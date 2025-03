Mujeres afroamericanas enfrentan desigualdades alarmantes

Un nuevo e innovador informe, reveló alarmantes desigualdades en el lugar de trabajo sobre todo en el sector público para las mujeres afroamericanas en California.

Expertos en el tema coinciden en que si estas disparidades se corrigen, repercutirá en una mejora de las condiciones laborales no solo de las afroamericanas sino de todas las mujeres de color.

Durante la videoconferencia organizada por Ethnic Media Services y Black Media, en la que se dio a conocer el reporte “Trabajo invisible, luchas visibles: las intersecciones de raza, género y equidad en el lugar de trabajo para las mujeres afroamericanas en California”, impulsado por el California Black Women’s Collective Empowerment Institute (CABWCEI).

Se basa en una investigación realizada por EVITARUS, una empresa de opinión pública y consultoría estratégica, que en diciembre, encuestó a 452 mujeres afroamericanas con empleo de toda California.

El informe expone cinco barreras clave para la equidad en el lugar de trabajo, desde la discriminación sistémica hasta los estándares de belleza racializados; y presenta recomendaciones políticas urgentes para impulsar un cambio transformador.

Kellie Todd Griffin, presidenta y directora ejecutiva del California Black Women’s Collective Empowerment Institute, dijo que para confrontar las barreras sistémicas que enfrentan las mujeres afroamericanas que limitan sus oportunidades, las estadísticas son muy importantes.

“Hay 1.1 millones de mujeres afroamericanas en California, con la quinta población más grande del país”.

Señaló que en el sondeo de 2023, en el que se encuestó a 1,252 mujeres a lo largo del estado, encontraron que sufrían dificultades con la inflación, discriminación y maltrato.

“Notamos que aunque tienen un nivel educativo más alto, sus salarios no están a la par de las mujeres y hombres blancos, y con el salario promedio de California”.

Señaló que las madres solteras ganan menos, en promedio $50,000 contra los hombres blancos que devengan $90, 000.

“Más de la mitad de las familias afroamericanas en California están encabezadas por madres solteras”.

La doctora Shakari Byerly de EVITARUS Research, dijo que tres de cada cinco mujeres afroamericanas en California han experimentado racismo o discriminación en el trabajo en el último año.

“Las mujeres afroamericanas en California identifican los beneficios salariales, la vida laboral, el balance y la seguridad en el trabajo como oportunidades muy importantes”.

Indicó que el reporte encontró que el 38% de las mujeres encuestadas no están satisfechas con su trabajo, en especial con la compensación.

“Casi la mitad de las mujeres afroamericanas en California se sienten marginadas y excluidas de las oportunidades laborales, y muy pocas ven posibilidades disponibles para avanzar”.

Indicó que solo un 16% consideraron fuertemente contar con oportunidades disponibles para ellas.

“A pesar de estas estadísticas, una mayoría de mujeres afroamericanas, encontraron algún nivel de apoyo en el lugar de trabajo por parte de sus supervisores o colegas”.

Expuso que más de un cuarto de las mujeres encuestadas indicó que la raza y la etnicidad están en el tope de la lista cuando miramos los factores que contribuyen a la discriminación, un trato justo, como también el color de la piel y la edad.

Glenda Gill, presidenta y directora ejecutiva de la organización de empoderamiento de niñas y jovencitas, Save A Girl, Save A World, dijo que las estadísticas destacan, que no hemos hecho mucho progreso y existen todavía barreras sistémicas para las mujeres afroamericanas, aún en un estado liberal como California.

“Es realmente alarmante porque las mujeres afroamericanas son el grupo demográfico de empleados y emprendedores de mayor crecimiento, y representan el 53% de la fuerza laboral”.

Por tanto, dijo que tenemos que invertir en cambios y prácticas en las políticas para la próxima generación.

“Si no atendemos estos problemas, no van a querer ser parte de la fuerza de trabajo. Podemos hacerla mejor, porque si mejoramos las experiencias de las mujeres afroamericanas, mejoraremos las de todas las mujeres de color”.

Dijo que debemos trabajar juntas y crear alianzas con todas las razas y generaciones para tener una población de jóvenes que quieran estar en la fuerza laboral y ser parte de la comunidad.

“Posiblemente 1.9 millones de mujeres afroamericanas son dueñas de un negocio y emplean a 375,000, lo que constituye el 53% de la fuerza laboral”.

Afirmó que los mayores reportes de racismo, discriminación, estereotipos y microagresiones se dan en el sector público.

“No es que no se den en el sector privado y en el sector de las organizaciones no lucrativas pero no al nivel del sector público. Así que es claro que tenemos que mejorar las experiencias de las mujeres afroamericanas en los lugares de trabajo y atender el racismo y la discriminación que experimentan”.