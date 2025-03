Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 13 al 19 de marzo

Ballet de Amalia Hernández en Luckman

Para cerrar las celebraciones del aniversario 30 del Luckman Fine Arts Complex at Cal State LA (5151 State University Dr., Los Angeles) este teatro ofrecerá dos funciones del Ballet Folklórico de Amalia Hernández. Domingo 3 y 7 pm. Boletos desde $35. Informes theluckman.org.

Foto: Cortesía

Marca MP en el Intuit

La banda de música de banda, mariachi y ranchera, Marca MP, se estrenará en el Intuit Dome (3930 W. Century Blvd., Inglewood), donde presentará su gira Only enamorados y los temas de nuevo álbum, “Lealtad”. Sábado 15 de marzo a las 8 pm. Boletos desde $44. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Nathy Peluso en The Novo

La artista argentina Nathy Peluso continúa con su gira Grasa —también el nombre de su más reciente disco—, por varios teatros de Estados Unidos. Llegará a The Novo (800 W. Olympic Blvd., a335, Los Angeles) para cantar por vez primera al público de Los Angeles. Sábado a las 8 pm. Boletos desde $48. Informes axs.com.

Foto: Cortesía Crédito: Ivan Resnik | Cortesía

Carlos Rivera en el Peacock

El cantante mexicano Carlos Rivera, quien ganó fama como participante del show de telerrealidad La Academia, en México, ofrecerá un concierto en el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), donde presentará su gira Carlos XX. Viernes a las 8 pm. Boletos desde $103. Informes axs.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Museos gratis en el sur de California

Museums Free-for-All es un evento que celebra la cultura y las artes gratis en el sur de California. Como es ya una tradición en la región, este año el evento de museos gratis para todos incluye la participación de más de 30 museos e instituciones culturales que presentan arte, herencia cultural, cine, historia natural y más. Gratis. Domingo todo el día. Informes socalmuseums.org.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Jewels of the Sea en SeaWorld

El parque acuático SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego) abrirá las puertas de Jewels of the Sea: A Jellyfish Experience, una exhibición que ofrece a los visitantes una inusual combinación de elementos del acuario, diversas especies de medusas y medios inmersivos. A partir del sábado 15 de marzo. Boletos desde $60. Informes seaworld.com.

Foto: Cortesía SeaWorld Crédito: Cortesía

Labyrinth en concierto en Cerritos Center

Jim Henson’s Labyrinth: In Concert!, es un evento que tendrá lugar en el Cerritos Center for the Performing Arts (18000 Park Plaza Dr., Cerritos). Se proyectará la película mientras una banda interpretará la música en vivo en sincronía con la voz de David Bowie. Lunes a las 7 pm. Boletos desde $36. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Taller para familias en el Academy

Durante el Drop-in Workshop for Families: Dream Big during Oscars Season!, en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles), los asistentes pueden dibujarse ganando un Oscar y escribir sus discursos de aceptación, así como crear sus propias estatuillas y colocarse frente a la pantalla verde para para verse en la carrera de sus sueños. Sábado de 12:30 a 2:30 pm. Gratis con el pago del boleto de entrada. Boletos desde $15. Informes academymuseum.org.

Temporada de mariposas en el Kidspace

La temporada de mariposas llegó al Kidspace Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena). La celebración ofrece la oportunidad a la comunidad de reconectar con la naturaleza y experimentar la maravilla de la renovación. A partir de hoy jueves 13 de marzo. Boletos desde $13. Informes kidspacemuseum.org.

Foto: Jamie Pham Crédito: Cortesía

Shamrocks and Shenanigans en Skypark

El Skypark at Santa’s Village (28950 California 18, Skyforest) celebrará su Shamrocks and Shenanigans, un evento en el que el Duende Seamus regresa a la villa para la celebración del Día de San Patricio. Habrá comida, música en vivo, búsqueda de monedas de oro, un show de títeres y más. Sábado y domingo todo el día. Boletos desde $49. Informes skyparksantasvillage.com.