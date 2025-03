Nathy Peluso, feliz en su propia piel

Nathy Peluso luce esplendorosa sin maquillaje. Habla desde algún lugar de Europa, donde, se queja, hace mucho frío. Se disculpa y se cambia de habitación, a un punto más cómodo y cálido.

Desde ahí conversa sobre “Grasa”, el disco que estrenó en mayo y la refleja como la artista que es: sexy, empoderada, atrevida, agresiva, vulnerable, brutalmente honesta y feliz en su propia piel.

“La verdad es que este álbum me ha traído a un momento de mi vida muy lindo, porque en el trabajo una pone su vida, y cada etapa de laborar también significa una etapa personal muy intensa”, dijo.

El disco ha tenido tan buena acogida que por primera vez en su carrera, Nathy hará una gira por Estados Unidos. El tour, que se titula “Grasa”, comenzó esta semana en Florida y continuará por otros estados y el 15 de marzo llegará a The Novo en Los Ángeles.

Aunque solo visitará cinco plazas, es solo el principio de la que podría ser una ascendente carrera para esta cantante argentina afincada desde hace años en Barcelona. Y es que aunque a pasos lentos, Nathy ha ido dejando una importante huella en la complicada y desafiante industria musical norteamericana.

Uno de ellos fue haber grabado un Tiny Desk, una serie de conciertos en vivo patrocinados por la estación NPR Music en el escritorio del exanfitrión del programa All Songs Considered, Bob Boilen, en Washington, D.C. A la fecha, el video de Nathy con su banda lleva 3.4 millones de vistas.

Y en diciembre, Nathy participó en la sección musical de The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde interpretó “Corleone” Y “El día que perdí mi juventud”, ambas del disco “Grasa”.

Así que la gira es algo así como un premio al trabajo de Nathy.

“Con la gira viene el reconocimiento también al proceso de creación, que fue muy mágico”, dijo. “Me enseñó muchísimo”.

Esto porque Nathy es muy seria a la hora de integrar los ritmos a su música. En “Grasa”, por ejemplo, hay una salsa, un bolero, ritmos pop, latin trap y hip hop.

“Desde chica me ha interesado el folclor”, dijo. “En el caso del bolero y la salsa, los he estudiado desde hace años y me interesa mucho traerlos a mi audiencia, investigarlos; para mí es muy natural tratar estos géneros porque me da mucha felicidad tocarlos; para mí es muy natural”.

Y es que lo que menos puede hacer alguien con la música de Nathy es decir que es intérprete de un solo género.

“Si te tomas un momento para escuchar mi música vas a notar que hay una variedad”, dijo. “Para mí es muy natural y me gusta vivir la música como vivo la vida, con libertad, con variedad, investigo en muchos lugares; me gusta mancharme las manos buscando, aprendiendo […] Nunca me quiero quedar en el mismo lugar”.

En detalle

Qué: Concierto de Nathy Peluso

Cuándo: sábado 8 de marzo a las 8 pm

Dónde: Brooklyn Paramount, 385 Flatbush Ave., Ext, Brooklyn, Nueva York

Boletos: https://concerts.livenation.com/nathy-peluso-grasa-tour-brooklyn