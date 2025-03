La Opinión Hoy: Indocumentados pagan más impuestos que 55 grandes empresas

Los inmigrantes indocumentados pagan más impuestos que 55 grandes empresas y varios multimillonarios en Estados Unidos, según un reciente análisis de Tax Fairness.

Estas personas, quienes no tienen accesos a ningún beneficio social, pagan una tasa impositiva Federal del 5.27% el cual supera al de algunos estadounidenses ricos y empresas.

Y también pagaron más impuestos federales que 55 megacorporaciones, que aportaron $3,700 millones de dólares sobre $200,000 millones de dólares en ingresos.

El reporte también destaca la contribución de los indocumentados en sectores clave como la agricultura, la construcción y la sanidad, tan solo en el primer rubro del 70% de los trabajadores agrícolas son inmigrantes, de los cuales casi la mitad son indocumentados, según otros reportes.

Las estimaciones de Tax Fairness indica que, en 2022, los inmigrantes pagaron $51,800 millones en impuestos federales y $37,300 millones en impuestos estatales y locales. A decir del reporte, eso deriva los argumentos del presidente Donald Trump, los republicanos y sus aliados, quienes afirman que esta población no paga impuestos.

Casi insistió que los trabajadores sin papeles juegan un papel fundamental en nuestras comunidades, pero los republicanos los utilizan como chivo expiatorio mientras avanzan con agendas alternas.

El reporte adelantado a este diario indica que, si se aprobará una autorización de trabajo a los indocumentados, la recaudación de impuestos podría añadir entre $40,000 y hasta $137,000 millones de dólares anuales.

Además de sumar otros análisis, como uno recién revelado por ProPublica que indica que los inmigrantes pagaron tasas más altas que cinco de los estadounidenses más ricos.

Los aportes de indocumentados financian diversos programas federales y reciben asistencia mínima de Medicaid. En 2018 se añade recibieron $2,600 millones en Medicaid.

Se destaca que 40,737 trabajadores en 6 estados de 17 grandes empresas deben tener Medicaid debido a los bajos salarios. Incluso 58,383 de esos trabajadores tienen cupones de alimentos conocidos como SNAP.

El análisis indica que las empresas de Elon Musk, quien lidera los recortes de la Administración Trump, recibieron $13,000 millones de dólares en subvenciones federales.

Farándula

Clary Castro nos habló de una polémica muy fuerte, que está pasando justo a la salida de Aleska, en La Casa de los Famosos y todo lo que pasó después, de que ella saliera de este reality show.

“Pasan cosas muy complicadas en la vida de Aleska Génesis, se convirtió el lunes de esta semana en la quinta eliminada de este reality y obviamente las redes estallaron, pues muy contentos porque era básicamente un movimiento que se venía desde la nominación del jueves pasado”, dijo Clary Castro .

Agregó que “Lamentablemente esta situación también chocó con el hecho de que una vez eliminada de la competencia, afuera del canal digamos en las instalaciones de este de donde se graba La Casa de los Famosos, la esperaban las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México, aparentemente todo esto tiene que ver con el supuesto robo de unos relojes de lujo, cuyo monto del robo supuestamente asciende a medio millón de dólares“.

Castro aclaró que “aquí vamos a manejar muchos supuestos porque de momento ni Aleska ni sus abogados han hablado detalladamente sobre la situación, Aleska no ha dado ni una sola declaración al respecto, tenemos vídeos de Aleska saliendo del canal entrando al vehículo llegando a la fiscalía y las fotografías de rigor mientras era procesada. Sin embargo, repito no hay declaraciones Aleska es inocente hasta que se demuestre lo contrario, así que de momento la información que se tiene información como tal, es que Aleska ha entregado su pasaporte a las autoridades, razón por la cual no puede abandonar México, debe quedarse en la ciudad de México para enfrentar los procesos de rigor ya sea investigación o que esto inicia un proceso para que haya un juicio, todavía no lo sabemos habrá que esperar está enfrentando un proceso delicado estuvo, privada de su libertad un shock que también golpea el shock de salir de la competencia, son demasiadas cosas pasándole al mismo tiempo en un país que no es el suyo”.

