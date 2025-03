Gerrit Cole se someterá a una cirugía Tommy John

La temporada 2025 de los New York Yankees enfrenta su primer tropezón pese a que todavía se ve lejos el Día Inaugural de las Grandes Ligas. Gerrit Cole, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2023, se someterá a una cirugía Tommy John este martes en Los Ángeles.

Así lo anunció el equipo este lunes, después de que el lanzador visitara al doctor Neal ElAttrache, quien realizará la operación.

Cole, de 34 años, tuvo molestias en el codo derecho después de su apertura en la Liga de la Toronja el jueves pasado. Tras someterse a estudios médicos, el propio lanzador confesó su “preocupación” por el estado de su brazo. La decisión final de pasar por el quirófano pone fin a cualquier esperanza de verlo lanzar en 2025 y deja un hueco enorme en la rotación de los Yankees.

No es la primera vez que Cole lidia con problemas físicos en la primavera.

En 2024, una inflamación y edema en el codo le impidieron debutar en temporada regular hasta junio. Ahora, el tiempo de recuperación tras la cirugía Tommy John podría alejarlo del montículo hasta 2026.

El equipo neoyorquino ha sufrido una ola de lesiones en esta pretemporada. Giancarlo Stanton y DJ LeMahieu comenzarán el año en la lista de lesionados, mientras que el novato del año de la Liga Americana, Luis Gil, estará fuera al menos tres meses por una distensión en el músculo dorsal derecho.

Un reemplazo incierto en la rotación

Max Fried, Carlos Rodón, Marcus Stroman y Clarke Schmidt serán los abridores principales en la rotación, pero la ausencia de su as los obliga a buscar soluciones alternativas.

Sin Cole, el derecho novato Will Warren surge como el principal candidato para integrarse a la rotación. El lanzador de 25 años ha impresionado en la primavera con una efectividad de 1.13 en ocho entradas de labor. Sin embargo, su breve experiencia en Grandes Ligas en 2024 no fue alentadora, registrando una efectividad de 10.32 en seis apariciones (cinco como abridor).

Además de Warren, los Yankees podrían recurrir a los invitados Carlos Carrasco y Allan Winans para completar el staff de pitcheo.

Cole firmó un contrato de nueve años y $324 millones con los Yankees en 2020, pero los últimos años han sido frustrantes para él, según indicó en un comunicado en su cuenta de Instagram.

“Desde que soñé con usar el uniforme de los Yankees, mi objetivo siempre ha sido traer un campeonato de la Serie Mundial a Nueva York. Ese sueño no ha cambiado, sigo creyendo en él y estoy más decidido que nunca a lograrlo”, escribió Cole. “Esta no es la noticia que cualquier atleta quiere escuchar, pero es el siguiente paso necesario para mi carrera”.

El as de los Yankees aseguró que trabajará sin descanso en su rehabilitación y que apoyará al equipo en cada paso del camino. “Me encanta este juego, me encanta competir y no puedo esperar para estar de vuelta en el montículo, más fuerte que nunca”, sentenció.

Los Yankees, que buscan volver a la cima de la Liga Americana, tendrán que navegar una temporada desafiante sin su mejor lanzador. La zafra 2005 para los del Bronx dará inicio el 27 de marzo frente a Milwaukee.





