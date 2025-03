Inmigrantes sin documentos pagan más impuestos que 55 grandes corporaciones

La organización American for Tax Fairness (Americanos por la equidad fiscal/ATF) publicó un nuevo análisis donde aseguran que los inmigrantes sin documentos pagan una tasa impositiva efectiva más alta que 55 grandes corporaciones y varios de los individuos más ricos de la nación.

El informe dado a conocer por David Kass, director ejecutivo de la ATF, también encontró que los inmigrantes sin documentos utilizan muchos menos recursos federales que las grandes corporaciones, que reciben miles de millones en subsidios.

“Tenemos un mensaje simple: no saquen dinero de los bolsillos de los trabajadores y familias para financiar regalos fiscales a los multimillonarios”, declaró Kass.

El informe asevera que, en 2022, los inmigrantes sin documentos pagaron $96,700 millones de dólares en impuestos.

Esta cifra incluye $51,800 millones en impuestos federales y $37,700 millones en impuestos estatales y locales.

La ATF estima que se podrían generar entre $40,000 y $137,000 millones de ingresos adicionales a las arcas federales, estatales y locales -en conjunto- si a las personas sin estatus legal se les otorgara autorización para trabajar.

Emmanuelle Leal-Santillan, de la organización Somos Votantes, dialoga con un joven latino. Crédito: Somos Votantes | Cortesía

Esto se debe, señala el análisis, a que una fuerza laboral menos explotable recibiría salarios más alto y, por lo tanto, aumentaría el cumplimiento tributario, tanto por parte de los empleadores como de los empleados.

“Trump y sus compinches quieren que los estadounidenses culpen a nuestros vecinos y compañeros de trabajo sin documentos por nuestra economía quebrantada, pero nuestros vecinos sin un estatus regular no amañaron el sistema: lo hicieron los multimillonarios del GOP [Partido Republicano] y los grandes patrocinadores corporativos”, dijo David Kass.

Inmigrantes: Chivos expiatorios

Kass señaló que el Partido Republicano quiere utilizar a los inmigrantes con estado legal irregular como chivos expiatorios para distraer a la gente de sus verdaderos objetivos: aprobar recortes masivos en los programas de los que dependen las familias trabajadoras y de clase media para financiar un presupuesto de $5,000 millones de dólares para destinarlo a los multimillonarios y a las megacorporaciones.

“A ellos no les importa el sufrimiento de la gente”, destacó la señora Guadalupe Varela, una mujer poblana de 62 años, propietaria de la florería Lupita’s Flowers, ubicada en el 3520 de la calle Cuatro, en Los Ángeles.

Por su parte, Julia Ortiz, de 66 años, quien también vende arreglos florales, aseguró que, aunque gana poco dinero, “siempre pago mis taxes [impuestos]”.

El informe de la American for Tax Fairness asegura que los inmigrantes con estatus irregular pagaron una tasa de impuestos federal efectiva del 5,27% en 2022, que fue más alta que la de algunos de los estadounidenses más ricos (Elon Musk/Tesla Space X); Jeff Bezos (Amazon); Mark Zuckerberg (Facebook); Larry Ellison (Oracle) y Bernard Arnauld y Familia (LVMH), y megacorporaciones como Bank of America, Exxon Mobil, AT&T, General Motors, Tesla, Netflix o T-Mobile US.

Ganan menos y pagan más

Y, según datos fiscales publicados por ProPublica, de las 400 personas con mayores ingresos, los inmigrantes sin documentos pagaron en 2023 una tasa de impuestos efectiva más alta (10.1%) que los cinco estadounidenses más ricos (7.2%) .

“Hace tres años que trabajo de manera independiente”, dijo a La Opinión, Manuel González, quien limpia automóviles en el estacionamiento de un lavado de autos en el este de Los Ángeles. “Si bien me va, en una semana gano $800.00 dólares; de ahí tengo que comprar los artículos que necesito para hacer la chamba y en todos tengo que pagar impuestos. Nada es gratis”.

En 2023, al menos 55 megacorporaciones de Fortune 500 tuvieron un ingreso combinado antes de impuestos de casi $200,000 millones de dólares, pero solamente pagaron $3,700 millones en impuestos federales sobre la renta, es decir, 90% menos que los inmigrantes indocumentados.

Los aproximadamente 11 millones de inmigrantes que se estima viven en los Estados Unidos sin documentos legales, representan alrededor del 5% de la fuerza laboral total en todo el país, pero desempeñan papeles importantes en industrias de sectores económicos clave: representan uno de cada siete trabajadores de la construcción; uno de cada ocho trabajadores agrícolas y uno de cada 14 trabajadores en servicios de hospitalidad.

“Que los ricos no paguen impuestos como nosotros, esta cab*on” dijo Ángel Macías, un trabajador de la construcción, originario de Tecalitlán, Jalisco. “Si ellos tienen más dinero, deberían de pagar más”.

Latinos desaprueban a Trump y Musk

Emmanuelle Leal-Santillán, director de comunicación y medios de la organización Somos Votantes, dio a conocer los resultados de una encuesta nacional que los votantes latinos tienen opiniones desfavorables de la administración del presidente Donald Trump, su gestión y el rumbo de la economía y del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk (DOGE).

“La encuesta revela una gran desconexión entre la Administración de Trump y las preocupaciones de los votantes latinos”, dijo Leal-Santillán.

“El aumento del costo de la vida sigue siendo la principal preocupación y un 67% de los votantes latinos (de un total de 1,244) calificaron la economía actual como mala; 25% como muy mala y solo el 14% afirma vivir cómodamente”.

Además, la popularidad de Trump es baja: 55% le califica de desfavorable y casi un 47% se siente “muy desfavorable” hacia él.

Para el 50% de los votantes latinos el costo de la vida es, por mucho, su principal preocupación, seguido de la atención médica, el empleo y la seguridad para la jubilación.

Impopular también es la figura del multimillonario Elon Musk y la agenda económica que incluye recortes de impuestos para los ricos, la reducción drástica de programas populares como Medicaid y la eliminación de empleos, a través del Departamento de Gobierno Eficiente (DOGE) de Musk y el aumento de costos mediante la amenaza de la implementación de aranceles a Canadá, México y China.

“El 63% de los votantes latinos sienten que, en los primeros meses del gobierno de Trump se está poniendo por adelante a los multimillonarios y no a la gente trabajadora”, dijo Emmanuelle Leal-Santillán.

La encuesta se realizó principalmente en los estados de California, Texas, Florida, además de personas en el noreste, el medio oeste, el sur y el oeste de los Estados Unidos.

Somos Votantes es una organización dirigida y enfocada en los latinos, que dirige alguno de los programas cívicos y de participación electoral de latinos independientes más grandes del país.

¿Una reforma migratoria?

Después de subrayar que tiene la responsabilidad de defender a la gente de su distrito “contra todos los aspirantes a reyes”, la congresista latina de Illinois, Delia Catalina Ramírez, hija de inmigrantes de Guatemala, dio a conocer que sus padres, Luis y María Elvira Ramírez ya son ciudadanos estadounidenses y su esposo Boris ha logrado la residencia permanente.

“Aunque mis padres ya son ciudadanos, continúo siendo la sobrina de un tío que no ha podido arreglar su estatus”, dijo la congresista. “Ha vivido en este país por casi 40 años y ha enviado a cuatro varones a la universidad; sigue pagando impuestos y contribuyendo a la comunidad todos los días y siguiendo el sueño de que algún día dejará de ser indocumentado”.

Desde la amnistía de 1986 que promulgó el expresidente republicano Donald Trump y que otorgó el camino hacia la ciudadanía para 2.9 millones de inmigrantes, demócratas y republicanos han fallado en otorgar una reforma migratoria integral para 11 millones de inmigrantes, a quienes pretende deportar el presidente Donald Trump.

“Yo no voy a vivir pesimista por las excusas que han hecho demócratas y republicanos”, dijo la congresista a La Opinion. “Yo he venido [al Congreso] a demandar que hagamos nuestro trabajo; los dos partidos han fallado en hacer algo acerca de una reforma de inmigración”.

“A la misma vez, cuando vemos la situación en donde estamos en este momento, lo que necesitamos son personas que estén dispuestas a tener el valor y compromiso… He dicho a mi partido que tenemos que tomar una decisión o dejar que los republicanos continúen atacando a los inmigrantes”.

“No tenemos que pedir disculpas por tratar de defenderlos [a los inmigrantes], porque para mí es una falla mortal no hacerlo”, añadió. “Creo que republicanos y demócratas van a tener que hacer una decisión cuando vean el impacto [de las deportaciones de Trump] en diversas áreas de la industria y negocios… Es vergonzoso que han tardado 40 años y no hemos hecho nada”.