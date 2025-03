Alessandra Rosaldo por fin reveló el motivo de su ausencia en el bautizo de Tessa

A poco más de un mes de protagonizar una controversia por ser los grandes ausentes en el bautizo de la hija de José Eduardo Derbez, Alessandra Rosaldo ha decidido romper el silencio y revelar la razón por la que Eugenio Derbez no fue partícipe del importante evento en la vida de su nieta Tessa.

En un encuentro reciente con la prensa, la vocalista de “Sentidos Opuestos” decidió desestimar las especulaciones sobre un supuesto distanciamiento entre padre e hijo, afirmando que en realidad todo fue causa de compromisos laborales y escolares.

“No, el 15 de febrero que fue el día del bautizo nosotros estábamos en La Paz. Como recordarán, yo no podía estar, José Eduardo lo supo, desde el principio, le dije: ‘Sabes que yo sería la primera en estar ahí, pero yo tengo un concierto en La Paz y no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo’“, aclaró frente a las cámaras de “De Primera Mano”.

Sobre el resto de los integrantes de la familia Derbez, Alessandra Rosaldo dijo: “Vadhir y Aislinn tenían también tenían ya un viaje programado, Aitana estaba en la escuela. Total, se complicaba muchísimo”.

Con respecto a la postura de José Eduardo Derbez ante este hecho, la famosa aclaró que no existe ningún tipo de “rencor” ni hubo reclamos por su parte: “José Eduardo sabe que nunca nada es personal, aquí la relación está intacta como siempre. Somos muy abiertos en decirnos las cosas como son y aquí nadie se ofende”, añadió durante la entrevista.

Alessandra Rosaldo aseguro que la relación con el hijo de su esposo va viento en popa; tan es así que hace algunas semanas compensaron el tiempo sin verse con unas vacaciones familiares.

“Estamos encantados con Tessa, ya nos fueron a visitar también allá, a Los Ángeles, estuvieron allá con nosotros unos días, disfrutando mucho esa etapa que es hermosa“, dijo para finalizar con los rumores que se originaron en redes sociales.

