Peloteros de Grandes Ligas eligen a Shohei Ohtani como el mejor jugador del béisbol: ¿Cuál es el Top 5?

La temporada 2025 de las Grandes Ligas está a la vuelta de la esquina y ya se puede escuchar la melodía de Take Me Out to the Ball Game en el ambiente. Con la voz de ‘playball’ llegan las tradicionales encuestas entre los propios jugadores durante el Spring Training. Los periodistas de MLB.com realizaron un sondeo en los diferentes clubes para conocer la opinión de los peloteros sobre varios temas, entre ellos quién es el mejor jugador del béisbol actualmente.

La respuesta fue contundente. Con una amplia mayoría de votos, Shohei Ohtani fue elegido como el número uno sin discusión. El japonés, MVP unánime ahora con los Dodgers de Los Ángeles, continúa deslumbrando tanto con su bate como desde el montículo.

“Es algo obvio”, mencionó un tercera base de la Liga Nacional. “Puede batear 50 jonrones, robar 50 bases y lanzar como un as cuando está sano. Es único en la historia”.

El dominio de Ohtani en la encuesta fue abrumador. Siendo un tres veces MVP en las últimas cuatro temporadas, campeón de Serie Mundial con los Dodgers y una estrella global que trasciende el béisbol, un relevista de la Liga Americana aseguró que “es un privilegio verlo jugar”.

Sin embargo, la lista no se detiene en Ohtani. Otros nombres de élite también recibieron reconocimiento.

El Top 5 de los jugadores más votados

Bobby Witt Jr. (Reales de Kansas City)

A sus 24 años, Witt se ha consolidado como una de las mayores promesas del béisbol. Bateador de poder, velocista y con un guante en constante evolución, el campocorto de los Reales ya ha sido comparado con las grandes estrellas de la liga, al punto de ser considerad candidato al MVP de la Liga Americana.

“Cuando juegas contra él, sabes que cualquier descuido te puede hacer daño”, afirmó un receptor de la Liga Nacional. En 2024, Witt logró su segunda temporada consecutiva con más de 30 jonrones y 30 bases robadas, además de ayudar a Kansas City a regresar a los playoffs tras un 2023 para el olvido.

Aaron Judge (Yankees de Nueva York)

El capitán de los Yankees sigue siendo el bateador de poder más temido de las Mayores. Con un OPS de 1.010, el más alto entre jugadores activos, Judge ha demostrado ser mucho más que un simple jonronero.

“Es un bateador completo”, opinó un lanzador de la Liga Americana. “Controla la zona de strike y siempre te puede hacer daño”. Su legado en Nueva York ya es enorme, con dos premios MVP (2022 y 2024) y números que lo colocan en la conversación con leyendas como Babe Ruth y Mickey Mantle.

Mookie Betts (Dodgers de Los Ángeles)

Desde su debut en 2014, ningún jugador ha sumado más WAR que Betts. Ocho veces All-Star, tres veces campeón de Serie Mundial y un defensor élite, el versátil jardinero de los Dodgers sigue siendo una de las piezas clave del mejor equipo de la actualidad.

“Es el jugador más completo de la liga”, aseguró un relevista del viejo circuito. “Hace todo bien”.

Corey Seager (Rangers de Texas)

Clave en el título de los Rangers en 2023, Seager es una de las armas ofensivas más peligrosas de la MLB. Con un slugging de .530 en los últimos cinco años, ha demostrado ser un bateador de élite pese a las lesiones.

“Siempre encuentra la forma de hacer daño”, señaló un primera base de la Nacional. Su capacidad para responder en momentos clave y su solidez defensiva lo mantienen entre los mejores del circuito.

Otros nombres que recibieron votos incluyen al venezolano Ronald Acuña Jr. (Bravos), el dominicano Juan Soto (Mets), José Ramírez (Guardianes), Mike Trout (Angels), Francisco Lindor (Mets) y Freddie Freeman (Dodgers).





