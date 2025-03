Mujer desafía el Alzheimer a pesar de tener una patología clara de síndrome de Down

Un reciente estudio de la Universidad de Pittsburgh ha puesto en evidencia un caso inusual de la enfermedad de Alzheimer en una mujer con síndrome de Down, cuyos hallazgos podrían redefinir la forma en que se diagnostica y trata la demencia en esta población. La investigación, publicada en Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, documenta la discrepancia entre el estado cognitivo de la paciente antes de su fallecimiento y la patología que reveló su cerebro tras su muerte.

Las personas con síndrome de Down tienen un riesgo significativamente alto de desarrollar Alzheimer a medida que envejecen. Se estima que más del 90 % de esta población presentará la enfermedad en algún momento de su vida. Sin embargo, aún no está claro por qué algunos individuos manifiestan síntomas de deterioro cognitivo mientras que otros, como en este caso particular, logran preservar sus capacidades hasta el final de su vida.

Durante una década, la paciente formó parte del Consorcio de Biomarcadores de Alzheimer – Estudio de Investigación del Síndrome de Down (ABC-DS), un esfuerzo de colaboración científica que busca comprender mejor la relación entre el síndrome de Down y el desarrollo de la demencia. Entre los investigadores involucrados en el estudio se encuentra Elizabeth Head, profesora en la Universidad de California, Irvine, y Jr-Jiun Liou, investigador postdoctoral en la Escuela de Ingeniería Swanson de la Universidad de Pittsburgh.

Al fallecer, la paciente donó su cerebro para la investigación, permitiendo que los científicos analizaran su estructura con tecnología de resonancia magnética de alta resolución de 7 Tesla, una de las más avanzadas disponibles para el estudio del tejido cerebral. Las imágenes obtenidas sorprendieron a los investigadores, ya que revelaron signos claros de enfermedad de Alzheimer, a pesar de que la mujer no había mostrado síntomas clínicos de deterioro cognitivo.

“Nos interesa vincular la neuroimagen con la neuropatología para establecer criterios más precisos de diagnóstico y tratamiento”, explicó Liou. “El caso es fascinante porque, aunque su cerebro presentaba características típicas del Alzheimer, cognitivamente se mantenía estable”.

Una posible explicación a este fenómeno podría estar en factores genéticos protectores o en elementos relacionados con el estilo de vida de la paciente. Investigaciones previas han demostrado que la educación, el nivel de actividad cognitiva y otros hábitos pueden influir en la resiliencia del cerebro frente a enfermedades neurodegenerativas. En este sentido, los investigadores creen que este caso podría proporcionar pistas valiosas sobre cómo algunas personas logran resistir los efectos clínicos del Alzheimer a pesar de la acumulación de patología en el cerebro.

Los hallazgos también plantean la necesidad de revisar los criterios de inclusión en ensayos clínicos para el Alzheimer. Actualmente, muchos estudios terapéuticos excluyen a personas que, aunque presentan la patología subyacente, no muestran síntomas evidentes de deterioro cognitivo. Sin embargo, la inclusión de estos casos podría ampliar la comprensión de la enfermedad y permitir el desarrollo de tratamientos más efectivos.

“Si logramos identificar qué factores protegieron la función cognitiva de esta paciente, podríamos descubrir estrategias aplicables no solo para personas con síndrome de Down, sino también para la población general”, señaló Head. “Este estudio demuestra el impacto que puede tener la participación de una sola persona en la investigación científica y cómo un caso puede cambiar nuestra perspectiva sobre una enfermedad tan devastadora como el Alzheimer”.

La investigación sigue en curso, y los científicos esperan que estos hallazgos abran nuevas líneas de exploración sobre los mecanismos que pueden retrasar o incluso prevenir la aparición de la demencia en personas con síndrome de Down y en la población en general. Mientras tanto, este caso resalta la complejidad del Alzheimer y la importancia de seguir explorando factores que podrían ofrecer esperanza para millones de personas en riesgo de padecer esta enfermedad.

