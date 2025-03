EE.UU. deporta a la doctora libanesa Rasha Alawieh por asistir al funeral del líder de Hezbolá

Al ser interrogada por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza a su regreso a Estados Unidos, Rasha Alawieh “admitió abiertamente” su apoyo al dirigente, Hassan Nasrallah, según una portavoz de Seguridad Nacional.

“Un visado es un privilegio, no un derecho”, dijo la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, al medio The New York Times.

McLaughlin expresó además al diario que “glorificar y apoyar a terroristas que matan a estadounidenses es motivo suficiente para denegar la emisión de visados. Esto es cuestión de seguridad y sentido común”.

Cientos de miles de personas acudieron el pasado febrero en Beirut, capital libanesa, al funeral de Hasán Nasralá, quien murió durante un ataque israelí contra un edificio en esa ciudad.

El Departamento no dijo cómo supo que Alawieh había asistido al funeral, que se celebró en un estadio deportivo y atrajo a decenas de miles de personas. Tampoco respondió a las preguntas sobre si Alawieh había sido acusada de algún delito o infracción de inmigración.

Un tribunal pospuso una audiencia prevista para hoy del caso por petición del abogado de la médico, que pidió a la corte más tiempo para prepararse.

Mientras estaba visitando a su familia, el consulado de EE.UU. en ese país le expidió a Alawieh un visado H1-B, que se otorga a trabajadores extranjeros con habilidades especializadas.

La Universidad de Brown dijo a sus estudiantes extranjeros en una carta el domingo que consideren “posponer o retrasar viajes personales fuera de Estados Unidos hasta que el Departamento de Estado de Estados Unidos disponga de más información”.

Si bien el juez del caso, Leo T. Sorokin, del Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, ordenó al gobierno el viernes por la noche que avisara al tribunal con 48 horas de antelación antes de deportar a Alawieh. Pero, al parecer, en ese momento ella ya estaba a bordo de un avión que se encontraba en la pista de aterrizaje de Boston, a punto de despegar hacia París, camino del Líbano.

Alawieh se licenció en la Universidad Americana de Beirut en 2015. Tres años más tarde llegó a Estados Unidos, donde realizó becas de investigación médica en la Universidad Estatal de Ohio y en la Universidad de Washington, y luego trabajó como residente en Yale.

