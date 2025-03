Sergio Mayer califica el triángulo amoroso de La Casa de los Famosos como “aburrido”

Sergio Mayer, panelista de La Casa de los Famosos All-Stars, calificó como “aburrido” el “triángulo amoroso” entre Luca, Aleska Génesis y Dania Méndez, además afirmó que en la gala le dieron mucho protagonismo.

En un video, difundido en sus redes sociales, el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ dijo: “Creo que se le dedicó muchísimo tiempo a ese tema del trío amoroso, me parece que fue demasiado. Yo creo que hay contenido mucho más importante”.

Afirmó que –en un momento– le tuvo que pedir al productor que no le pidiera opinar al respecto porque “no venía al caso”.

El actor resaltó “creo que fue demasiado y me parece que están haciendo mucho ruido de una tontería tan absurda con ese famoso trío. En el video de TikTok aprovechó para conversar con sus seguidores y confesó: “Hoy me aburrí, no me gustó que estuvieran hablando tanto de ese triángulo amoroso”.

Insistió que –la producción– le dio mucha importancia a esas escenas y que otro contenido dentro del programa de telerrealidad valía la pena.

El triángulo amoroso de La Casa de los Famosos

Al triángulo amoroso al que se refiere Mayer es a aquel que inició recientemente en el reality show, ¿los protagonistas? Dania Méndez, Aleska Génesis y Luca.

Al inicio del programa, Dania y Luca forjaron una amistad y pasaron mucho tiempo juntos. Sin embargo, después se le vio compartiendo con Aleska Génesis, a pesar de que esta lo nominó y en un posicionamiento defendió la versión de Cristina Porta, exnovia del italiano.

La modelo afirmó que llegó al programa con un concepto de él, pero que “quería conocerlo”, sumado a esto, se les vio tomando el sol juntos y hablando acerca de sus gustos en el amor. Toda esta situación molestó a Dania por el cambio de actitud repentino de Luca.

Sin embargo, la situación explotó en medio de una gala cuando Javier Poza, conductor de La Casa de los Famosos All-Stars, preguntó al respecto. De hecho, Manelyk le reclamó a Dania de no ser clara y Luca quedó como “el rompecorazones”.

Los días siguientes al conflicto se ha observado que el italiano continúa cada vez más cerca de Aleska Génesis y ha dejado su amistad de lado, aunque le preguntó a Dania “si le molestaba” y ella contestó: “Soy tu amiga, puedes hablar con quien quieras”.

Este miércoles, 5 de marzo, es día de “noche de cine” y se espera que queden al descubierto con el resto de la casa.

