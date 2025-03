Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de marzo de 2025

Escorpión

Ve a las personas como son pues sólo así entenderás y sabrás si tienen o no buenas intenciones contigo. Familiares organizarán una fiesta en la cual no serás requerido o requerida. Probabilidades de un viaje y diversión. Una amistad sufrirá accidente, nada grave no te preocupes. Días de descanso y de paz espiritual, necesitas una limpia para poder deshacerte de malas energías andas cargado o cargada de envidias y eso te quita el sueño y te causa dolores en hombros y espalda. Si no te interesa esa persona con la que estás deja en claro las cosas desde un principio y no cometas el error de dañarlo o dañarla. Es momento de cambiar la dirección de tus sueños, propósitos y metas si lo que quieres es ver cambios en tu vida. Posibilidades de conocer a una persona que te anda echando los perros por la red social, abre bien los ojos pues existe posibilidades que todo sea un engaño y solo te quieran pa mojar la brocha, no te atontes y no sueltes prenda ni des dineros pues solo pudieran utilizarte.

Libra

Si tienes una relación busca la manera de saber si eso tiene futuro sino next y continuar tu vida con alguien que realmente te quiera valorar y no solo te busque para pasarla bien por ratos. Amores del pasado retornan, traes toda la actitud para lograr grandes cosas y cambios en tu vida solo es cuestión de que de la creas y hagas eso que mueve tu vida. Aprende a decir que no y a no estar ahí siempre para quienes siempre te ven la cara. Te viene un dinerito extra, paga tus deudas porque en el mes de abril entras en una racha en la cual andarás bien pobre y no te quedará dinerito pa pagar tus deudas. Vienen momento de cambios en los cuales deberás de saber dónde guardas tu dinero para evitar ciertas perdidas que te pudieran afectar. Una amistad del pasado regresa con la cola entre las patas disculpándose por errores y aceptando sus culpas, aprende hacer un lado el orgullo y dar una segunda oportunidad solo no permitas que te vuelvan a ver la cara. La depresión es muy perra, a veces te deprimes mucho por las noches pues sientes que te falta algo en tu vida a pesar de que pudieras tener pareja, si es así, necesitas reencontrarte y empezar a ver por ti, tu felicidad está en ti y no en otra persona.

Virgo

Eres muy sensible y te afectan muchas cosas, necesitas ser más maduro y ver a las personas como son, no pongas virtudes donde no las hay y no trates como Dios a quien te trata como un objeto, empieza por devolver lo que recibes. Vienen días de muchos cambios y estabilidad emocional que comenzarás a encontrar. No pretendas cambiar por nadie que de verdad no lo merece, solo céntrate en tu felicidad y en lo que mueva tu mundo. Cuidado con accidentes que estarán a la orden del día en los cuales podrías ir a parar al hospital. Te vas a enterar de rompimientos amorosos y de amistades falsas que se alejan, te buscará un familiar, perdidas de objetos y confrontación en una relación por celos. Es momento de ponerte a reflexionar sobre tu vida, lo que has hecho y lo que buscas para tener esa paz y estabilidad que tanto has estado buscando. Has andado muy pensativo o pensativa, aprende a que los problemas de los demás no te afecten tanto en tu estado de ánimo, debes ver más por ti antes de querer resolver la vida y los problemas de las demás personas. No permitas que comentarios de amistades te hagan dudar de tus planes y metas, recuerda que las personas son muy envidiosas y con tal de hacerte perder el rumbo son capaces de confundirte haciéndote andar caminos que no eran los planeados por ti.

Leo

Momento de grandes cambios, de comenzar a planear un viaje en el cual invitarás a amistades o a familia, te la pasarás de lo mejor. No veas solo lo malo que te ha pasado ve las cosas buenas y aprende también de ellas. Manda a la tiznada a esos obstáculos que te impidan llegar a donde quieras. No esperes ya más de nadie, busca la manera de reconciliarte con tu vida y no volver a lamentarte por los golpes que te dio la vida, es momento de soltar lo que te hizo daño y comenzar una etapa nueva para ti, alejada o alejado de rencores y envidias, no pretendas regresar a lo que ya viviste, acostúmbrate a ser feliz e ir por tus sueños y metas. Vienen chismes de familiares, que te valga lo que digan y comenten, recuerda que tu vida tú la haces como se te de tu gana porque es tuya y nadie tiene derecho a meterse al menos que sea quien te da pa’ el gasto. Tu defecto más grande es amar sin esperar nada a cambio, recuerda que los tiempos cambian y si te conformas con migajas después no te quejes, quiérete, valórate y no te conformes con poco, pues naciste pa merecer más de lo que te imaginas.

Cancer

Se viene cambios bastante te buenos que vas enfrentar entre ellos te va llegar un dinero que no esperabas, ten cuidado con chismes en lo laboral que van estar a la orden del día. Es momento de cambiar tu forma de ser pues hay que hacer un cambio más profundo en tus actitudes para que no te vuelvan a ver la cara. Has sufrido y prueba de ello es tu escudo protector contra las demás personas, te has vuelto algo desconfiado o desconfiada, ya no te enamoras tan pronto como lo hacías años atrás y eso se debe a la vida que has llevado. No te hagas preguntas tontas ni pienses cosas que no son sobre el ser que te interesa y ocupa tu alma y tu corazón, está bien desconfiar de todo mundo y es normal en ti pues las partidas de mauser que has llevado te ha llevado a desconfiar hasta de tu propia sombra. Aléjate de esas amistades que lejos de ayudarte o apoyarte solo buscan fregarte, debes aprender que amigo o amiga no es la que te conduce a vicios, a mentir, a engañar y a dañar a los y las demás, tus verdaderas amistades son esas que te dirán tus verdades en la geta y te conducirán por el buen camino.

Géminis

Aprende a cuidar más tu estado de ánimo porque en las ultimas semanas te deprimes por muchas situaciones del pasado que ya fueron y ya pasaron. Es momento de emprender ese negocio de tus sueños, te has detenido demasiado en lograr tus objetivos, ya es momento de ponerte las pilas y llevarlos a cabo. Recuerda que la vida es bella y fácil no la hagas difícil que no lo es, si una vez fuiste engañado o engañada y traicionada no tengas miedo a volver amar pues las mentiras del pasado te han hecho un ser humano más fuerte. Cuida más tu alimentación o se te empezará hacer bolas el engrudo. Infidelidad dentro de la familia, una amistad tuya podría salir con sus cosas al punto de llegar a una separación. Si tienes una relación es mejor bajarle dos rayas a tu humor porque hartas mucho a tu familia y cuando menos te lo esperes te la va a hacer de pex al punto que te lean la cartilla y manden a la chorizo. Estas por entrar en una etapa en la cual te la van a querer dejar ir bien feo, dos amistades tuyas comenzarán a tener atracción por ti, échale ganas y dale pa delante si te gusta y te mueve el tapete éntrale que es gratis, sino no hagas falsas ilusiones a quien quiere algo serio contigo o de lo contrario solo te expondrás a que el karma te dañe en muy poco tiempo.

Tauro

Si tienes una relación entrarás en una etapa bien perra de celos y situaciones incomodas, debes de ser más sincero o sincera con tu pareja y no ocultarle cosas o de lo contrario cuando estas salgan a la luz te bufará y te la armará bien gacho. Ese plan que tienes para obtener un poco más de ingreso va a salir muy bien, pero necesitas saber con quién emprender ese negocio o de lo contrario te pueden robar. No caigas en esa situación y pon más atención en cada paso que des, recuerda que nadie está exento de regarla, pero hacerlo constantemente y error tras error solo deja a la vista tu debilidad y falta de madurez para aprender de los golpes que te da la vida. Ten cuidado con los golpes y caídas pues estarán a la orden del día. ¡Posibilidades de rencontrarte con expareja te darás cuenta de que es asunto superado y olvidado! Ten mucho cuidado con las personas que te rodean pues no te quieren ver bien y buscarán la manera de afectarte de muchas maneras. Si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja le está metiendo ideas sobre ti en su cabeza.

Aries

No es momento de inversiones con terceras personas pues podría haber algún tipo de fraude en el cual perderás gran cantidad de dinero. Ten cuidado con andar metido en relaciones prohibidas pues eres muy de enamorarte y entregar todo sin esperar nada a cambio, sueles dejarte humillar y te dejas dañar, recuerda que eso no es amor sino ingenuidad por no decir otra cosa. Tienes un carácter bien bipolar, pero de nada te sirve porque al final te siguen jugando el dedo en el hocico, no permitas que la costumbre entre en tu relación si es que la tienes ya que será tu peor enemiga, requieres mayor comunicación y dejar las cosas más en claro con tu pareja para no caer en malentendidos. En la medida que des recibirás, aprende a ser más soltado o soltada, sino estas dispuesto o dispuesta a sacrificar tu tiempo, esfuerzo y dinero en una persona no vale la pena que te eches la soga al cuello por alguien de quien aún dudas de su credibilidad, amor e interés por ti. Se aproxima unos drinks o reunión muy perra en la cual te la pasarás de lo más genial. Si tienes pareja cuídala mucho que vienen pleitos por malentendidos y falta de tiempo.

Sagitario

Cuida más tus cosas y checa donde las dejas porque vienen perdidas de objetos y dineros. Hay una amistad de tez blanca que anda hablando de ti, ten mucho cuidado pues te va a meter en problemas bien cañones. Si estas soltero o soltera aprende a disfrutar tu soledad, no te sientas mal ni solo o sola, recuerda que te tienes a ti y tú eres el o la única que necesitas, Es momento de cambiar ciertos errores que has venido jalando desde tu pasado y que no has podido soltar y a la larga te sigue afectando. En la medida que dañes serás dañado, ten mucho cuidado la manera en que actúas con las demás personas a veces eres muy de darles confianza a quien te ha fregado re bonito, debes aprender a no confiar tanto porque por esa razón abusan de ti. Dios te envío a un ser para que cuides y ames y ese eres tú, cuando tu vida tenga esa paz y estabilidad que buscas entonces quizás el universo conspire para llevar a ti a la persona correcta. Ten mucho cuidado con cambios de última hora en cuestión de los dineros pues podrías estar gastando en cuestiones que no te dejan nada de provecho. Un cambio importante en cuestión de tu imagen te va a beneficiar mucho, realiza ese cambio si te va hacer sentir bien pues aunque no lo creas te va ayudar mucho en cuestión de tu seguridad.

Capricornio

Sal de ese círculo negativo y empieza una etapa en la cual no debe de afectarte los comentarios de gente tonta, sin antes ya te dañaron por esa razón no permitas que lo vuelvan hacer. No temas a los cambios que están llegando a tu vida pues esos cambios son los que te harán ver la vida distinta, se alejarán personas de ti, ni te achicopales si tú misión en tu vida a terminado, next y sigue tu camino. Sino tienen perro que les ladre no se desesperen que están por entrar en un ciclo cargado de energía muy positiva la cual los traerá con la feromona bien activa al punto de lograr atraer a ciertas amistades, la necesidad de amar y ser amados pueden confundir sus sentimientos no se atontes y dejen las cosas en claro. Si tienes una relación esta se va a tornar un poco perra en estos días pues estará envuelta en chismes de terceras personas y escenas de celos, han olvidado un poco la manera en que se conquistaron ambos y han caído en la rutina, necesitan innovar su relación y buscar otras posiciones de esas que estás imaginando que hagan la relación más fregona. Ten mucho cuidado con cuestiones de celos en caso de tener una relación porque podría venir un problema de última hora que se convertirá en una bomba de tiempo por cuestiones de desconfianza y demás.

Acuario

No confundas tus sentimientos, pon en claro qué es lo que sientes y quieres en tu vida pues de lo contrario puedes lastimar a quien no lo merece. Devuelve con la misma moneda lo que recibes de las personas y busca siempre la manera de estar bien contigo mismo. Te van a invitar a salir a tomar un café o a cenar, aprovecha la salida para divertirte. Momento de salir de trabas o problemas de última hora, hay que comenzar a resolver todas esas situaciones que te han mantenido estancado y no te permiten salir a flote. Andarás hasta el tronco de envidias y eso se debe a que tienes mucha gente que te quiere y aprecia y te busca y eso causa muchas miradas a quienes te rodean y te odian y no quieren verte bien. Cuida lo que sabes y no lo cuentes luego luego, pues es información que te va a servir para comprobar tu inocencia en un problema en el que te meterán. Si tienes una relación y se ha tornado tensa, llena de problemas, infidelidades y mentiras es momento de cerrar ese capítulo de tu vida, recuerda que tu tiempo es lo más importante y no puedes dárselo a quien no lo valora. Reserva tus comentarios para algo importante o para cuando te pregunten pues andarás con la lengua bien suelta y al final podrías dañar a quien solo ha buscado tu bienestar. No dejes que la monotonía afecte tu relación, si ya tienes una ponte las pilas y trata de evitar cualquier problema o conflicto que se haya presentado.

Piscis

Es momento de sacar tus ahorros y comenzar a pensar en una inversión o negocio pues te va a traer mucha prosperidad. Por cuestiones de salud requieres descansar más y no estresarte por tanta fregadera que estás viviendo pues sino lo haces vienen problemas en los riñones, dolores de articulaciones y andarás de un humor que ni la gente que te rodea te va a soportar. Deja de meterte en relaciones prohibidas de lo contrario jamás lograrás tener el primer puesto en la vida de otra persona. Necesitas reconciliarte con esas situaciones que no te dejan avanzar, perdona y después manda a la fregada o de lo contrario estas destinado o destinada a estas tragándote tu veneno y enfermarte. Momento de cambios laborales de última hora, todo deberá de ser para tu beneficio. No temas a los cambios y a las oportunidades que te brinda la vida, si sigues haciendo siempre lo mismo los resultados no cambiarán en nada, si quieres nuevos resultados comienza por hacer nuevas cosas. No pongas todo en una persona o de lo contrario cuando ésta se vaya te quedarás sin nada, aprende a quererte y ver por ti antes de ver por los demás. No te dejes manipular por terceras personas que buscarán sacarte algo de provecho con sus comentarios afectándote de muchas formas y maneras.