Amaury Vergara, blanco de críticas por mensaje triunfal de las Chivas

Tal parece que al perro más flaco se le cargan todas las pulgas y precisamente a Amaury Vergara propietario de las Chivas no le calienta ni el sol después de la andanada de críticas que recibió al comentar que el Rebaño Sagrado debe ser el mejor equipo de México y después fueron goleados por el América.

El propietario del Guadalajara hizo estos comentarios en el marco del evento de la empresa Omnilife denominado “Extravaganas” celebrado los pasados días 7, 8 y 9 de marzo en donde el empresario expuso sin titubear que el Guadalajara tiene que ser el mejor club de México.

“El sueño es el mismo que mi jefe, Chivas tiene que ser el mejor equipo de México, todos los días, y para que veas que no estoy de dientes para fuera, y lo vamos a lograr, chingo a mi madre si no”, declaró Amaury en el evento.

El empresario añadió que: “Con respeto a mi mamá que está allá arriba, pero así se dice. Además, no tengo pelos en la lengua, me comprometo enfrente de todo el mundo y todos los días me la juego por Omnilife y por Chivas, todos los días y entre más me dicen que no puedo más huevos le voy a echar y vas a ver, un día van a decir, pinche Amaury eso es todo cabro…..”

Declaraciones fuera de lugar

Empero el contundente anuncio pareció quedar fuera de lugar en virtud de que días después el América les pasó por encima con un contundente 4-0 para dejar sin opciones al cuadro dirigido por Gerardo Espinoza con el global de 4-1 en los octavos de final de la Concachampions.

A raíz de estos acontecimientos, el hijo de Jorge Vergara ha sido blanco de cientos de críticas respecto a que la capacidad de Chivas está muy lejos de poder competir con el América, una escuadra que es el actual tricampeón del fútbol de México, y donde se observó que en el partido definitivo en la Concacaf para los cuartos de final se quedó atorado el Rebaño Sagrado.

Entre ellas sobresalió la del locutor de TV Azteca, Christian Martinolli, quien sugirió que al Guadalajara ya no le alcanza con un plantel con solo jugadores mexicanos y sugirió que se deban abrir a contratar jugadores extranjeros con la finalidad de competir con este tipo de escuadras.

Pero después los aficionados le reclamaron públicamente que sus palabras suenan huecas frente a los últimos resultados del Guadalajara y sobre todo los ocho años de sequía de títulos de Liga, después de que en el torneo Clausura 2017 se coronaron por última ocasión bajo el mando del argentino Matías Almeyda.

Los principales reclamos para Amaury Vergara es que delega sus obligaciones en Chivas con personas que no conocen las entrañas y políticas del cuadro tapatío y que quedaron reflejadas con la contratación de un técnico como el español Óscar García Junyent, así como los directivos de la misma nacionalidad como Juan Carlos Martínez, Sergio Pérez y Fran Pérez, quienes terminaron por irse por la puerta de atrás y sin aportarle nada a Chivas.

