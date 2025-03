Robert Redford reaparece después de 6 años de ausencia de la actuación; así fue su aparición

El actor estadounidense Robert Redford retomó su trabajo como actor luego de seis años de ausencia, a través de la serie de AMC “Dark Winds”, de la cual también es productor.

El intérprete, de 88 años, tuvo una aparición sorpresa junto al escritor George R. R. Martin, de 76 años, mejor conocido por ser el autor de la serie de novelas en las que se basa la exitosa serie “Game of Thrones“.

En dicha escena, correspondiente al más reciente episodio de la tercera temporada, Redford y Martin personifican a un par de reclusos que juegan ajedrez. Con ayuda del protagonista de la serie de AMC, Joe Leaphorn (interpretado por el actor Zahn McClarnon), Martin pone en jaque a Redford, lo que ocasiona que este se moleste con el escritor.

De acuerdo con el medio especializado Vulture, la escena de Redford y Martin fue filmada, a petición del ganador del Oscar, en un set cerrado con la intención de evitar filtraciones o la difusión de información sobre su supuesto regreso a la actuación.

¿Robert Redford vuelve?

Según el director del episodio de “Dark Winds”, Chris Eyre, la idea de filmar a Redford y Martin se había contemplado desde el inicio de la serie. Sin embargo, no fue hasta este momento que la idea se materializó, lo que le provocó gran nerviosismo al dirigir a un actor de esa talla.

Bob estuvo muy bien ese día, y también George. Pero recuerdo que Zahn se volvió hacia mí cuando estábamos a punto de empezar a rodar y me dijo: ‘Estás haciendo una escena con Robert Redford, eso es increíble’, y yo le respondí: ‘Zahn, ¿puedes callarte? Me estás poniendo nervioso’". Zahn McClarnon – Actor

El reciente “regreso” de Redford no deja en claro si el multipremiado actor retomará su carrera o si simplemente llevó a cabo esta escena por su involucramiento en el proyecto.

Luego de una trayectoria de más de 40 años, Redford anunció su retiro de la actuación en agosto de 2018, mencionando que solo participaría en un par de películas más. Fue ese mismo año cuando protagonizó su última producción, “The Old Man & The Gun”, junto a Sissy Spacek y Casey Affleck.

Sin embargo, un año después, en 2019, el actor apareció por última vez en pantalla en la película “Avengers: Endgame”, repitiendo su papel de “Captain America: The Winter Soldier” de 2014.

Estas últimas apariciones no evitaron que el actor mencionara en diversas entrevistas que su idea del retiro no era definitiva, por lo que buscaría involucrarse en nuevas facetas como productor o director.

