México podría perder caso sobre tráfico de armas en Corte Suprema de Estados Unidos, ¿es el fin de su lucha?

Los jueces de la Corte Suprema escucharon argumentos sobre el tráfico de armas y la culpabilidad que pudieran tener productoras en los Estados Unidos por no hacer suficiente para asegurar que sus productos no lleguen a testaferros, quienes venden los equipos a cárteles mexicanos.

Sin embargo, debido a los cuestionamientos de la mayoría de los jueces conservadores, su decisión sobre el caso Smith & Wessoon Brands, INC., et al. versus Estados Unidos Mexicanos podría ser en contra de México, reconoció el experto Nick Wilson, director sénior sobre Prevención de la Violencia Armada del Center for American Progress (CAP).

“Me alegró ver que algunos de los jueces más liberales todavía planteaban preguntas difíciles. Creo que fueron los únicos que realmente se centraron un poco en los hechos y los daños presentados por México”, dijo Wilson sobre los argumentos presentados por ambas partes. “Así que eso fue alentador, pero no veo ninguna manera en que la mayoría de esta Corte Suprema esté bien y haya cambiado décadas de precedentes legales en casos anteriores. No veo que México prevalezca [que gane]“.

La decisión de la Corte Suprema podría ocurrir en mayo o junio, periodo en que determina sobre casos escuchados a inicios de año, pero Wilson considera que incluso una derrota de México en este caso particular, todavía tiene opciones legales.

“Lo que espero es que México, incluso si la decisión es realmente en contra, tenga la oportunidad de volver con un conjunto diferente de hechos, tal vez ejemplos más persuasivos, y realmente pensar en cómo la industria de las armas sabe que estas armas eventualmente están en manos de los miembros de cárteles”, dijo Wilson. “Espero que la Corte Suprema deje esa puerta abierta y simplemente diga que no había pruebas suficientes ahora bajo el alto estándar que les da la ley”.

Wilson se refiere a la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), la cual protege a los fabricantes y comerciantes de armas de la mayoría de las demandas civiles, por lo cual ha sido complicado que quienes luchan contra tiroteos masivos en EE.UU.

Una esperanza perdida para otros casos

El caso de México, de hecho, había sido una esperanza para quienes buscaban mayores restricciones en armas y luchar contra los tiroteos en el país.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), sin embargo, ha trabajado para proteger a los productores y distribuidores de armas e integró un ‘amicus curiae’ en diciembre pasado a favor de los productores citando la PLCAA, sobre la cual los jueces del Máximo Tribunal cuestionaron en la audiencia del martes.

“El escrito sostiene que este caso ejemplifica el tipo de demanda abusiva que ayuda a prohibir la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas”, justifica la NRA. “El escrito proporciona una historia detallada de las decenas de demandas interpuestas por los grupos de presión de las armas y los gobiernos antiarmas en los años 1980 y 1990 con la intención de llevar a la quiebra a la industria de las armas de fuego. El escrito luego refuta el argumento de México de que las ‘armas de asalto’ producidas por los fabricantes de armas de fuego estadounidenses son responsables de la delincuencia en México”.

Wilson reconoce que la decisión negativa hacia la demanda de México será un mensaje complicado en la lucha contra la violencia con armas.

“Me temo que todavía hay una posibilidad de que la industria de armas obtenga lo que está pidiendo, y la Corte Suprema hará que sea mucho más difícil para México y otros países presentar demandas, incluso [complicar casos] a los sobrevivientes en los Estados Unidos de tiroteos masivos y tiroteos escolares”, lamentó.

Otros caminos para México

Las decisiones de la Corte Suprema pueden no ser tan simples como una negativa o un aval sobre un caso en particular, ya que puede retornar casos a cortes inferiores o limitar su decisión.

Incluso, como indica Wilson, los jueces dejan abierta la puerta para que quienes demandan puedan presentar nuevamente su caso, de distinta forma.

“Hay muchas posibilidades de que permitan que se vuelva a juzgar o que se presente de otra manera”, dijo Wilson. “Al final, con esta Corte Suprema actual, no creo que la estrategia legal vaya a resolver el problema y protegernos. Creo que es importante que sigan luchando en la batalla legal, así como en la batalla diplomática, y que se concientice a las masas sobre las productoras masivas, que son tan obvias que son causadas por las armas en México”.

Wilson confió que la decisión de la Corte Suprema pueda empujar una mayor acción en el Congreso sobre la regulación de armas, aunque reconoció que la industria de armas argumentará sobre la Segunda Enmienda.

“Creo que la industria de las armas realmente quiere que esta narrativa de los medios sea sobre los derechos individuales a las armas”, dijo Wilson. “Escuchamos al abogado decir que […] si permitimos que la gente demande a los fabricantes, todos los fabricantes de armas van a quebrar, y luego si la gente no puede encontrar armas, eso es una violación de los derechos de la Segunda Enmienda, lo cual es un argumento muy tonto […], pero es interesante que la National Shooting Sports Foundation, que es una organización de cabildeo que representa a estos mismos fabricantes, esté presionando a [Donald] Trump y a la ATF para que dejen de cerrar los distribuidores de armas en Estados Unidos que normalmente venden armas ilegales a personas que no deberían tenerlas”.

