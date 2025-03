Leyenda de Manchester United le tira a Dibu Martínez: “No es ni top 10”

El exguardameta del Manchester United, Edwin Van der Sar, ha encendido la polémica en el mundo del fútbol con sus declaraciones sobre Emiliano Martínez.

A pesar de los múltiples galardones obtenidos por el arquero argentino, como el premio Yashin en 2023 y 2024, y The Best en 2022 y 2024, el neerlandés considera que el actual portero de Aston Villa no está entre los diez mejores del mundo.

“No creo que Martínez esté en el Top 10 de los mejores arqueros del mundo actualmente. Para los penales sí, seguro. Pero está en el Top 20”, aseguró Van der Sar en una entrevista con Goal.

Cuando se le pidió elegir entre Alisson Becker y Martínez, Van der Sar no dudó en quedarse con el portero brasileño del Liverpool.

Además, destacó a Thibaut Courtois (Real Madrid) y Manuel Neuer (Bayern Múnich) como los mejores guardametas de la actualidad.

Aston Villa toma ventaja en la Champions con Dibu como protagonista

Mientras Van der Sar cuestiona su nivel, Emiliano Martínez respondió en la cancha.

El Aston Villa logró una valiosa victoria como visitante en la ida de los octavos de final de la Champions League al imponerse 1-3 sobre el Club Brujas en una noche de emociones en el estadio Jan Breydel.

Los dirigidos por Unai Emery se adelantaron rápidamente con un gol de Leon Bailey tras un balón parado. Sin embargo, el conjunto belga reaccionó y empató gracias a Maxim De Cuyper, tras una gran jugada de Christos Tzolis.

En la segunda parte, los locales tomaron el control y generaron peligro, pero se toparon con un inspirado Martínez, quien evitó el gol en varias ocasiones.

La resistencia del Aston Villa se vio recompensada en los minutos finales, cuando un autogol de Brandon Mechele y un penalti convertido por Marcos Asensio sellaron el triunfo para los ingleses.

El resultado deja al Aston Villa en una posición favorable para avanzar a los cuartos de final, aunque deberá confirmar su pase en la vuelta en Birmingham la próxima semana.

