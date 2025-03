Detienen a colombiana que engañaba a mujeres para explotarlas sexualmente en México

Las autoridades colombianas capturaron a Lix Verónica Novoa Montenegro, una mujer dedicada a engañar a mujeres jóvenes con falsas ofertas de trabajo y convencerlas de viajar desde Colombia hacia México, donde terminaban siendo explotadas sexualmente.

Novoa Montenegro fue identificada como el principal vínculo en Colombia de una red criminal de trata de mujeres.

La detenida localizaba a sus víctimas presuntamente a través de redes sociales, ofreciéndoles empleo en un lujoso hotel de cinco estrellas en Cancún, México.

Según las investigaciones, ella les gestionaba la documentación necesaria, organizaba los boletos aéreos y les proporcionaba dinero para cubrir los gastos del viaje. Las jóvenes que aceptaban la oferta eran recibidas en México por un grupo que las trasladaba a Playa del Carmen, en la costa del estado de Quintana Roo.

Allí, les confiscaban sus documentos, las retenían y las forzaban a realizar actividades sexuales en un local nocturno para pagar supuestas “multas” que cubrían su manutención y alimentación, entre otros gastos.

A la cárcel Lix Verónica Novoa Montenegro, señalada de integrar una organización internacional dedicada a la trata de personas. Según la @FiscaliaCol, captaban mujeres en Villavicencio a través de redes sociales para llevarlas a México y forzarlas a ejercer la prostitución. pic.twitter.com/efYscHC8Ai — Jenny Rocio Angarita Galindo (@JennyAngaritaG) March 18, 2025

Escape de una víctima

Gracias a la denuncia de una de las víctimas que logró escapar del lugar donde era explotada sexualmente, la red criminal fue descubierta.

La víctima, residente de Villavicencio declaró que fue contactada a través de redes sociales, en un perfil de Facebook en Villavicencio bajo el nombre de “Valeria Montenegro” o “Nataly Montenegro”, quien la convenció de viajar a Cancún, donde supuestamente trabajarían en un hotel de cinco estrellas.

Tras llegar a un acuerdo, Novoa gestionó los documentos, los boletos del avión y el dinero para el viaje de cuatro jóvenes que viajaron en marzo del año pasado. Al llegar, las recibió el grupo que las trasladó a Playa del Carmen.

Ahí les quitaron sus documentos, las retuvieron y las obligaron a ejercer la prostitución.

La víctima afirmó haber conocido personalmente a Lix Novoa, quien, junto con otra persona, las custodiaba e intimidaba constantemente.

La víctima regresó a Colombia y ha sido amenazada por las personas que la explotaban, al enterarse de su huida.

Novoa la amenazó a través de WhatsApp: “¿Qué se cree, china? ¿Que va a escaparse y quedarse con todo ese dinero? Eso no se hace. ¿Así era la seriedad que decía tener? Cuando llegue a Colombia me va a ver de frente, y no será para saludarla”.

Gracias a los detalles proporcionados por la víctima y otras pruebas recopiladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía obtuvo una orden de captura en contra de Novoa Montenegro. La orden fue ejecutada en Villavicencio por funcionarios del CTI, con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

Aunque Novoa negó los cargos, un juez de control de garantías le impuso una medida de aseguramiento en un centro carcelario.

