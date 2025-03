¿Trump enfila a Estados Unidos a una “guerra civil?, esto dicen algunos demócratas

LOUDOUN, VA.- La representante Maxime Waters (California-43) del Congressional Black Caucus teme que las decisiones del presidente Donald Trump enfilen al país a una “guerra civil”.

“Me preocupa que Trump esté al borde de crear una guerra civil”, dijo en la conferencia de prensa de su grupo parlamentario. “Lo mencionó más de una vez. Insinuó que si no era reelegido, podría desatarse una guerra civil. ¿Saben la responsabilidad que esto nos impone? Nos impone la responsabilidad de vivir y hacer lo que el doctor Martin Luther King nos enseñó. Nos enseñó a organizarnos y a protestar, pero nos enseñó la no violencia. Nos enseñó la no violencia”.

Waters hizo mención a varios ajustes impulsados por la Administración Trump, con base en sugerencias de Elon Musk y DOGE, incluidos cambios en Seguridad Social y educación, pero varios de estos cambios sin planeación, expresó, pondrán a la gente al límite.

“Las personas mayores que esperan su cheque de la seguridad social no lo recibirán, donde las familias pobres con niños no recibirán lo que creen que el gobierno ha acordado. Y entonces, cuando eso suceda, ¿qué espera Trump? Oh, creo que espera violencia. Creo que espera confrontación. Creo que está preparando una guerra civil. No vamos a dejarnos incitar”, expresó. “No vamos a dejarnos engañar para eso. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Nos organizamos. Iniciamos la educación organizándonos y protestando”.

Otros miembros del caucus coincidieron en la inconformidad y el temor que generan las políticas de Trump, como Yvette D. Clarke (Nueva York-09), presidenta del caucus, pero indicó que la representante Waters era clara en su percepción sobre lo que Trump esperaría y la enseñanza de Martin Luther King de protestar sin violencia.

Este diario cuestionó a los congresistas si creían que las instituciones de EE.UU. soportarían las acciones del presidente Trump, a lo cual respondieron que esas instituciones las apuntalan los ciudadanos, no al revés.

“Las instituciones las construye la gente, y mientras la gente se concentre en la fuerza y ​​la resistencia de la democracia, las instituciones mantendrán su aspecto después de que se haga visible lo que esta gente ha hecho, pero creo que será un reflejo de quienes lucharon para mantener esta democracia y promoverla para las generaciones futuras”, defendió Clarke.

La representante Marilyn Strickland (Washington-10) consideró que la pregunta sobre las instituciones aborda la posible erosión que causarían las acciones de la Administración Trump.

“Su pregunta se refiere a la erosión y la desconfianza en instituciones confiables, y lo que veo que Trump hace, donde lo veo causando tanto daño, es en su profesión”, dijo a los periodistas. “Le dijo a Associated Press que no tendría acceso a la Casa Blanca, porque no llamarían al Golfo de México ‘Golfo de América’. Es muy selectivo con respecto a quién entra y sale de la Casa Blanca, porque quiere controlar la narrativa”.

Consideró que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de exponer “una perspectiva justa y equilibrada”.

La responsabilidad de republicanos

El representante Gregory Meeks (Nueva York-05) consideró que el contrapeso de Trump está en los propios republicanos.

“Nuestros miembros republicanos deben defenderse, porque si esas instituciones están en juego, si intentan deshacerse del Poder Legislativo, que es una rama del gobierno con igualdad de derechos, siempre hemos defendido a nuestro país y somos patriotas”, consideró. “Es hora de que mis colegas republicanos den un paso al frente para proteger este país”.

Señaló que el Congreso puede detener a un mandatario en materia de aranceles, por ejemplo. Recordó que durante la época de Richard Nixon, los republicanos se unieron a los demócratas para presionar que se fuera, en medio del escándalo del Watergate.

“Cuando Nixon violó la ley se sentía seguro, fueron los republicanos quienes se unieron a los demócratas para decir que tenía que irse, porque priorizaban al país”, agregó Meeks. “Así que es hora de que nuestros colegas republicanos se unan y prioricen al país”.