes llevar por el qué dirán porque si lo haces jamás vas a lograr concretar nada. Se vienen cambios buenos en el amor sobre todo si tienes una relación porque las cosas comenzarán a fluir a tu favor y se podría venir un compromiso.

Géminis

Vas andar este nuevo mes más enfocado en tus cosas solo no quites el dedo del renglón y busca la manera de concretar tus sueños y metas. No cambies por quien no lo merece que lo hagas. Dos amores del pasado retornan con nuevas oportunidades, será pura pérdida de tiempo así que ni te emociones. Si tienes una relación hay posibilidades de infidelidad y celos. Hay posibilidades de conocer a una persona que te va a enseñar la verdadera razón de la vida, ten cuidado con aceptar proyectos de los cuales tienes dudas. Te va a llegar un dinerito extra que te servirá mucho no solo pa salir a distraerte sino para pagar una que otra deuda que no te dejaba dormir o te quitaba el sueño. Ya no finjas amor, sino lo sientes next, recuerda que tu tiempo vale oro aprovéchalo con quien si te mueve el asunto y dale con todo. No es momento de pensar en el pasado que no tiene nada nuevo que ofrecerte, cierra círculos que no te lleven a ningún lado y enfócate en tus planes y proyectos. Ten cuidado con amores prohibidos que podrían venir a ocasionarte un problema más grave.

Tauro

Si tienes una relación tu lengua suelta podría complicar las cosas, no exijas algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, los celos y malos pensamientos sobre tu pareja podrían meterte dudas que lejos de beneficiarte podrían amargar tu día. Un amor a distancia podría ser la clave, a veces no necesitas una persona a tu lado sino saber que alguien existe en la distancia y está contigo, pero ten presente que esas relaciones son muy difíciles y sueles desesperarte rápidamente al no tener al ser amado cómo quisieras. Cambios en la casilla del dinero, andarás con algunos problemas económicos, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suelen gastar en cuestiones que no necesitas. Cambia tu estado de ánimo, se más positivo o positiva y más si quieres lograr tus proyectos. No es momento de pensar en el pasado sólo de enfocarte en tu presente. Cuidado con cambios de último momento en tu economía que va venir afectarte mucho más de la cuenta. Vas a traer mucha suerte en juegos de azar que deberás de aprovechar al máximo.

Aries

Amores pasados desaparecerán de tu vida, personas nuevas llegarán, pon un filtro y no des entrada a cualquier hijo e hija de la tostada pues las mayores equivocaciones tuyas se deben a pensar que todo quien se te acerca lo hace con buenas intenciones. Debes aprender a cuidar a quienes te rodean y hacen todo porque estes bien, no puedes ser egoísta y pensar solo en tu satisfacción. Podrías subir un poco de peso en este mes de marzo.Cambios drásticos en tu economía, podrías salir de una deuda gracias a un dinero extra, no gastes lo que no tienes y no inviertas en cuestiones que sabes que no te dejarán ninguna ganancia. Grandes cambios en lo laboral te van a beneficiar. Ten cuidado con chismes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades. Ten cuidado con noticias inesperadas las cuales pudieran venir a incomodarte o ponerte de malas. Algunas veces te dejas llevar por el qué dirán y eso te viene a ocasionar problemas al hacer caso a comentarios que son mal intencionados.

Sagitario

Aguas con caídas y accidentes que estarán a la orden del día. Momento de grandes cambios en el amor, deberás aprender a soltar y quitar de tu camino eso que no te hace feliz y te hace daño. Recuerda que en tus caídas estará tu fuerza sin embargo ya has caído muchas veces y no puedes vivir en el suelo. Cambios de sentido de humor te harán una persona más amigable, no te amargues por lo que no pudo ser, mejor disfruta lo que eres y puedes ser. Una noticia inesperada cambiará tu forma de ver la vida. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. En el amor se ve un escenario complejo pues ahorita lo más importante debe de ser tu persona antes que gastar tus energías en alguien que lejos de ayudarte o beneficiarte podría truncar tus sueños y metas al punto de perder tu libertad e individualidad. No vuelvas a confiar en quien ya te fregó la existencia, pon las cosas en su lugar y habla claro para no cometer grandes errores.

Capricornio

Ten mucho cuidado con gastos repentinos que podrían llevarte a perder grandes cantidades de dinero. Aprende a decir que no y a quitar de tu vida amores de una noche que solo buscarán afectar tu entorno con malos comentarios. . Te cargas de un humor que nadie te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti. Vienen días de cambios en los cuales deberás de aprender del pasado para no cometer las mismas equivocaciones. Cuidado con mujer morena no tiene buenas intenciones con tu familia. Un cambio laboral viene muy fuerte te va a ir de maravilla y mejorarás en los ingresos. Date la oportunidad de reencontrarte con quien fuiste en el pasado y perdonarte para poder mejorar en esos aspectos que te han puesto de malas. Vienen golpes que te enseñarán valorar la vida. Ten cuidado con amores del pasado y con una noticia que va llegar a tu vida y te pondrá muy de malas en muchos aspectos de tu vida. No te confundas en tus sueños y enfócate bien en lo que quieres y deseas lograr en tu vida.

Acuario

Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, a veces te montas en tu orgullo y no hay quién te baje de ahí, aprende a perdonar pues al no hacerlo te arriesgas que cuando lo requieras sea a ti quien no te perdone o no te den segundas oportunidades. Aprende a decir que no y a no estar siempre para esas personas que solo te causan estrés. Un viaje comenzará a planearse en tu vida. En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina sin embargo donde estas son porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu jale busca mejores opciones, pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor. Las relaciones son un compromiso, sino estas dispuesto o dispuesta a dejar gustos y cuestiones de gente soltera mejor no te comprometas o no prometas algo que estas lejos de cumplir. Puedes llegar amar demasiado así bien fuerte y con todo, pero cuando eres traicionado o traicionada ese amor sueles convertirlo en odio, pues destruyen lo que encuentras a tu paso. Eres muy perris cuando te enojas y no mides las consecuencias.

Piscis

Si ya tienes con quien dormir, deja de darle atole con el dedo y no busques lo que ya tienes, recuerda que si quieres fidelidad debes de estar dispuesto o dispuesta a ofrecer eso en la misma medida en que recibes. Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro. Cuidado con tus pensamientos negativos podrían ocasionar un problema entre los tuyos. Ten cuidado con amores de una noche y cambios de última hora en cuestiones de los dineros. Persona de piel blanca te va a meter en problemas muy fuertes. Noticia inesperada hará que cambies de parecer en último momento sobre tus propias ideas. No esperes recibir nada de nadie y enfoca tus energías, dinero y fuerzas en lograr tus metas y sueños pues en pareja se te será mucho más difícil. No es momento de pensar en el pasado sino de ir hacia lo que te deja algo bueno en tu vida. Ten mucho cuidado con una noticia que llegará a tus oídos y que podría ponerte muy de malas o sacarte de tus casillas.