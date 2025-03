¿Habrá acuerdo en la demanda de Blake Lively? Esto dice el abogado de Justin Baldoni

La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni continúa sin señales claras de resolución.

En una reciente entrevista en el podcast The Town, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, dejó claro que no hay intenciones de llegar a un acuerdo extrajudicial. Cuando el presentador Matthew Belloni sugirió una posible mediación, Freedman fue tajante, aclarando que el tema no es solo una cuestión mediática, sino una situación seria que se debe resolver en la corte. “Justin ha sido devastado por esto”, afirmó, indicando que la única forma de limpiar su nombre es en un juicio.

La demanda original fue presentada por Lively en diciembre de 2024, acusando a Baldoni de acoso sexual durante el rodaje de It Ends With Us. A esta acusación, Baldoni respondió con dos demandas por difamación: una contra Lively, su publicista y Ryan Reynolds, por $400 millones, y otra contra The New York Times por $250 millones. El periódico ha rechazado las acusaciones y busca que el caso se desestime.

La situación se complicó aún más cuando Lively modificó su demanda, alegando que otras mujeres en el set también se sintieron incómodas con Baldoni. Según sus abogados, “otras mujeres confiaron en Blake acerca de su incomodidad”, lo que podría hacer más difícil la defensa de Baldoni.

Además, Baldoni lanzó un sitio web con documentos que refutan las acusaciones de Lively. Freedman defendió esta acción, explicando que el sitio solo recopila documentos públicos. La disputa no termina aquí, ya que Lively también ha demandado a Jed Wallace, un ejecutivo de relaciones públicas, por difamarla.

Con un juicio programado para marzo de 2026, este enfrentamiento promete continuar en los tribunales.

