Chicana Vegana, más que un restaurante, es una filosofía de vivir y disfrutar

Todo comenzó en Whittier durante un evento donde Jasmine Hernández, que en ese tiempo tenía 24 años de edad, con el apoyo de su familia vendía aguas y paletas junto a Veggie y Que, un restaurante de comida vegana.

“Toda mi familia estaba ahí, realmente no necesitaba toda esa ayuda pero aún estaba ahí apoyándome”, dijo Hernández. “Mi mamá, mi hermana, dos primos, mi hermano, mi papá, mi tía, todos ellos fueron mi equipo por un tiempo”.

De acuerdo con la emprendedora, en ese entonces la comida vegana era muy popular en Whittier, ciudad donde existe una comunidad latina en busca de alimentos de origen vegetal.

Chicana Vegana ofrece los platillos que siempre disfrutaste, pero en un concepto más saludable. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

Ocho años después, Hernández, a los 32 años de edad, ya tiene su propio emprendimiento llamado Chicana Vegana, un restaurante donde ofrece hamburguesas, burritos, tacos, papas fritas y nachos, entre otras productos que son totalmente veganos en el centro de Fullerton.

La joven chicana subraya que no está tratando de servir algo pretencioso, sino solo quiere vender la comida que le gusta a ella; además, siente que su menú puede romper las barreras de lo que las personas esperan cuando piensan en el veganismo.

Desde que tenía 17 años de edad, Hernández era vegetariana y a menudo leía sobre la liberación de los animales, así que de un día a otro, en 2017, se hizo vegana.

“Es simplemente una forma de vivir, una filosofía”, dijo Hernández. “Se trata de los animales y eso es lo que me motiva. La industria de los alimentos en sí es brutal a su manera y a mí no me apasionaba. La gente puede pensar que es extraño, pero lo que en realidad buscaba era ofrecer un espacio donde las personas pudieran comer saludablemente y en familia”.

Ofrecer un espacio para disfrutar los alimentos con familia o amigos, era importante para Jasmine Hernández. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

En marzo de este año, la joven emprendedora cumplirá 5 años con su local en el centro de Fullerton donde turistas de Disneyland constantemente la visitan, también atraídos por el logo de superheroína chicana que tiene el restaurante.

Pero Hernández subraya que iniciar y mantenerse en la industria no ha sido un viaje sin sus sacrificios y dificultades.

Previo a su emprendimiento, ella realmente no tenía mucho tiempo o interés en cocinar, no obstante, lo hizo para poder crear el espacio que tanto quería.

Empezó con las recetas de mole de su abuela, pero sentía que no era esa comida la que realmente quería vender. En realidad ella solo pensaba en los alimentos que disfrutaba en su juventud como Carl’s Jr. y George’s.

El sabor y la presentación son fundamentales en Chicana Vegana. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

“La experiencia chicana es única, divertida y muy enriquecedora, pero también es una experiencia que es exclusivamente estadounidense y estoy orgullosa de serlo”, asegura. “Amo a mi familia, la cultura, amo el lugar donde crecí, así que soy pro México, soy pro Estados Unidos, amo a ambos países”.

La primera vez que vendió comida durante un evento, Hernández recuerda que fue un desastre.

“No creo que a nadie le guste estar en esa fase de aprendizaje en la que tienes que admitir que te equivocaste”, expresa. “Definitivamente hubo momentos en los que no ganaste tanto dinero como pensabas, o fuiste muy lento o alguien dijo algo negativo sobre la comida”.

Durante muchos años Hernández trabajó en una escuela de arte para niños y después en una empresa farmacéutica, mientras hacía crecer su negocio.

En la empresa, ella trabajaba turnos de noche de 12 horas o más, y cuando salía los sábados a las 8 de la mañana, sin dormir, se iba directamente a vender a los eventos que salían de repente.

En el menú de Chicana Vegana se encuentran los más populares y solicitados por los comensales. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

“Llegó un momento en el que, durante todo ese proceso, estábamos haciendo eventos temporales, festivales de música y entonces pensé: ¡Sabes qué! Llevémoslo al siguiente nivel y alquilamos una troca de comida”.

Después de casi un año con la camioneta de alimentos, en marzo de 2020, la joven chicana lanzó su local en el 113 E Commonwealth Ave, Fullerton, CA 92832.

Posiblemente no fue la mejor fecha para iniciar un emprendimiento de comida porque fue justo cuando inició la pandemia de COVID-19.

No obstante muchos otros negocios, no solo restaurantes veganos sino de todo tipo, cerraron sus puertas debido a la situación, Chicana Vegana se ha podido mantener gracias a la conexión que a Hernández crea con sus clientes y su comunidad.

“Tienes que tener más que pasión. Tienes que tener disciplina y tienes que tener un sistema de apoyo porque te desgastas, así que tienes que estar preparada para los altibajos”, expresa Hernández. “Hubo momentos en los que no estaba en una buena posición financiera y otros en los que te iba mejor, pero aquí estamos 5 años después”.

La emprendedora dice que hasta ahora solo le gustaría conservar un local de Chicana Vegana para mantener el mismo nivel de servicio y calidad.

No obstante, esa fuerza emprendedora que parece llevar dentro, han permitido que Hernández siga buscando opciones para ofrecer a la gente espacios donde pueda expandir su filosofía vegana de vivir y disfrutar.

Así que su próximo concepto ya viene, y se llamará Besito Coffee.

Restaurante

113 E Commonwealth Ave, Fullerton, CA 92832.

(714) 519-3380

chicanaplantgrub.com/menu