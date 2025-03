Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 7 al 9 de marzo

La cinta sobre la expedición destinada a colonizar el planeta helado Niflheim y salvar así a la Humanidad, en donde Mickey Barnes (Robert Pattinson) se ve obligado a entregar su vida una y otra vez: “Mickey 17”. El film protagonizado por Geoffrey Rush en donde decide hacer justicia por su propia mano ante el terror que uno de sus compañeros en un hogar de retiro infringe entre el resto de habitantes: “The Rule of Jenny Pen”. La serie de thriller sobre dos agentes que investigan extraños incidentes ocurridos en Andalucía que podrían estar relacionados entre sí: “When No One Sees Us (Cuando Nadie Nos Ve)”. Y el documental que nos acerca a la persona real detrás de la súper estrella de la música Anitta: “Larissa: The Other Side of Anitta”.

Mickey 17

Mickey Barnes (interpretado por Robert Pattinson) es un “prescindible” en una expedición destinada a colonizar el planeta helado Niflheim y salvar así a la Humanidad… entregando su vida una y otra vez. Cada vez que una versión de Mickey muere en la misión, se regenera en un nuevo cuerpo con sus recuerdos intactos. Sin embargo, cuando el Mickey número 17 sobrevive de forma inesperada a una misión y regresa a la base, descubre que ya ha sido reemplazado por una nueva iteración, Mickey 18, lo que desencadena un conflicto sobre identidad y existencia. Esta película de ciencia ficción está basada en la novela “Mickey7” de Edward Ashton (para la película añadieron diez Mickeys) y está dirigida por el cineasta coreano Bong Joon-ho, quien en 2020 sorprendió a todos cuando “Parasite” arrasó en los Premios Óscar. En el elenco figuran también Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette y Mark Ruffalo. Estreno hoy en cines.

The Rule of Jenny Pen

“The Rule Of Jenny Pen”. Crédito: Shudder | Cortesía

El juez Stefan Mortensen (Geoffrey Rush) sufre un derrame cerebral que lo deja parcialmente paralizado en un hogar de retiro. Resistente al personal y distante, pronto entra en conflicto con el aparentemente amable residente Dave Crealy (John Lithgow), quien en secreto aterroriza a todos con un juego basado en una muñeca. Cuando las súplicas de Mortensen al personal del centro quedan sin respuesta, el juez decide tomar el asunto en sus propias manos y poner fin al reino de terror de Crealy. Estreno en cines.

When No One Sees Us (Cuando Nadie Nos Ve)

When No One Sees Us (Cuando Nadie Nos Ve). Crédito: Emilio Pereda, Max | Cortesía

Lucía Gutirérrez (Maribel Verdú) es una sargento de la Guardia Civil española que investiga un suicido en Morón de la Frontera, un pueblo cercano a la base militar de Estados Unidos en Andalucía. Magaly Castillo (Mariela Garriga) es una agente especial de la Armada estadounidense enviada allí para encontrar a un soldado desaparecido relacionado con el coronel Seamus Hoopen (Ben Temple), máxima autoridad en la base. Pronto descubrirán que ambos casos están relacionados. Estreno hoy en Max.

Larissa: The Other Side of Anitta

Larissa: The Other Side of Anitta. Crédito: Cortesía | Netflix

La cantante brasileña Anitta es conocida en todo el mundo. ¿Pero qué hay de Larissa de Macedo Machado? Este documental que ya está disponible en Netflix nos acerca a la persona real detrás de la súper estrella. Mientras Anitta toca el cielo, Larissa tiene que lidiar con la carga de su propio éxito. La cinta muestra momentos icónicos en su carrera, desde el carnaval de Río de Janeiro hasta sus premios internacionales y su aparición en el festival de Coachella.

Formula 1: Drive to Survive: Season 7

La serie documental sobre un deporte más popular de la historia y que popularizó la Fórmula 1 en Estados Unidos vuelve hoy con su 7ª temporada. El formato se ha copiado, pero ésta es la original.

