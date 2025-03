7 cosas que no debes limpiar con jabón para platos

Puede parecer una buena opción para muchas tareas de limpieza, pero nuestros expertos dicen que no es así

El jabón para platos no es una panacea para la limpieza.

By Angela Lashbrook

Por muy útil que sea el jabón para platos, no es una panacea para la limpieza. Así como no deberías utilizar este jabón para lavarte la cara (eso espero; lee más sobre por qué no hacerlo a continuación), hay otros objetos engañosamente delicados en tu casa que deberías mantener alejados del jabón para platos.

El uso de los productos adecuados para mantener las cosas limpias puede ayudar a proteger su longevidad, o al menos a conservar su mejor aspecto.

Lavavajillas

Lavas los platos con jabón para platos, así que no pasa nada si lo usas en el lavavajillas, ¿verdad? Por desgracia, no. El detergente para lavavajillas funciona de forma diferente al jabón para platos, ya que depende en gran medida de las enzimas para limpiar los platos, según Maytag, y no es especialmente espumoso.

La espuma del jabón para platos, por muy agradable que sea en el fregadero mientras se lavan los platos, es una mala noticia para el lavavajillas, ya que podría gotear y provocar daños debidos al agua.

Como alguien que tuvo que hacer una renovación importante en su casa debido a un desastre por daños causados por el agua, créeme cuando te digo que esto no es algo por lo que quieras pasar. Deja el jabón para platos en el fregadero y el detergente para platos en el lavavajillas.

Lavadora

Hace un par de años, hubo una tendencia en CleanTok (o la comunidad de limpieza de TikTok, si no estás conectado constantemente) en la que la gente alababa los beneficios de poner jabón para platos en la lavadora, lo que supuestamente hace que la ropa quede más brillante. No lo hagas. Las lavadoras no están diseñadas para jabones con mucha espuma como el jabón para platos. El jabón para platos puede acumularse en la lavadora o no enjuagar por completo la ropa, dejándola con una sensación jabonosa.

Ropa delicada

Durante años he lavado mis prendas delicadas, como suéteres de lana o vestidos de seda, con jabón para platos. ¡Ups! Aunque, afortunadamente, no he arruinado nada por completo, es posible que me haya estado complicando la tarea. “Puedes usar un par de gotas de jabón para platos para limpiar manchas”, dice Rich Handel, jefe principal del proyecto de pruebas de Consumer Reports y nuestro experto residente en lavandería. “No lo recomiendo para lavar a mano, ya que puede ser difícil de enjuagar. Los jabones para platos están diseñados para superficies duras no porosas, no para tejidos”. Tu mejor opción, según Rich, son los detergentes para ropa diseñados específicamente para lavar a mano.

Encimeras

Algunos materiales para encimeras pueden ser delicados y sensibles, y no se recomienda limpiarlos con jabón para platos si deseas que mantengan su mejor aspecto. “Las superficies del hogar hechas con materiales como mármol, cuarzo, cuarcita o esteatita son más susceptibles a sufrir daños a causa de productos químicos agresivos (como los que se encuentran en los productos de limpieza de uso diario) o ácidos como el vinagre o el limón”, afirma Gary McCoy, gerente de tienda de Lowe’s. Para encimeras de granito, cuarzo, cuarcita y esteatita, puedes utilizar una solución de jabón para platos, preferiblemente seguido de un abrillantador y protector de granito, dice McCoy. “Se debe evitar por completo el jabón para platos en encimeras de mármol, y se tienen que utilizar limpiadores profesionales como Granite Gold Daily Cleaner”.

Tu rostro y tu cabello

Incluso la piel más sudorosa y grasosa no necesita la limpieza rigurosa que encontrarás en el jabón para platos estándar. “El jabón para platos y los limpiadores de piel se basan en los mismos ingredientes (tensioactivos), pero el jabón para platos generalmente está formulado para limpiar más profundamente, lo que puede terminar descamando un poco más la piel”, dice Michelle Wong, doctora y química cosmética en Sidney, Australia. Aunque están formulados para ser suaves al contacto con las manos, “la cantidad de limpiadores que pueden mitigar los efectos contra la exposición prolongada es limitada, por lo que usar guantes mientras lavas los platos siempre es una buena idea. La piel del cuerpo suele ser más resistente que la del rostro, por eso el jabón para platos puede tolerarse mejor en esa zona, mientras que puede ser demasiado agresivo para el rostro si se usa repetidamente”. Esto se aplica particularmente a las personas con eczema, según Jennifer Stein, doctora y dermatóloga en NYU Langone, quien recomienda usar un limpiador suave sin alcohol y evitar frotar.

Lo mismo ocurre con el cabello, según Wong. “Los champús modernos suelen contener ingredientes acondicionadores que evitan que el cabello se enrede y se enganche durante el lavado, pero es posible que estos ingredientes no estén presentes en el jabón para platos, por lo que puedes terminar dañándolo”, afirma.

Mascotas

El jabón para platos no es la solución para que Spot y Fluffy queden limpios y frescos. “Evita el jabón para platos cuando laves a las mascotas, ya que elimina los aceites naturales del pelaje”, dice Kristi Flynn, veterinaria y profesora adjunta de atención primaria en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Minnesota. Puedes hacer la rara excepción, dice, si tienen una reacción a un medicamento tópico o si algo aceitoso cae sobre su pelaje. “Una vez, mi perro estaba debajo de la mesa de picnic y se derramó un poco de mantequilla derretida que acabó cayendo sobre su cabeza”, dice. “Puedes usar [jabón para platos] en el área afectada de forma inicial, luego enjuagar bien y continuar con un champú para mascotas de alta calidad”.

Automóvil

Es posible que tu vehículo se comercialice como lo suficientemente resistente para aguantar cualquier cosa que se le ponga por delante en la carretera, pero aun así querrás dar un baño suave a tu accidentado automóvil o camioneta.

“El uso de un producto como Dawn no causará daño inmediato o directo al automóvil (yo lo he hecho), pero Dawn quitará cualquier cera u otros recubrimientos que el coche pueda tener intencionalmente en su superficie”, dice Michael Crossen, técnico automotriz principal de CR. “Por lo tanto, si utilizaste Dawn, deberías plantearte encerar el automóvil después de lavarlo. Los jabones para lavado de automóviles aflojan y levantan la suciedad, pero dejan la cera, lo que suele ser ideal”.

