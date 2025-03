Qué pasó en el posicionamiento de La Casa de los Famosos All-Stars hoy, 9 de marzo

El quinto posicionamiento de La Casa de los Famosos All-Stars estuvo de infarto y más por los fuertes argumentos dedicados a Aleska Génesis.

Niurka fue la primera en pararse al frente de la venezolana y la acusó de haberla cambiado de cuarto y que luego se fue a “excusar” con Fuego para que no la hicieran “pedazos”, pero insinuó que actuó para su propio beneficio.

Sin embargo, quizás el más fuerte fue el de Manelyk González. “Nunca pensé describir a una persona con tantos adjetivos calificativos negativos como a ti. En la gala comentaste que mi actitud cambió ahorita, que soy líder, no entiendo por qué porque yo siempre he estado con quien quiero y donde quiero”, inició.

@chismeshoreof ¡Fuerte posicionamiento!😱 Manelyk González se posiciona con Aleska Genesis en la gala de esta noche de La Casa de Los Famosos All Stars👀🔥 ¿QUÉ OPINAN?⬇️ ♬ sonido original – Chisme Shore 🔥

Afirmó que ella enfrenta a las personas a la cara y en el momento y no se espera como ella “para brillar” en las galas. “Ay, eres tan patética que tienes que estar en medio de dos hombres para sacar provecho porque antes cuando no estabas en cuarto Agua no decías ni ‘Mu’, pero ahora me das mucha lástima”.

González la llamó mustia y, nuevamente, patética por la actitud que está tomando en el reality show. Ante esto, Aleska Génesis le respondió con “Un saludo para Kary, tu patrona”, refiriéndose a Karime Pindter, quien era amiga de Manelyk en el pasado.

Después de eso, le recordó a González su pasado en Acapulco Shore, algo que no avergonzó a la estrella de reality porque dijo que ella hace lo que quiere.

De acuerdo al debate en redes sociales, Aleska Génesis no quedó bien parada en sus posicionamientos y esto le podría restar punto para la eliminación de este lunes, 10 de marzo.

Posicionamiento contra Caramelo

Además de Aleska Génesis, Caramelo también recibió fuertes argumentos por parte de Erubey de Anda, Paulo Quevedo y Carlo Chávez.

Paulo Quevedo lo acusó de seguir a Niurka Marcos y de no tener personalidad, mientras que Erubey lo acusó de decirle “lambona”, algo que el dominicano negó y sumado a esto, le dijo que no debería estar detrás de Lupillo y que debería mostrar su propia personalidad en el show.

Desde el punto de vista de Alicia Machado, panelista de La Casa de los Famosos All-Stars, Caramelo se defendió “muy bien” y aprovechó el momento para decir que era team Caramelo.

Este posicionamiento demostró la naturaleza de los participantes y la división de la casa, esto después de que Nacho Casano fuera eliminado.

De acuerdo a las encuestas, Aleska Génesis podría ser una de las eliminadas, pero el desenlace se sabrá este lunes, 10 de marzo.

