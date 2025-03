Horóscopo de Mhoni Vidente del 17 al 23 de marzo de 2025

Aries

En la carta del Tarot te salió el Mundo que significa que estarás conociendo personas de otros países con un fin de negocios y amoroso así que deberás empezar ya ese curso de inglés que tanto necesitas, tu mejor día es el 21 de marzo ese día va a ser mágico para ti porque empieza la era de tu signo y la abundancia te rodean al cien porciento.

Te invitan a salir de viaje, tus números mágicos son 26 y 30, tu color es el azul y rojo, va a ser unos días de infinitas posibilidades de riqueza recuerda que si tu lo Cres lo realizas.

Siempre se verán rodeados en estos días de gente muy positiva y con mucha luz para ayudarlos a salir adelante en cuestiones de trabajo y proyectos.

En sí este signo tendrá mucha ayuda divina y comunicación con lo místico que eso lo ayudara a abrir más puertas al éxito, pero esta semana se rompe el hechizo y encuentran la persona ideal que hablará de formalizar y los signos más compatibles.

En cuestiones de económicas tendrán que estar muy atentos con las inversiones o enseñarse a ahorrar para que no tengan ningún contratiempo.

En salud cuidarse mucho de los nervios y las pastillas de la dieta u otro tipo de pastillas, recuerda que a los Aries se alteran o se ponen muy nerviosos por todo.

Decides volver a la escuela y terminar tu carrera universitaria, tu lema este semana siempre ver para adelante y aprender a vivir plenamente.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió El Emperador que nos dice que va a ser una gran semana de cambios de proyectos y la llegada de un dinero extra para que puedas ahora si comprar un departamento o casa recuerda que lo mejor de tu signo es ser previsor y así tener un patrimonio.

Esta carta te recomienda que sueltes el pasado y las personas que no eran para ti que eso te ayudará a crecer más en lo personal.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 21 y 77, tu color es el naranja y blanco, recuerda que tu eres el pilar de tu casa y eso hace que siempre estés buscando ayudar a tu familia, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 21 y 77, tu color es el blanco y naranja.

Recuerda que debes adminístrate más tu tiempo y cumplir con todo en su momento y así estar más tranquilo, tendrás juntas en el trabajo muy importantes que vendrán cambios de puestos así trata de prender una vela roja el día 21 de marzo que ese día va a ser tu día de suerte y así conseguir el trabajo que deseas.

Recuerda controlar ese mal carácter para no tengas problemas con tu pareja y amigos recuerda que él se enoja pierda así que calma, trámites de pasaporte y de visa americana, arreglas papeles de abogados y vas con un notario actualizar todos tus pendientes.

Cuídate de dolores de intestino o de estómago no comas tanto en la calle, ten cuidado con un expareja está hablando mal de ti trata de arreglar eso y no tener problemas, un amor nuevo del signo de Escorpio o Acuario vendrá a ti en estos días.

Géminis

En la carta del tarot te salió El Mago que significa que tendrás nuevos comienzos en cuestión laboral que es el momento de tomar decisiones y buscar una mejor estabilidad económica así que no lo dudes cualquier cambio que hagas de trabajo y de casa te va funcionar muy bien.

Debes estudiar medicina, política, leyes o veterinario que eso te ayudará en el futuro, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 61 y 95, tu color es el verde y blanco, es importante que hagas deportes y te mantengas mas saludable, recuerda que somos lo que comemos, días de estar con el pendiente de un familiar o de tu pareja te van a pedir ayuda económica y moral así que a sacar toda tu fortaleza y ayudar a los demás.

Trámites pagos de escuela y de tomar un curso de idiomas, trata de no seguir con los malos hábitos de alimentación y seguir ya una dieta saludable.

En cuestiones de pareja seguirás en paz y tranquilo y ya hablarás de casarte o vivir en pareja, recuerda que son tiempos de madurar, sacas tu licencia de conducir, trámites de pagar impuestos e ir con el contador para ponerte al corriente.

Ten cuidado con las pérdidas del celular trata de ser más precavido con tus pertenencias, tendrás un golpe de suerte el día 18 de marzo ese día te van a buscar para hablarte de un proyecto nuevo de trabajo o negocio que te va ayudar a estar de lo mejor.

Trata de ya no ser estar de mal carácter y pensar antes de hablar para después no tengas sentimientos de culpa.

Cáncer

En la carta del tarot te salió el As de Copas que te dice que es momento de hacer un patrimonio en tu vida como la compra de una casa o coche que eso te va dar más seguridad, también esta carta te recomienda que pienses más en ti y después en los demás que es bueno ayudar a tu familia, pero que no abusen de tu buenas intenciones.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 08 y 57, tu color es el azul y naranja, debes de empezar ese curso de relaciones públicas y liderazgo que te va ayudar a estar mejor. Días de estar con mucho trabajo y con supervisión de tus jefes, recuerda que estas en cierre de facturación así trata de mantenerte muy atento a tu desempeño laboral.

Será una semana de recordar mucho las personas que ya no están contigo por eso te recomiendo ofrecerles una oración, tendrás a juntarte con amigos de la escuela para hacer un trabajo profesional, sacas un boleto de avión junto a tu pareja para salir de viaje en Semana Santa, algo muy importante para los signo de Cáncer es comprometerse en todo lo que realizan y no dejarlo a la mitad.

Tendrás un golpe de suerte el día 21 de marzo ese día vendrá a ti una corriente de energía positiva que te va ayudar a estar mejor por eso te recomiendo ese día ponerse ropa clara y usar zapatos nuevos para que se mantenga más tiempo la suerte, recuerda no prestar dinero porque tu signo no sabe cobrar, embarazo en puerta para los cáncer que están casados.

Leo

En la carta del tarot te salió La Templanza simplemente te pide calma que todo siempre pasa yo se que tu signo es fuego puro y son desesperados y quieren controlar todo lo que les rodea pero a veces las energías no se alienan como uno quiere así va a ser unos días de tener serenidad y prudencia.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 58 y 67, tu color es el amarillo y naranja, va a ser el signo más bendecido en cuestión de curación de alguna enfermedad.

Días de superación personal decides ya definitivo cambiar y dejar los malos hábitos de tu vida y poner en tu mente todo lo positivo y trata de fortalecerte más en lo espiritual.

Compras boletos de avión y te vas de vacaciones con tus amigos en Semana Santa, te pones a dieta y dejas un tiempo el alcohol recuerda que todo con medida y así disfrutaras mas todo, en el trabajo va a ver cambios muy fuertes alrededor tuyo y te van ofrecer otro puesto mejor así tu trata de ponerte Atento en todo y pedir más sueldo recuerda que el no habla Dios no lo oye.

Ten cuidado con dolores de estómago e intestino trata de ir con el médico, mandas arreglar tu carro o le cambias una llanta, tomas unas clases de baile o canto y recuerda aprovechar todos tus virtudes de comunicador, tendrás un golpe de suerte el día 19 de marzo vendrá a ti una abundancia económica que no esperabas.

Te compras un traje de baño y ropa deportiva para irte a tomar clases de natación.

Virgo

En la carta del tarot te salió La Fuerza que significa que tendrás mas fuerza en la toma de decisiones personales, recuerda que no puedes detenerte para ser feliz que es el momento de dejar a esas personas que no era para ti y solo te quitan tiempo y buenas energías.

Días de cambios en cuestión de casa, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 28 y 77, tu color es el amarillo y naranja, va a ser unos días mágicos que las energías positivas se van a liberar a tu favor.

Días de estar con mucho trabajo y con supervisión de tus superiores solo trata de aplicarte y sacar todo tu trabajo de la mejor manera recuerda que ya están viendo una promoción laboral.

Será una semana de recordar mucho las personas que no están contigo así que trata de rezar para que tengas paz en tu alma, tendrás a juntarte con un amigo para irte de viaje en estos días, trámites de entrar un curso de inglés, algo muy importante para los signo de Virgo es comprometerse en todo lo que realizan y no dejar a medias lo que empieces.

Tendrás un golpe de suerte el día 17 de marzo ese día vendrá a ti una corriente de energía positiva que te va a ayudar a estar progresando, recuerda dejar de ser egoísta y compartir todo lo que realizas en tu vida y más con tu familia.

Embarazo en puerta para los Virgo que están casados, recuerda amigo de Virgo que no hay días malos solo trata de verlos de otra manera, trata de prender una veladora blanca y dar una limosna alguien que lo necesita y así mantendrás la suerte todo el mes, trata de vas a salir de viaje revisar bien tu casa o dejarla encargada con un familiar.

Libra

En la carta del tarot te salió El Diablo es carta es muy poderosa y te dice que tienes que hacerte tu mismo un examen de conciencia que debes ya madurar y saber que quieres en tu futuro para ser feliz que eso de andar con varios amores a la vez no te va dejar nada bueno es mejor tener una sola pareja.

Esta carta del Diablo también te recomienda protegerte de las energías negativas y mal de ojo así que no confíes en nadie.

Tus números mágicos son 07 y 50, tu color es el azul y blanco, estas en este tiempo como el rey Midas que todo lo que toques se convertirá en oro aprovecha inversiones y cambios de puesto laboral.

Días de aprender a triunfar y ya no fracasar en los intentos de ser alguien en la vida son tiempos de crecer y dejar un poco la indecisión.

Tendrás un golpe de suerte el día 21 de marzo ese día vendrá a ti varias oportunidades en cuestiones de proyectos que te hará estar mejor económicamente, recuerda que tu signo es muy desprendido de lo material pero a veces tienes que ver tu bien vivir en este día te recomiendo prender una vela blanca para que la renovación solar este más tiempo en tu vida.

Trata de seguir estudiando publicidad o algo relacionado a las ventas que es lo tuyo y eso te va ayudar a tener un negocio propio.

Te haces una operación estética o dental y todo sale de lo mejor, sigues con el ejercicio y por fin ya dejas las grasas que son tu punto débil, recuerda que no somos perfectos y se vale equivocarse así trata de pedir perdón.

Escorpio

En la carta del tarot te salió El Carruaje que te dice que es el momento de crecer en cuestión de negocios propios y seguir con esa buena suerte que el dinero va fluir sin dificultad.

Estas en tu momento de verte de lo mejor hazte una cirugía estética empieza tu rutuna de ejercicio recuerda que la mejor inversión eres tu mismo, así que tu gasta en ti que eso te ayudará a subir el autoestima, tus números mágicos son 11 y 27, tu color es el verde y blanco.

Recuerda siempre no te rindas busca siempre el éxito, días de darse cuenta que necesitas empezarte a renovarte por completo sobre todo en lo laboral, recuerda que ya no puedes esperar más tiempo y no confiar tanto en las personas que no te quieren ayudar para crecer profesionalmente así que esta semana manda tu curricular actualizado con tus datos para buscar una mejor opción laboral que lo tuyo son las relaciones públicas o la administración.

Tendrás unos exámenes en esta semana para pasar tus materias así que a estudiar y prepararte más, prende una vela roja y trata de cortarte el cabello el día 21 de marzo que ese día tu signo estará entrando a una nuevo ciclo de espiritualidad y renovación energética así trata de pensar en positivo todo el día tendrás un golpe de suerte y será con todo lo relacionado a conocer personas importantes que te van a brindar su apoyo para crecer más profesionalmente.

Trata de usar mucho perfume en estos días y estrenar ropa para que tu energía crezca más.

Sagitario

En la carta del tarot te salió As de Oros, que significa que tendrás una nueva oportunidad de crecimiento profesional que es el tiempo de cambiarte de trabajo y buscar nuevos rumbos de crecimiento económico, trata de no darle tanta importancia a lo que dicen de ti que solo buscan incomodarte tu busca tener tu mente fuerte y quitarte de lugares y personas que no te quieren ver feliz.

Esta carta te afirma que la riqueza va llegar con los números 15 y 72, tu color es el amarillo y azul, trata de imaginar y darle poder a tus propósitos y verás que se realizan muy pronto.

En el amor por fin te llega la persona indica, días de estar con muchos proyectos atrasados de tu trabajo así trata de no desesperarte en estos días para que no tengas problemas con los jefes de tu empresa recuerda mantener la calma.

Yo sé que tu signo es fuego y eso te hace muy impulsivo y te hace decir palabras que no quieres así siempre trata de pensar antes de hablar.

Esta semana estarás festejando a un amigo o familiar recuerda que tú eres muy bueno para organizar fiestas y más si son de tus seres queridos, te compras ropa y renuevas el look.

Este 21 de marzo te recomiendo sacar todo lo que no utilices tu closet para que renueves tu energía en cuestiones de tu persona, recuerda que tu signo este día entra en una elevación espiritual y de más conciencia que te va ayudar a conseguir tus metas que tanto deseas por eso no dejes de prender una vela blanca y pedir a los Ángeles que te ayuden a crecer. A los Sagitarios solteros por fin deciden ya tener pareja formal y casarse.

Capricornio

En la carta del tarot te salió la Estrella que nos dice que sigas brillando y no dejes que las personas que te envidan tengan tanto poder sobre ti es el momento de diferenciar quien son los que quieren tu bienestar y quien no, recuerda que a tu signo le sigue mucho las envidas así que no dudes en protegerte y ser mas desconfiado.

Esta carta nos dice que sigues en proyectos de negocios y nuevos trabajos que se te van a dar, cuidado con las torceduras y dolores de espalda tu punto débil, tus números mágicos son 14 y 30, tu color es el blanco y naranja.

Días de ser excelente en lo que realices, días de estar con toda la buena actitud para salir de los problemas personales y de trabajo recuerda que tu signo es muy rencoroso y eso le hace que tenga dificultades en su vida personal por eso aprende a soltar lo que no fue y aprender a ser mejor persona.

En este 21 de marzo tu signo va a estar cargando de buenas energías y más a las 3 de la tarde que en esa hora tendrás a recibir la elevación espiritual por eso te recomiendo en ese día prender una vela blanca y tomar mucha agua todo el día para que tu energía positiva crezca más.

Cambias muebles de tu casa y mandas arreglar una tubería, trata de cuidarte de los pulmones y dejar ya el cigarro, eres muy bueno para las leyes y la administración de proyectos así trata de estudiar algo relacionado.

Renuevas el seguro de gastos médicos o de carro, te regalan una mascota, te compras unos tenis y ropa para hacer ejercicio, con tu pareja de lo mejor pensando salir de viaje.

Acuario

En la carta del tarot te salió de la Rueda de la Fortuna que sin duda estas en ese momento que la buena suerte te sonríe, recuerda que a ti te ayuda mucho la primavera para renovar energías y en estos días entra nuevos comienzos laboral.

Esta carta del tarot te dice que pagues deudas y no busques comprar el amor o las amistades que busques personas mas limpias de corazón como tu.

Tendrás una cirugía de emergencia nada grave solo es dental así que trata de ir con tu dentistas más seguido, tu mejores números son 13 y 66, tu color es el naranja y amarillo, que recuerda que le mejor motivo para ser feliz eres tu mismo.

Días de mucha renovación personal tendrás la oportunidad de conocer personas muy importantes que te ofrecen hacer un negocio.

Ten cuidado con la espalda y rodilla trata de no lastimarte al hacer ejercicio, compras un regalo para un familiar, Acuario recuerda que tu signo es muy carismático y divertido y eso hace que siempre estas rodeado de muchas personas que te aprecian.

Tendrás juntas de última hora con tus jefes para unos cambios de puesto, alguien casado o casada se está enamorando de ti así pon el claro toda las situaciones incomodas, las energías más positivas y fuertes estarán alrededor de tu signo el día 21 de marzo por eso te recomiendo hacer una oración y ponerte agua bendita en la frente y cuello para que esa energía tan positiva este más tiempo en tu vida.

En esta semana te pagan tus comisiones, en el amor te busca un amor del signo de Aries o Libra que hablara de estar en una relación contigo, ya estás preparando las vacaciones de semana santa con tus amigos.

Piscis

En la carta del tarot que es la torre te recomienda no darle importancia a personas negativas que te rodean en tu trabajo o escuela, recuerda que tu tienes un a luz muy fuerte y eso les molesta así tu ignóralos y sigue avanzando en lo profesional.

Cuidado con problemas de estómago o gastritis trata de comer mas saludable, sigue con el servicio social que eso te ayudara sacar tu titulo universitario, sigues de cumpleaños y recibiendo regalos que no esperabas tu recuerda que debes dejarte querer y decirle si a la felicidad.

Te busca un amor del pasado, tramitas tu papelería de migración para irte de viaje, tus números mágicos son 05 y 18, tu color es el rojo y blanco, siempre debes de tener una visión mas elevada de lo que deseas en la vida.

Días de mucho cambios en tu vida personal por fin cierras ciclos de energías negativas y empiezas a evolucionar como persona y más en el día 21 de marzo que va a ser de suerte para tu signo, recuerda amigo de Piscis que tu signo es muy místico y este equinoccio de primavera será la transformación para bien de tu vida así que te recomiendo tomar mucha agua y darte baños de flores para que esa energía positiva dure más tiempo y prende una vela blanca.

Preparas un viaje para el mes de abril y te vas con tu pareja de vacaciones, te realizas una cirugía estética que saldrá de lo mejor que es el momento de gastar en ti y pensar que te mereces ser guapo y guapa y vivir bien.

Te busca unos amigos para hacer un negocio tu diles que si que eso te va ayudar a crecer más económicamente.

