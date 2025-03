La Opinión Hoy: Gobierno federal estaría cerca del cierre

Luego que demócratas armaran un frente contra los republicanos en el Congreso, esto contra el plan presupuestal bajo proceso de reconciliación propuesto por los republicanos, ahora Donald Trump también entró al intercambio de frases y dijo que si hay cierre de Gobierno federal existe un solo culpable.

Trump aseguró que si se produce este cierre de gobierno por falta de fondos a partir de este sábado, será solo culpa de los demócratas.

Durante una comparecencia del Despacho Oval junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habló en referencia la posibilidad de que se produzca el cierre de Gobierno y si el Senado no logra probar la extensión temporal del presupuesto federal antes de la media noche del viernes al sábado.

Trump aseguró que un cierre de la Administración, en última instancia, puede conllevar impuestos muy altos, porque eso impediría la aprobación del proyecto de ley de reforma fiscal impulsado por los republicanos.

Aunque el Partido Republicano tiene mayoría en el Senado, donde la medida continúa su tramitación y debe aprobarse antes del sábado, o requiere de apoyo de una docena de senadores demócratas para evitar la suspensión de pagos federales.

Entre tantos, legisladores demócratas apelaron el miércoles a la unidad para frenar la prórroga de los presupuestos, que según sus críticas es una carta blanca los recortes planteados por Trump y el magnate Elon Musk, que está al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

Pantallas

Se viene el fin de semana, así que tenemos las mejores recomendaciones en estrenos para cines y plataformas digitales de la mano de Rafael Cores quien, como todos los viernes, nos presenta Pantallas.

“Pues yo creo que tenemos que empezar como un estreno en cines, de esos que se pueden llamar comerciales, pero que a mí me pareció una película muy divertida, Novocaine, que es una yo diría que una comedia romántica de acción, con toques gore, así que tiene un poco de todo, pero tiene muy buen ritmo está protagonizada por Jack Quaid, que es el hijo de Meg Ryan y Dennis Quaid, que lo conocemos sobre todo a mí me gusta mucho el papel que tiene en la serie de The Boys, esa serie de Prime Video de esos superhéroes malos”, contó Rafael Cores.

Agregó que “aquí hace un papel, que por cierto a mí me recuerda a ese papel que tiene Jack Quaid en Hughie en The Voice y le recomiendo porque tenemos entrevista con los actores con Jack Quaid y el resto de actores que voy a hablar de ellos de esta película en el canal de YouTube de La Opinión, pero bueno interpreta a Nathan Caine, que tiene condición real que yo no conocía, resulta que existe la Insensibilidad Congénita al Dolor, esto es gente que nace con esta condición y no puede sentir dolor físico y aunque pueda parecer a priori va que bien no me duele nada, es algo peligrosísimo porque el dolor nos protege y de hecho la mayoría de la gente que sufre esta condición, es muy fácil que tenga muchos problemas incluso se mueran en los primeros años de su vida, porque es muy fácil autolesionarse tener heridas o morderse la lengua y no darse cuenta o quemarse porque se apoyan en algo muy caliente y no se dan cuenta de esa falta de sensibilidad”.

