Exámenes de salud que necesitas ahora mismo

¿Colonoscopia? ¿Examen de densidad ósea? Qué pruebas son necesarias y cuáles puedes dejar pasar.

By Hallie Levine

Las pruebas de salud, como las de detección del cáncer de colon, pueden detectar problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil tratarlos.

Pero a medida que envejecemos, no siempre está claro qué pruebas siguen siendo realmente necesarias. “Muchas de las recomendaciones profesionales ni siquiera toman en cuenta a los adultos mayores”, dice la doctora Mara Schonberg, geriatra y profesora asociada de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard en Boston.

Y las recomendaciones de los expertos no siempre coinciden entre sí. Según un estudio de 2024 publicado en Annals of Internal Medicine, algunos médicos pueden hacer pruebas innecesarias para detectar enfermedades como el cáncer de próstata o pulmón. Realizarse exámenes que no son necesarios puede causar problemas como ansiedad o llevar a más pruebas o tratamientos, los cuales también conllevan sus propios riesgos.

“Muchas decisiones sobre exámenes en esta etapa de la vida dependen de cada persona: su salud general, factores de riesgo y su propia perspectiva sobre los exámenes”, dice Schonberg. Esta guía puede ayudarte a poner las cosas en perspectiva.

Detección del cáncer de colon

La colonoscopia es el examen más confiable, donde un médico examina el interior del colon con una pequeña cámara que se introduce de manera interna. Por lo general, se realiza cada 10 años entre los 45 y los 75 años (aunque puede hacerse con mayor frecuencia si el médico detecta pólipos que podrían ser cancerígenos). También existe la sigmoidoscopia flexible, que examina solo la parte inferior del colon; se realiza cada cinco años. También hay pruebas de heces que deben realizarse cada uno a tres años. Si se detectan problemas, será necesario hacer una colonoscopia.

Lo que debes saber: Cualquiera que sea el método que tú y tu médico elijan, tanto la U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF, un panel independiente de expertos en prevención de enfermedades) y la American Cancer Society (ACS) recomiendan que te hagas exámenes de detección del cáncer de colon hasta los 75 años. Entre los 76 y los 85 años, habla con tu médico sobre si debes continuar, según tu salud general y tu historial de pruebas. “Si tienes más de 75 años y gozas de buena salud, los beneficios de las pruebas de detección del cáncer de colon superan los riesgos”, dice el doctor Andrew Chan, gastroenterólogo del Hospital General de Massachusetts y en la Escuela de Medicina de Harvard. Un estudio de 2021, coescrito por él y publicado en JAMA Oncology, descubrió que la probabilidad de morir de cáncer de colon era más de un tercio menor en las personas mayores de 75 años que se habían sometido a una colonoscopia o sigmoidoscopia, en comparación con aquellas que no se habían hecho estas pruebas. Por lo general, no se recomiendan los exámenes de detección después de los 85 años; habla con tu médico acerca de tus necesidades.

Examen de densidad ósea

La densitometría ósea, o prueba DEXA, es una radiografía de baja dosis que mide la densidad de tus huesos y detecta condiciones como la osteopenia (baja densidad ósea) o la osteoporosis.

Lo que debe saber: La USPSTF recomienda que todas las mujeres de 65 años o mayores se hagan un examen de referencia inicial, con seguimientos periódicos según sea necesario, como realizarte otra prueba dentro de los dos años si la primera detecta osteoporosis. El grupo de expertos no recomienda la densitometría de forma rutinaria para los hombres, pero organizaciones como Bone Health Osteoporosis Foundation y el American College of Physicians (ACP) recomiendan que los hombres de 70 años o más se realicen una. El doctor Robert Adler, director de endocrinología y metabolismo del Richmond Veterans Affairs Medical Center en Virginia, recomienda que la mayoría de los hombres se hagan un examen de referencia inicial alrededor de los 80 años, y que aquellos con factores de riesgo como una fractura previa, lo hagan antes.

Mamografía

Los médicos utilizan estas radiografías de mama para detectar señales tempranas de cáncer de mama.

Lo que debes saber: Para las mujeres mayores con riesgo normal, la USPSTF y la ACP recomiendan hacerse una mamografía cada dos años desde los 50 hasta los 74 años, y después dejar de hacerla. La ACS recomienda que las mujeres se hagan una mamografía anualmente a los 45 años y cada dos años después de los 55, pero dice que pueden hacerlo cada año si lo prefieren. El cáncer de mama es “una de las principales causas de muerte en mujeres mayores de 75 años”, dice el doctor Robert Smith, epidemiólogo del cáncer y vicepresidente principal de Ciencia de Detección Temprana del Cáncer para la ACS. Pero hay aspectos a considerar: en un estudio de 2023, aproximadamente la mitad de las mujeres en ese grupo de edad cuyo cáncer de mama fue detectado por la prueba fueron “sobre diagnosticadas”, ya que sus cánceres se desarrollaban tan lentamente que no terminaron causándoles problemas en su vida. Por lo tanto, es importante que a la hora de tomar una decisión platiques de tu salud con tu médico, y considera una segunda opinión si te diagnostican cáncer de mama.

Prueba de PSA

Este análisis de sangre mide la cantidad de antígeno prostático específico (PSA), una proteína cuya concentración elevada puede sugerir cáncer de próstata.

Lo que debes saber: La USPSTF y la American Urological Association recomiendan tomar decisiones compartidas, es decir, discutir los pros y los contras con tu médico, hasta los 69 años. Después de esa edad, hay menos consenso. En los hombres con una expectativa de vida de menos de 10 a 15 años, los riesgos de seguir con las pruebas de detección del PSA probablemente superen los posibles beneficios, dice el doctor Stephen Persell, director del Centro de Innovación en Atención Primaria de la Feinberg School of Medicine en la Universidad Northwestern de Chicago: “En los hombres mayores existe un mayor riesgo de sobre atención, tratar un cáncer que nunca causaría problemas de salud durante la vida de la persona, lo que puede generar efectos secundarios indeseables como problemas con la vejiga, el intestino y la función sexual”.

Prueba de Papanicolaou

En esta prueba, los médicos toman una muestra de las células del cuello uterino para verificar si hay anomalías que puedan desarrollar cáncer.

Lo qué debes saber: La USPSTF, la ACS y el American College of Obstetricians and Gynecologists recomiendan una prueba de Papanicolaou cada tres años, o una prueba de Papanicolaou junto con una prueba del virus del papiloma humano (VPH) o una prueba de VPH solamente (la opción preferida por la ACS) cada cinco años, hasta los 65 años para quienes tengan cérvix. Después de esa edad, los grupos recomiendan dejar de realizarse la prueba si has tenido 10 años de resultados negativos. Sin embargo, se recomienda seguir realizándola hasta por una década si no estás al día con estas pruebas a los 65 años, dice Smith. Un estudio de 2023 encontró que casi uno de cada cinco nuevos casos de cáncer de cuello uterino se presentan en mujeres de 65 años o más. Estas mujeres también tenían cánceres más avanzados y tasas de mortalidad más altas que las mujeres más jóvenes.

En tu examen físico anual

El médico evaluará tu capacidad cognitiva, riesgo de caídas, estado de ánimo, colesterol y presión arterial (lee “Principales pruebas de sangre” a continuación). Según tu salud, también puedes realizarte algunas o todas estas pruebas de sangre, dice el geriatra y doctor de Cleveland Clinic, Kenneth Koncilja.

Vitamina D . Debe revisarse si tienes osteopenia u osteoporosis. Un . Debe revisarse si tienes osteopenia u osteoporosis. Un nivel bajo de vitamina D está relacionado con un mayor riesgo de fracturas.

Vitamina B12 . Alrededor del 20% de los adultos mayores de 60 años tienen . Alrededor del 20% de los adultos mayores de 60 años tienen deficiencia de B12 . Las personas como los vegetarianos tienen más probabilidades de tener niveles bajos de B12.

Hígado y riñones . “Si estás tomando algún medicamento, recomendamos revisar la función hepática y renal de forma anual”, dice Koncilja.

Hormonas tiroideas. Deben revisarse si tienes síntomas de enfermedad tiroidea, como . Deben revisarse si tienes síntomas de enfermedad tiroidea, como pérdida de memoria , aumento de peso, estreñimiento , somnolencia o piel seca, dice Koncilja.

Nota: Las personas que fueron fumadoras o fuman actualmente ​​pueden necesitar un examen anual para detectar cáncer de pulmón. Revisa tus oídos y ojos según lo recomendado. Los hombres de 65 a 75 años deben hacerse una ecografía para detectar un aneurismo abdominal.

Principales pruebas de sangre

Colesterol . Si tomas estatinas, revisa . Si tomas estatinas, revisa tu colestero l al menos una vez al año, según dice la doctora Nieca Goldberg. Los Institutos Nacionales de Salud recomiendan esto para todas las personas mayores de 65 años. Pero si tu colesterol total está por debajo de los 200 mg/dL, es posible que no lo necesites. Después de los 65, los niveles no cambian mucho, a menos que hayas tenido un cambio significativo en tu dieta o peso, dice la geriatra Schonberg.

Glucosa en la sangre . La USPSTF dice que los adultos con sobrepeso que no tengan diabetes deben hacerse una . La USPSTF dice que los adultos con sobrepeso que no tengan diabetes deben hacerse una prueba de glucosa cada tres años hasta los 70 años. La American Diabetes Association dice lo mismo, pero no establece un límite de edad. Si tienes más de 70 años y aun te hacen la prueba, pregúntale a tu médico si realmente la necesitas.

Presión arterial. Revisa tu presión anualmente, dice la USPSTF (o con mayor frecuencia si está alta).

